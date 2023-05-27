«Ролан Гаррос» стартует уже в воскресенье. По итогам турнира в обоих турах может смениться первая ракетка мира. А в мужской сетке в этом году все особенно непредсказуемо – потому что в Париж не приехал король грунта Рафаэль Надаль.

По традиции мы взяли топ-сеяных и топ-россиян и посмотрели, как может выглядеть путь к титулу, если им будут доставаться самые рейтинговые или просто сложные соперники.

Начнем с мужчин. Даниил Медведев за счет титула в Риме стремительно ворвался в число главных фаворитов турнира.

И сетка ему досталась очень рабочая: есть возможность спокойно войти в турнир, а с четвертого круга уже рубиться. Главное, что за счет титула в Риме Медведев избежит встречи с Джоковичем и Алькарасом до финала – а в матче со всеми остальными он в нынешней форме, наверное, будет фаворитом.

Еще в число топ-сеяных вошел Андрей Рублев.

И Карен Хачанов.

У них одинаковая картина – три вполне проходимых круга, а потом встреча друг с другом в четвертом. И дальше у победителя, скорее всего, будет Новак Джокович. В этом году Хачанов и Рублев уже дважды встречались на грунте, и счет 1:1. Так что их потенциальная встреча должна стать одной из самых интересных в 1/8 финала.

Букмекеры главным фаворитом турнира считают 20-летнего лидера рейтинга Карлоса Алькараса, который впервые проводит «Большой шлем» в качестве первого сеяного.

У него в принципе интересная сетка уже с третьего круга. Но в целом, если Алькарас будет в порядке (а не как в Риме), то, вероятно, единственным большим испытанием для него может стать только встреча с Джоковичем в полуфинале.

У Джоковича ситуация интересная.

По ходу грунтового сезона он не то чтобы впечатлял – даже в любимом Риме не смог пройти дальше четвертьфинала. Сомнения возникают и в его физическом состоянии: насколько болит локоть? насколько он вообще готов тащить тяжелые пятисетовые матчи?

С другой стороны, у серба такой опыт, что очень трудно ставить против него.

Прошлогоднего финалиста Каспера Рууда в этом сезоне штормит так, что в теории он может проиграть и во втором круге. И в первом. А может дойти до финала.

Но в его четверти предпочтительнее смотрится юный Хольгер Руне – единственный игрок, в этом сезоне вышедший в два финала на грунтовых «Мастерсах». Правда, оба он проиграл.

Нельзя не упомянуть и Стефаноса Циципаса.

У него проблемы в принципе могут начаться сразу же, а Алькарас в четвертьфинале выглядит непреодолимым препятствием. Циципас его никогда не обыгрывал, и в этом году в Барселоне испанец разобрался с ним очень убедительно.

Если мужчины пойдут по посеву, то четвертьфиналы получатся такими:

У женщин в таком случае выйдет такая картина:

Один из главных сюжетом турнира – это борьба Иги Швентек и Арины Соболенко за первую строчку рейтинга. Чтобы остаться первой, польке нужен минимум полуфинал.

Если Швентек восстановилась от римской травмы, то выходить в 1/2 она должна уверенно. Самыми сложными соперницами будут либо Кудерметова (которую она разгромила во всех матчах), либо прошлогодняя финалистка Гауфф (которая в этом году вообще ничего не показывает).

А вот полуфинал против Елены Рыбакиной может стать очень интересным – особенно с учетом того, что Елена в этом сезоне победила польку трижды.

Соболенко может стать №1, даже если проиграет в первом круге, и там у нее потенциально опасный матч против Марты Костюк.

В целом сетка у Арины интересная – например, четвертый круг против Королевы Циньвэнь может пройти очень задорно.

У Рыбакиной все будет непросто.

Особенно первые два круга могут быть опасными – против талантливых Бренды Фрухвиртовой и Линды Носковой.

Еще в топ-4 посева вошла Джессика Пегула.

Первая ракетка России Дарья Касаткина защищает полуфинал, и у нее быстро начинаются сложные матчи – в принципе уже Нимайер в первом круге опасна.

А дальше финалистка-2019 Вондроушова, всегда неудобная Остапенко, мощная Гарсия. И в четвертьфинале Соболенко.

Похожая ситуация и у Вероники Кудерметовой, вышедшей на грунте в полуфинал в Мадриде и Риме.

Только у нее прямо очень опасные матчи начнутся с третьего круга, а в четвертьфинале она идет на Швентек, которой проиграла все четыре матча, взяв максимум шесть геймов, а в последних трех – четыре в сумме.

Кто же в итоге выиграет?

Кто выиграет мужской «Ролан Гаррос»?

Кто выиграет женский «Ролан Гаррос»?

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