18 комментариев

Основная часть грунтового сезона длится в районе двух месяцев, а вообще в календарях обоих туров только около 30% турниров проходят на глине. И многие этим недовольны, потому что грунт – это особый теннисный мир с особой игрой.

Давайте разбираться.

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Самое важное свойство грунта – он медленный. На всякий случай проговорим, что это значит.

Скорость покрытия – это составной показатель. И два основных компонента – это собственно скорость отскока (то, сколько км/ч мяч теряет после контакта с кортом) и его высота. Так вот, из трех основных покрытий у грунта и самое сильное поглощение скорости, и самый высокий отскок.

В среднем удар, нанесенный со скоростью 100 км/ч, сохраняет всего 57 км/ч – для сравнения, на траве будет 73 км/ч, а на харде 67 км/ч. Кроме того, если мяч летит под углом 30 градусов, то отскочит под 44 градуса – на траве этот показатель составит 36, а на харде 41.

Поскольку покрытие медленное, пробить навылет на нем сложнее. Поэтому выигрывать очки надо немного по-другому.

На грунте нужен особый удар

Грунт – это царство ударов с сильным верхним вращением. Чем оно сильнее, тем лучше. И на то есть две причины.

1. Свойства покрытия. Поскольку грунтовый корт состоит из множества разрозненных частиц глины, мяч после плоского удара без особого вращения немного застревает в этих частицах. Он дольше контактирует с покрытием, а значит, у него больше времени на то, чтобы из-за трения потерять вложенную в него энергию.

А вот вращение заставляет мяч взаимодействовать с покрытием так, что отскок получается взрывным, с гораздо меньшей потерей скорости. И отскок будет не только быстрее, но и выше – соответственно, сопернику придется тянуться вверх или отступать подальше от заднюю линию, чтобы наносить удар на комфортной высоте. Все это очень важно в позиционной борьбе, о которой мы еще поговорим.

2. Траектория полета мяча. Из-за эффекта Магнуса вращение заставляет мяч опускаться. Благодаря этому можно наносить удары по высокой дуге – и это решает сразу две задачи. Во-первых, так из игры практически выключается сетка, риск попадания в нее становится минимальным. Во-вторых, из-за высокой дуги мяч падает в корт под более тупым углом – а значит, и отскакивает выше.

Удар без вращения летит по более плоской траектории. Поэтому возникает две проблемы. Во-первых, на грунте он отскакивает на комфортной высоте (в отличие от быстрых покрытий, где за таким мячом придется тянуться вниз). Во-вторых, когда обладателя плоского удара выдавливают за заднюю линию (а на грунте это случается постоянно), он чаще бьет в сетку или в аут по длине – из-за траектории полета.

Поэтому на грунте обычно наиболее успешны игроки, которые могут сильно крутить. Вращение позволяет им давить на соперников, при этом снижая риск собственной ошибки – ведь оно помогает избежать сетки и не попасть в аут по длине.

Все это не значит, что люди с плоскими ударами неспособны выигрывать матчи на грунте, или что верхнее вращение работает только на нем. Это не так в обоих случаях. Но на глине верхнее вращение – это прямо база.

Теннис на грунте умнее?

Например, так думает Андрей Рублев: «Я считаю теннис на грунте настоящим теннисом, потому что для него требуется выносливость и физподготовка, тактическое мышление. Если на грунте ты все делаешь правильно, то обычно выигрываешь».

В схожем ключе высказывался Стефанос Циципас: «В грунтовом теннисе большую роль играет стратегия. Ты не ждешь безумных виннерсов. Требуется намного больше терпения, в игре больше невынужденных и вынужденных ошибок».

На грунте действительно сложнее быстро пробить навылет, поэтому там больше позиционной борьбы. Понятно, что в этой борьбе работают и те же инструменты, которые работают на быстрых покрытиях: мощные подачи, быстрые двоечки. Но при этом из-за скорости покрытия эти инструменты все же не так эффективны, как на других кортах.

Основная задача на грунте – не пробить сквозь соперника, а открыть себе пространство на корте, в котором противника не будет. Решают эту задачу разными способами. Например, за счет тяжелых и крученых ударов выдавливают глубоко за заднюю линию, а потом бросают укороченный или растягивают соперника по углам. Или же при помощи верхнего вращения пробивают косо и коротко, чтобы выдвинуть соперника максимально широко и атаковать открывшийся корт.

В целом на грунте действительно нужно больше думать и больше терпеть, чтобы выиграть очко. Это подтверждается, например, и тем, что в 2005-м руководство австралийского тенниса решило строить больше глиняных кортов, чтобы развивать у молодежи тактическое мышление и поднимать уровень движения.

Опять же, это не значит, что на грунте нельзя выигрывать чисто за счет сильной подачи и сильных ударов – пусть это и не очень интеллектуально. Но покрытие дает больше возможностей для того, чтобы нейтрализовать этот не очень интеллектуальный теннис. Поэтому в целом более успешны те, кто думает.

При этом есть стереотип, что на грунте побеждают пассивные игроки, которые просто берут стабильностью и дожидаются ошибок активных соперников. Иногда это так. Но иногда это так и на харде с травой. В целом на грунте тоже надо атаковать – и хорошие грунтовики обычно очень агрессивны. И это, кстати, требует куда больших физических усилий, чем на быстрых покрытиях.

На грунте другое движение

Поговорим о Данииле Медведеве – главном хейтере грунта среди действующих топ-игроков. И эксперты, и он сам отмечают, что одна из главных причин его страданий на глине – это движение. И это довольно парадоксально, потому что на быстрых покрытиях Медведев двигается чуть ли не лучше всех в мире.

Но на грунте есть специфика, которой не так-то просто овладеть. На глине нужно уметь скользить.

Трехкратный чемпион «Ролан Гаррос» Матс Виландер, например, утверждал, что в мужском туре победить в Париже без хорошего скольжения невозможно. И тот же Медведев в этом году говорил: «Я все еще учусь правильно скользить, потому что сейчас после каждого удара теряю по пять секунд».

Почему он их теряет? Из-за проблем с таймингом. Мастера скольжения въезжают в удар и сразу после контакта с мячом тормозят и восстанавливают позицию. Менее умелые люди либо тормозят скольжением после удара – и уезжают очень далеко. Либо рассчитывают момент для начала скольжения неправильно – и поэтому уже после удара продолжают катиться. И опять же теряют время для восстановления позиции.

При этом важно понимать, что скольжение должно быть инструментом оборонительного движения. В нейтральных позициях и в атаке к мячу все равно нужно подходить так же, как на других покрытиях – только чуть более внимательно. Ведь на грунте отскок может быть непредсказуемым (например, из-за образующихся из глины кучек), и под мяч придется мгновенно подстраиваться.

В целом грунт требует серьезных адаптаций от игроков, которые выросли не на нем и не впитали с младенчества все тонкости движений и тактики. Об этих адаптациях в автобиографии писал Андре Агасси: «Игра должна стать другой, тело – тоже. Вместо того, чтобы бегать из стороны в сторону, резко тормозить и делать рывки, нужно скользить, тянуться, танцевать. Знакомые мышцы играют вспомогательные роли, пассивные – преобладают».

При этом необходимость адаптироваться не означает, что шансов добиться успеха нет. Тот же Агасси выигрывал «Ролан Гаррос», а Новак Джокович – вообще один из величайших грунтовиков в истории, хотя ему всегда требуется много времени, чтобы комфортно почувствовать себя на глине.

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Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Julian Finney, Sandra Behne/Bongarts