24 комментария

Почему Медведев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»? Он же был фаворитом
Разбираем сенсацию.
Букмекеры считали Даниила Медведева третьим фаворитом «Ролан Гаррос» – после Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.
В Париж он приехал, подружившись с грунтом и выиграв титул на «Мастерсе» в Риме. Он даже сказал, что это поменяло его настрой на турнир: «Конечно, сейчас у меня больше ожиданий от «Ролан Гаррос», чем обычно было».
При этом он отмечал: «Но я знаю, что это непростая ситуация. Нужно использовать уверенность в себе, но не задаваться – потому что это опасно. Иногда думаешь: «Я так хорошо играл, сейчас все просто будет». И потом у тебя проблемы в первом круге. Можно разозлиться и проиграть».
В итоге так и произошло – в первом круге он проиграл 172-й ракетке мира и квалифаеру Тиаго Сейботу Уайлду со счетом 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.
Что это было?
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• Медведев же подружился с грунтом? Почему во вторник все было так тяжело? Отвечает трехкратный чемпион «Ролан Гаррос» Матс Виландер, анализировавший матч на Eurosport:
«Корт Шатрие на солнце и ветре – это совершенно не то же самое, что было в Риме. Там было влажно, у Медведева работали дропшоты, а сегодня – совершенно нет.
Так что это полностью другая ситуация. И на этом корте нужно знать, как играть с ветром».
• Даниил действительно был далек от той игры, которую показывал в Риме. Там он грузил тяжелыми и глубокими ударами, которые разрушали оборону соперников. Там он сам был непробиваем. Но против бразильца он выглядел больше похожим на себя старого, еще до дружбы с грунтом.
• Это выливалось в то, что он периодически скатывался в слишком пассивный теннис и отдавал инициативу – а это во вторник было губительно (об этом чуть ниже).
• Еще Медведева явно напрягал сильный ветер, который во вторник дул в Париже (Даниил вообще не очень любит играть на ветру). Например, он допустил 15 двойных ошибок.
• А Сейбот Уайлд сыграл феноменально. Он был безумно агрессивен, много выходил к сетке, а звук его ударов вызывал воспоминания о лучших годах Стэна Вавринки. Медведев в какой-то момент даже недоумевал, что делать.
• Главным ударом на корте был форхенд бразильца – с него он просто разрушал и забил навылет в три раза больше, чем Медведев. То, что он сделал на матчболе, в принципе было типично для большей части матча.
• При этом слева у него периодически проходили потрясающие переводы по линии.
• А на сетке он иногда играл очень тонко и взял там 38 очков при 55 выходах.
• И поскольку он мощно давил с форхенда, у него получалось выталкивать Медведева далеко за заднюю линию, а потом хорошо укорачивать.
• В итоге матч в целом мог пройти куда менее упорно. Во втором сете у Уайлда было два сетбола на тай-брейке, но он налепил нервных ошибок и отдал партию. А потом еще и просел физически, стал больше ошибаться и легко проиграл третий сет.
• Но то, как он оправился в четвертой и пятой партии, – это мощь.
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В итоге Медведев, у которого была отличная сетка минимум до четвертьфинала, впервые с «Ролан Гаррос»-2020 проиграл в первом круге «Большого шлема». Шанс укрепить дружбу с грунтом упущен.
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Фото: globallookpress.com/Panoramic
Условия в теннисе -- главное. Многие этого не понимают, да и топ-4 приучили к тому, что могут играть в каких угодно условиях (ну, разве Джокович не любит жару / сильный ветер).
Медведев не может стабильно активно выигрывать очки на грунте, ему не хватает мощи ударов, особенно форхэнда, плюс отсутствие сильного вращения не позволяет проводить серии из 3-5 активных ударов. Зато он может хорошо играть на задней линии. В Риме условия были тяжёлые, и активно выигрывать очки было трудно всем. Таким образом, слабая сторона Медведева (неспособность играть на грунте активно) нивелировалась, а в игре на задней линии он не хуже никого. А когда в Париже светит солнце, то любой игрок с мощным и кручёным форхэндом будет играть с Медведевым с позиции силы. Может, Медведев за счёт защиты и физики будет способен отражать атаки, но если соперник будет мало ошибаться, Даниил не сможет сделать ничего. Собственно, что сегодня и произошло.
Впрочем, Медведев мог бы играть активнее; скажем, ничто не мешает ему с середины корта пытаться класть по углам, а не перекидывать. Тут уже вопросы к тренеру.
Ниткин: Кого нужно обыграть Медведеву, чтобы взять «Ролан Гаррос»?
Рядом опрос в котором большинство проголосовало за победу Медведева.
Реальность:
Мгновенный отлёт от чела занимающего 172 место в рейтинге.
Посмотрите на людей которые побеждали на РГ(Надаля не берём, с ним и так всё ясно)
Федерер, Вавринка, Джокович(по ходу карьеры прокачал свой ФХ), Ферреро, Куэртен.... У всех ФХ мирового уровня...
Начиная с Роттердама (13 февраля) он пропустил турниры на всего 3 неделях, почти везде заходя далеко
Усталость тоже может дать знать