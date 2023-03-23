Ситуация.

Поразительная чувствительность теннисистов к малейшим изменениям во внешних условиях уже давно известна. Но в этом году один элемент обсуждается уж очень часто – мячи.

В чем проблема?

Они слишком пушистые, тяжелые и недолговечные

Первыми под атаку игроков попали мячи компании Dunlop.

Одним из первых о них заговорил Рафаэль Надаль перед Australian Open: «Говорят, они такие же, но у меня нет сомнений, что их качество ниже. Но об этом не стоит говорить. Ничего не поделаешь. Нужно играть тем, что есть.

По-моему, мяч не так хорошо крутится, как раньше. После пары ударов он теряет давление. Придать правильное вращение сложнее. Ими легче играть, если у тебя более плоские удары».

Тогда могло показаться, что это в целом классический прием Надаля, занижающий ожидания.

Но вскоре жалобы полетели и от других игроков. Феликс Оже-Альяссим был недоволен прямо по ходу матча: «Я никогда на это не жалуюсь, но мячи не прыгают. Это безумие. Понимаю, что вы ничего не можете сделать. Не знаю, может, это плохая партия, но... Ужасно. Я стучу мячом перед подачей и чувствую. Никогда такого не видел».

А Стэн Вавринка, Энди Маррей и Джек Дрэйпер соглашались с Надалем – мячи слишком быстро распушаются и теряют внутреннее давление. От этого они становятся очень медленными, и ими труднее пробить навылет.

Белинда Бенчич по ходу матча уже после Australian Open говорила, что они как будто весят 500 кг. А тот же Медведев сравнивал игру ими с игрой яблоками.

От них болят локти, запястья и плечи

После Australian Open о мячах той же компании заговорил Даниил Медведев. Выиграв титул в Дохе, он заявил: «Эти мячи не подходят для харда. В этом году их поменяли, и мне они не нравятся. Я слышал, что у многих проблемы с плечами, локтями и запястьями. У меня в Австралии были проблемы с запястьем».

Позже он раскрыл мысль чуть шире: «В Роттердаме ко мне подошли парные игроки, мы заговорили про мячи и про то, что у всех из-за них проблемы. И я такой: ого, я не единственный.

Теперь я вижу, что у Руне, Циципаса, Корды проблемы с запястьями, локтями, плечами. Так что эти мячи не подходят для харда. Они очень пушатся, и каждый удар отдается.

Я считаю, что вопрос нужно пересмотреть. Потому что если я не буду заниматься запястьем каждый день, то мне будет очень больно».

Правда, нужно отметить – в Майами на прошлой неделе тоже играли мячами Dunlop, Медведев тоже выиграл титул. Но ничего про них не сказал.

Производитель не имеет значения – все плохие

Может показаться, что проблемы у одного производителя – Dunlop (при этом Australian Open еще по ходу турнира объявил о переподписании контракта – несмотря на жалобы игроков). Но тут выступает Ришар Гаске:

«После пандемии появилась проблема – все мячи стали медленнее, в этом уже нет никаких сомнений. Я об этом уже два года говорю. Как только они стали большими и пушистыми, я сказал тренеру: «Это что за херня?»

[…] Сейчас бренд уже не имеет значения. С некоторыми исключениями мячи по качеству похожи на те, что продают в супермаркетах».

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Интересно, что в прошлом году перед турниром WTA в Таллине проходила информация, что организаторам трудно найти необходимые для проведения 5000 мячей. Тогда это объяснялось падением уровня производства по всему миру, приведшему к дефициту одобренного WTA инвентаря.

Если игроки правы и качество мячей действительно снизилось, то, возможно, мы наблюдаем последствия этого процесса.

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Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm / Stringer, Quinn Rooney, Phil Walter, Cameron Spencer