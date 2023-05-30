24 комментария

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Почему Медведев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»? Он же был фаворитом

Даниил Медведев Даниил Медведев
ATP ATP
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Тиаго Сейбот Уайлд Тиаго Сейбот Уайлд
Теннис Теннис

Разбираем сенсацию.

Букмекеры считали Даниила Медведева третьим фаворитом «Ролан Гаррос» – после Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

В Париж он приехал, подружившись с грунтом и выиграв титул на «Мастерсе» в Риме. Он даже сказал, что это поменяло его настрой на турнир: «Конечно, сейчас у меня больше ожиданий от «Ролан Гаррос», чем обычно было».

При этом он отмечал: «Но я знаю, что это непростая ситуация. Нужно использовать уверенность в себе, но не задаваться – потому что это опасно. Иногда думаешь: «Я так хорошо играл, сейчас все просто будет». И потом у тебя проблемы в первом круге. Можно разозлиться и проиграть».

В итоге так и произошло – в первом круге он проиграл 172-й ракетке мира и квалифаеру Тиаго Сейботу Уайлду со счетом  6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.

Что это было?

***

• Медведев же подружился с грунтом? Почему во вторник все было так тяжело? Отвечает трехкратный чемпион «Ролан Гаррос» Матс Виландер, анализировавший матч на Eurosport:

«Корт Шатрие на солнце и ветре – это совершенно не то же самое, что было в Риме. Там было влажно, у Медведева работали дропшоты, а сегодня – совершенно нет.

Так что это полностью другая ситуация. И на этом корте нужно знать, как играть с ветром».

• Даниил действительно был далек от той игры, которую показывал в Риме. Там он грузил тяжелыми и глубокими ударами, которые разрушали оборону соперников. Там он сам был непробиваем. Но против бразильца он выглядел больше похожим на себя старого, еще до дружбы с грунтом.

• Это выливалось в то, что он периодически скатывался в слишком пассивный теннис и отдавал инициативу – а это во вторник было губительно (об этом чуть ниже).

• Еще Медведева явно напрягал сильный ветер, который во вторник дул в Париже (Даниил вообще не очень любит играть на ветру). Например, он допустил 15 двойных ошибок.  

• А Сейбот Уайлд сыграл феноменально. Он был безумно агрессивен, много выходил к сетке, а звук его ударов вызывал воспоминания о лучших годах Стэна Вавринки. Медведев в какой-то момент даже недоумевал, что делать.

• Главным ударом на корте был форхенд бразильца – с него он просто разрушал и забил навылет в три раза больше, чем Медведев. То, что он сделал на матчболе, в принципе было типично для большей части матча.

• При этом слева у него периодически проходили потрясающие переводы по линии.

• А на сетке он иногда играл очень тонко и взял там 38 очков при 55 выходах.

• И поскольку он мощно давил с форхенда, у него получалось выталкивать Медведева далеко за заднюю линию, а потом хорошо укорачивать.

• В итоге матч в целом мог пройти куда менее упорно. Во втором сете у Уайлда было два сетбола на тай-брейке, но он налепил нервных ошибок и отдал партию. А потом еще и просел физически, стал больше ошибаться и легко проиграл третий сет.

• Но то, как он оправился в четвертой и пятой партии, – это мощь.

***

В итоге Медведев, у которого была отличная сетка минимум до четвертьфинала, впервые с «Ролан Гаррос»-2020 проиграл в первом круге «Большого шлема». Шанс укрепить дружбу с грунтом упущен.

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Фото: globallookpress.com/Panoramic

24 комментария

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TennisGeek
Перенесу из соседней ветки.

Условия в теннисе -- главное. Многие этого не понимают, да и топ-4 приучили к тому, что могут играть в каких угодно условиях (ну, разве Джокович не любит жару / сильный ветер).

Медведев не может стабильно активно выигрывать очки на грунте, ему не хватает мощи ударов, особенно форхэнда, плюс отсутствие сильного вращения не позволяет проводить серии из 3-5 активных ударов. Зато он может хорошо играть на задней линии. В Риме условия были тяжёлые, и активно выигрывать очки было трудно всем. Таким образом, слабая сторона Медведева (неспособность играть на грунте активно) нивелировалась, а в игре на задней линии он не хуже никого. А когда в Париже светит солнце, то любой игрок с мощным и кручёным форхэндом будет играть с Медведевым с позиции силы. Может, Медведев за счёт защиты и физики будет способен отражать атаки, но если соперник будет мало ошибаться, Даниил не сможет сделать ничего. Собственно, что сегодня и произошло.

Впрочем, Медведев мог бы играть активнее; скажем, ничто не мешает ему с середины корта пытаться класть по углам, а не перекидывать. Тут уже вопросы к тренеру.
+4
0
+4
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Сергей48
У сетки квалифаер сыграл конечно достойно. 38 результативных выхода из 55🤦‍♂️
+3
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Ophiomorph
Как же это смешно. От статей "Кого Дане надо обыграть, чтобы стать номером 1" до "Почему Даня отлетел в первом же круге" прошло всего пару дней.
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Саня Ларёк
Он и так на грунте уже прыгнул выше головы. Глупо было бы ждать ещё хороший РГ от него. Всё равно молодец.
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vulturecrow
печально, но Тиагу сегодня сыграл бесподобно.
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Rio de Janeiro
Ужасное качество тенниса: мало чисто выигранных мячей, большое количество двойных и невынужденных ошибок.Бразилец особенно в 5 сете полностью имел инициативу и вёл игру.Вдвойне обидно что такое неожиданное поражение случилось при максимально завышенных ожиданий от Медведева после Рима и при удобной казалось бы сетке
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Зорькин
Фантазии:
Ниткин: Кого нужно обыграть Медведеву, чтобы взять «Ролан Гаррос»?
Рядом опрос в котором большинство проголосовало за победу Медведева.

Реальность:
Мгновенный отлёт от чела занимающего 172 место в рейтинге.
+1
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Vitalii-Just
Проблема всё та же.... Нет у Медведева хорошего ФХ с верхним вращением.... Без него на грунте РГ делать нечего....
Посмотрите на людей которые побеждали на РГ(Надаля не берём, с ним и так всё ясно)
Федерер, Вавринка, Джокович(по ходу карьеры прокачал свой ФХ), Ферреро, Куэртен.... У всех ФХ мирового уровня...
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Graziano
Каким фаворитом!? Отскок сегодня был обычный грунтовый и Медведев вообще не контролировал длину. Все на хавкорт как обычно в такой ситуации. Да, проиграл рановато, но никаким фаворитом он и близко не был.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ TennisGeek
Перенесу из соседней ветки. Условия в теннисе -- главное. Многие этого не понимают, да и топ-4 приучили к тому, что могут играть в каких угодно условиях (ну, разве Джокович не любит жару / сильный ветер). Медведев не может стабильно активно выигрывать очки на грунте, ему не хватает мощи ударов, особенно форхэнда, плюс отсутствие сильного вращения не позволяет проводить серии из 3-5 активных ударов. Зато он может хорошо играть на задней линии. В Риме условия были тяжёлые, и активно выигрывать очки было трудно всем. Таким образом, слабая сторона Медведева (неспособность играть на грунте активно) нивелировалась, а в игре на задней линии он не хуже никого. А когда в Париже светит солнце, то любой игрок с мощным и кручёным форхэндом будет играть с Медведевым с позиции силы. Может, Медведев за счёт защиты и физики будет способен отражать атаки, но если соперник будет мало ошибаться, Даниил не сможет сделать ничего. Собственно, что сегодня и произошло. Впрочем, Медведев мог бы играть активнее; скажем, ничто не мешает ему с середины корта пытаться класть по углам, а не перекидывать. Тут уже вопросы к тренеру.
у него ФХ очень плоский и вращения не хватает
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Ben Wilinofsky
Ответ Boris Litvak
вы кого имеете в виду?
Ларса Бергера, видимо
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Ярик01
Ответ Лика_
В тех видах спорта, где сильно влияют внешние условия, такое иногда случается. Мы же помним, как однажды биатлонист стал ЧМ в лыжных гонках.
Это когда биатлонист стал чемпионом мира в лыжных гонках?
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Boris Litvak
Ответ Лика_
В тех видах спорта, где сильно влияют внешние условия, такое иногда случается. Мы же помним, как однажды биатлонист стал ЧМ в лыжных гонках.
вы кого имеете в виду?
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Vladislove Dobry
15 двойных !!! Ну как это ? В этом одна из причин поражения . Если бы у Медведева нормально летела подача , было бы всё иначе .
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Кирилл Павлюченко
Эх, надо было вместо Даниила Медведева выпускать на корт Дмитрия Анатольевича Медведева - а на трибуне посадить Петрова и Боширова - выход в финал обеспечен!
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Кавабунга Шреддоголовый
Тьягу сыграл блестяще, но надо еще добавить, что Медведев своими ошибками вернул его в игру. 16 двойных ошибок, 3 подряд двойных. Все эти моменты давали шанс бразильцу. Он им воспользовался сполна. Играл он здорово
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Африкан Богаевский
у него кровь пошла из носа во время игры , жара давление подскочило
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Zybazy
А зачем Даня постоянно переводил мяч в соперника? особенно 2 удара на матчболе...
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Daniel
Зато получит две недели отдыха и побольше времени привыкнуть к траве

Начиная с Роттердама (13 февраля) он пропустил турниры на всего 3 неделях, почти везде заходя далеко
Усталость тоже может дать знать
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La Gushka
Бывает и великий пост...
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Лика_
В тех видах спорта, где сильно влияют внешние условия, такое иногда случается. Мы же помним, как однажды биатлонист стал ЧМ в лыжных гонках.
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Omniscius
Уж хотя бы после такой победы можно правильно писать фамилию бразильца?
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