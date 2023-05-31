Мирра Андреева – главная молодая звезда женского тура последних месяцев. После суперского турнира в Мадриде 16-летняя россиянка прошла квалификацию на «Ролан Гаррос» и в первом круге за 56 минут разгромила Элисон Риск – 6:2, 6:1.

Вообще в этом сезоне Андреева выиграла 21 из 23 профессиональных матчей (а еще вышла в финал юниорского Australian Open) и вошла в топ-150. А на «Ролан Гаррос» она впервые сыграла и сразу выиграла матч на «Большом шлеме».

Еще у нее есть старшая сестра – 18-летняя Эрика. Она тоже выступала на «Ролан Гаррос» (попала в сетку как лаки-лузер), но в первом круге проиграла Эмме Наварро – дочке владельца турниров в Чарлстоне и Цинциннати.

Младшая Андреева – на данный момент главное лицо новой волны российского тенниса. А вообще в этом году на «Ролан Гаррос» во второй круг вышли три россиянки не старше 20 лет.

Кто это, кроме Мирры?

Диана Шнайдер, 19 лет

Шнайдер выстрелила в прошлом году, когда за весну и начало лета выиграла три титула ITF и поднялась с конца топ-700 в топ-300. После этого она продолжила стабильно побеждать, выходить в полуфиналы и финалы на уровне ITF, а в ноябре выиграла самый крупный трофей в карьере – на турнире WTA 125K в Монтевидео. За счет этого она вплотную приблизилась к топ-100.

В начале этого года Диана прошла квалификацию на Australian Open, дебютировала на взрослом «Большом шлеме» и вышла во второй круг – где взяла первый сет у шестой ракетки мира Марии Саккари. За счет этого выступления она дебютировала в топ-100 – но сейчас оттуда уже выпала.

История Шнайдер интересна и тем, что ее прорыв совпал с изоляцией российского спорта и эпохой недопуска на турниры. В теннисе игроки этого избежали, но у Дианы были опасения, что подобная ситуация возможна.

Гражданство менять она не хотела. Она рассказывала «Чемпионату»: «Мы часто обсуждаем это с нашими игроками, но я против. Я и родителям это говорила, и тренерам, которые меня пытались убедить. Я как человек, который играл столько лет за сборную, знаю, что просто не смогу иначе. Меня учили быть патриотом страны. И это мое «я», которое не смогу перешагнуть».

Ее не убедили даже перспективы, которые может открыть другой паспорт: «Тренеры говорили, что я могу играть за другую страну, и тогда у меня будет больше возможностей. Потому что русских недолюбливают: не дают такие хорошие контракты, как европейцам или американцам.

Я работала с тренером из Казахстана, кто предлагал выступать за их страну. Но я не согласилась, потому что, когда такой тяжелый момент не только для нас, но и для всех людей, которые находятся в нашей стране, для наших спортсменов, нехорошо так делать. Я люблю нашу страну. Поэтому в будущем хочу выступать на Олимпийских играх под нашим флагом».

При этом во время Australian Open она рассказала Sports.ru, что многие считают, будто она уже получила второй паспорт: «Какие только слухи не ходят: что американское, еврейское и что уже паспорт готовый лежит. В комментариях после каждого интервью пишут, что у меня уже еврейский паспорт и мне только его взять, и что я уже еврейкой стала. Я не планировала и не планирую менять.

Пока у меня все есть, у меня есть возможность играть, я буду это делать за свой флаг. У меня даже мыслей нет, что я буду выступать на другую страну».

Но меры, чтобы обезопасить себя от возможного отстранения из тура, Шнайдер приняла – она переехала в США и входит в команду университета Северной Каролины. «Потом, когда «Уимблдон» не пустил российских игроков, я задумалась: вдруг другие турниры последуют примеру и потом вообще скажут, извините, русские и белорусы больше не смогут выступать на турнирах.

Меня эта мысль тронула, что я буду делать? Буду сидеть, тренироваться, но как поддерживать свой уровень без турниров, тренеров и всех нужд? Если я буду в колледже, меня никто не сможет снять из-за национальности. Буду наигрывать опыт, поддерживать физическую и игровую форму», – объясняла она свое решение.

Вскоре после Australian Open Шнайдер дебютировала за свой университет в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и выиграла в одиночке и паре. После этого она сосредоточилась на большом туре, и в Чарлстоне, например, одержала первую победу над топ-20, когда прошла Веронику Кудерметову.

На «Ролан Гаррос» она теперь сыграет с 14-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майя.

Элина Аванесян, 20 лет

История Аванесян – главная сказка «Ролан Гаррос». Она играла квалификацию и в финале вела 5:3 в решающем сете против Кайлы Дэй. Но проиграла.

Однако после отказов в основной сетке освободились места для лаки-лузеров – одной из стала как раз Аванесян. Она попала на 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич, которая до «Ролан Гаррос» из-за травмы не играла два месяца.

В итоге – трехсетовая победа Аванесян, после которой она заплакала и рассказала в интервью на корте: «Меня до сих пор трясет».

Россиянка впервые прошла круг на «Большом шлеме» и впервые победила соперницу не то что из топ-20 – а вообще из топ-50. Если брать чуть шире, то теперь ее баланс против топ-100 составляет 7:14.

При этом у нее уже были хорошие победы. Она взяла четыре титула ITF – включая крупный стотысячник в Висбадене почти прямо перед «Ролан Гаррос». На уровне WTA она тоже уже выигрывала – например, в 2022-м дебютировала в основном туре на турнире в Боготе и сразу дошла до четвертьфинала.

Вообще теннисом Аванесян начала заниматься в Пятигорске, куда ее родители переехали из Армении. Как сообщает «Коммерсант», с 12 лет она уехала тренироваться в Москву, а два года назад – в Испанию. Там она сначала базировалась в Аликанте, а теперь – в Валенсии, где ее тренирует экс-184-я ракетка мира Мария Хосе Йорка.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Аванесян встретится с Леолией Жанжан, которая в прошлом году в Париже дошла до третьего раунда.

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Фото: globallookpress.com/Juergen Hasenkopf, Rob Prange