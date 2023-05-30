24 комментария

Разбираем сенсацию.

Букмекеры считали Даниила Медведева третьим фаворитом «Ролан Гаррос» – после Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

В Париж он приехал, подружившись с грунтом и выиграв титул на «Мастерсе» в Риме. Он даже сказал, что это поменяло его настрой на турнир: «Конечно, сейчас у меня больше ожиданий от «Ролан Гаррос», чем обычно было».

При этом он отмечал: «Но я знаю, что это непростая ситуация. Нужно использовать уверенность в себе, но не задаваться – потому что это опасно. Иногда думаешь: «Я так хорошо играл, сейчас все просто будет». И потом у тебя проблемы в первом круге. Можно разозлиться и проиграть».

В итоге так и произошло – в первом круге он проиграл 172-й ракетке мира и квалифаеру Тиаго Сейботу Уайлду со счетом 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.

Что это было?

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• Медведев же подружился с грунтом? Почему во вторник все было так тяжело? Отвечает трехкратный чемпион «Ролан Гаррос» Матс Виландер, анализировавший матч на Eurosport:

«Корт Шатрие на солнце и ветре – это совершенно не то же самое, что было в Риме. Там было влажно, у Медведева работали дропшоты, а сегодня – совершенно нет.

Так что это полностью другая ситуация. И на этом корте нужно знать, как играть с ветром».

• Даниил действительно был далек от той игры, которую показывал в Риме. Там он грузил тяжелыми и глубокими ударами, которые разрушали оборону соперников. Там он сам был непробиваем. Но против бразильца он выглядел больше похожим на себя старого, еще до дружбы с грунтом.

• Это выливалось в то, что он периодически скатывался в слишком пассивный теннис и отдавал инициативу – а это во вторник было губительно (об этом чуть ниже).

• Еще Медведева явно напрягал сильный ветер, который во вторник дул в Париже (Даниил вообще не очень любит играть на ветру). Например, он допустил 15 двойных ошибок.

• А Сейбот Уайлд сыграл феноменально. Он был безумно агрессивен, много выходил к сетке, а звук его ударов вызывал воспоминания о лучших годах Стэна Вавринки. Медведев в какой-то момент даже недоумевал, что делать.

• Главным ударом на корте был форхенд бразильца – с него он просто разрушал и забил навылет в три раза больше, чем Медведев. То, что он сделал на матчболе, в принципе было типично для большей части матча.

• При этом слева у него периодически проходили потрясающие переводы по линии.

• А на сетке он иногда играл очень тонко и взял там 38 очков при 55 выходах.

• И поскольку он мощно давил с форхенда, у него получалось выталкивать Медведева далеко за заднюю линию, а потом хорошо укорачивать.

• В итоге матч в целом мог пройти куда менее упорно. Во втором сете у Уайлда было два сетбола на тай-брейке, но он налепил нервных ошибок и отдал партию. А потом еще и просел физически, стал больше ошибаться и легко проиграл третий сет.

• Но то, как он оправился в четвертой и пятой партии, – это мощь.

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В итоге Медведев, у которого была отличная сетка минимум до четвертьфинала, впервые с «Ролан Гаррос»-2020 проиграл в первом круге «Большого шлема». Шанс укрепить дружбу с грунтом упущен.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic