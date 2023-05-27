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Кого нужно обыграть Медведеву, чтобы взять «Ролан Гаррос»? Соболенко станет №1 в мире? Изучаем сетки

Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Каспер Рууд Каспер Рууд
Ига Швентек Ига Швентек
Хольгер Руне Хольгер Руне
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Новак Джокович Новак Джокович
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Карен Хачанов Карен Хачанов
Даниил Медведев Даниил Медведев
WTA WTA
Андрей Рублев Андрей Рублев
Арина Соболенко Арина Соболенко
Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова
ATP ATP
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Джессика Пегула Джессика Пегула
Теннис Теннис

«Ролан Гаррос» стартует уже в воскресенье. По итогам турнира в обоих турах может смениться первая ракетка мира. А в мужской сетке в этом году все особенно непредсказуемо – потому что в Париж не приехал король грунта Рафаэль Надаль.

По традиции мы взяли топ-сеяных и топ-россиян и посмотрели, как может выглядеть путь к титулу, если им будут доставаться самые рейтинговые или просто сложные соперники.

Начнем с мужчин. Даниил Медведев за счет титула в Риме стремительно ворвался в число главных фаворитов турнира.

И сетка ему досталась очень рабочая: есть возможность спокойно войти в турнир, а с четвертого круга уже рубиться. Главное, что за счет титула в Риме Медведев избежит встречи с Джоковичем и Алькарасом до финала – а в матче со всеми остальными он в нынешней форме, наверное, будет фаворитом.

Еще в число топ-сеяных вошел Андрей Рублев.

И Карен Хачанов.

У них одинаковая картина – три вполне проходимых круга, а потом встреча друг с другом в четвертом. И дальше у победителя, скорее всего, будет Новак Джокович. В этом году Хачанов и Рублев уже дважды встречались на грунте, и счет 1:1. Так что их потенциальная встреча должна стать одной из самых интересных в 1/8 финала.

Букмекеры главным фаворитом турнира считают 20-летнего лидера рейтинга Карлоса Алькараса, который впервые проводит «Большой шлем» в качестве первого сеяного.

У него в принципе интересная сетка уже с третьего круга. Но в целом, если Алькарас будет в порядке (а не как в Риме), то, вероятно, единственным большим испытанием для него может стать только встреча с Джоковичем в полуфинале.

У Джоковича ситуация интересная.

По ходу грунтового сезона он не то чтобы впечатлял – даже в любимом Риме не смог пройти дальше четвертьфинала. Сомнения возникают и в его физическом состоянии: насколько болит локоть? насколько он вообще готов тащить тяжелые пятисетовые матчи?

С другой стороны, у серба такой опыт, что очень трудно ставить против него.

Прошлогоднего финалиста Каспера Рууда в этом сезоне штормит так, что в теории он может проиграть и во втором круге. И в первом. А может дойти до финала.

Но в его четверти предпочтительнее смотрится юный Хольгер Руне – единственный игрок, в этом сезоне вышедший в два финала на грунтовых «Мастерсах». Правда, оба он проиграл.

Нельзя не упомянуть и Стефаноса Циципаса.

У него проблемы в принципе могут начаться сразу же, а Алькарас в четвертьфинале выглядит непреодолимым препятствием. Циципас его никогда не обыгрывал, и в этом году в Барселоне испанец разобрался с ним очень убедительно.

Если мужчины пойдут по посеву, то четвертьфиналы получатся такими:

У женщин в таком случае выйдет такая картина:

Один из главных сюжетом турнира – это борьба Иги Швентек и Арины Соболенко за первую строчку рейтинга. Чтобы остаться первой, польке нужен минимум полуфинал.

Если Швентек восстановилась от римской травмы, то выходить в 1/2 она должна уверенно. Самыми сложными соперницами будут либо Кудерметова (которую она разгромила во всех матчах), либо прошлогодняя финалистка Гауфф (которая в этом году вообще ничего не показывает).

А вот полуфинал против Елены Рыбакиной может стать очень интересным – особенно с учетом того, что Елена в этом сезоне победила польку трижды.

Соболенко может стать №1, даже если проиграет в первом круге, и там у нее потенциально опасный матч против Марты Костюк.

В целом сетка у Арины интересная – например, четвертый круг против Королевы Циньвэнь может пройти очень задорно. 

У Рыбакиной все будет непросто.

Особенно первые два круга могут быть опасными – против талантливых Бренды Фрухвиртовой и Линды Носковой.

Еще в топ-4 посева вошла Джессика Пегула.

Первая ракетка России Дарья Касаткина защищает полуфинал, и у нее быстро начинаются сложные матчи – в принципе уже Нимайер в первом круге опасна.

А дальше финалистка-2019 Вондроушова, всегда неудобная Остапенко, мощная Гарсия. И в четвертьфинале Соболенко.

Похожая ситуация и у Вероники Кудерметовой, вышедшей на грунте в полуфинал в Мадриде и Риме.

Только у нее прямо очень опасные матчи начнутся с третьего круга, а в четвертьфинале она идет на Швентек, которой проиграла все четыре матча, взяв максимум шесть геймов, а в последних трех – четыре в сумме.

Кто же в итоге выиграет?

Кто выиграет мужской «Ролан Гаррос»?

Кто выиграет женский «Ролан Гаррос»?

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2 комментария

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Kazanest
Будет забавно, если у Медведева сетка будет, как в Риме Зверев-Руне-Циципас
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k0pbl
Могли еще наших добавить (Аслана и прочих)
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