Грустное о звездной британке.

В 2021-м британка Эмма Радукану сенсационно выиграла US Open и стала новой теннисной звездой. За последующий год она подписала контракты с Dior, Tiffany & Co., British Airways, Vodafone и Porsche.

В результате 19-летняя британка ворвалась в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов – Forbes оценил ее заработок в $21,1 млн в год, причем 18 из них за пределами корта. По общим заработкам ее обходят только пять человек. По рекламным она всего на 2 млн отстает от гиганта Новака Джоковича.

А за победу на «Уимблдоне» она стала самым молодым в истории кавалером Ордена Британской империи. Награду она получила из рук короля Карла III в ноябре 2022-го.

Но на корте все не так хорошо – и по мнению многих, как раз из-за того, что британка слишком увлеклась нетеннисными делами.

• Сейчас Радукану, прошлым летом дебютировавшая в топ-10, стоит в рейтинге 72-й.

• После US Open-2021 она провела 25 индивидуальных турниров. Хотя бы один матч она выиграла только на 14, два – только на семи, а три – только на двух.

• Больше трех матчей подряд Радукану не выигрывала ни разу, ни на одном из турниров она не дошла до финала.

• В целом ее баланс побед и поражений за период после US Open составляет 24:26.

• Против соперниц из топ-50 все еще печальнее – 6:13, против топ-20 – 1:7, а против топ-10 – 0:4 и ни одного взятого сета.

Основная проблема Радукану даже не в том, что она как-то плохо играет. Она просто никак не может войти в хороший соревновательный ритм – а это происходит из-за проблем со здоровьем и травм.

• В начале 2022-го она снялась с турнира в Гвадалахаре из-за судорог по ходу матча и травмы ноги. После этого она снялась и с турнира в Монтеррее.

• Еще у нее возникали проблемы с мозолям – на ладонях на Australian Open-2022 и на ногах во время Кубка Билли Джин Кинг. Очень часто мозоли появляются, когда кожа просто не готова к той нагрузке, которой подвергается во время матчей.

• Весной 2022-го у Радукану была травма спины, сорвавшая подготовку к «Ролан Гаррос».

• Во время травяного сезона заболел левый бок.

• В конце сентября она снялась с матча из-за травмы левой ягодицы и бедра.

• Сезон-2022 Радукану завершила травмой запястья.

• А сезон-2023 начала подвернутым голеностопом, из-за которого она в слезах уходила с корта в Окленде.

• И сейчас она играет с травмой запястья, про которую после вылета в Майами сказала: «После этого турнира мне нужно все пересмотреть и продумать дальнейшие шаги. Мы нашли решения на краткосрочную перспективу, но в долгосрочной они не сработают».

В целом она сама прекрасно понимает, насколько подвержена травмам и насколько это мешает ее карьере. Про цели на 2023-й британка говорила: «Конечно, я хочу много работать, больше времени проводить на корте, но если я не буду все продумывать, то могу перестараться. Иногда мне нужно снижать нагрузку.

Одна из моих главных целей – выходить на корт и не думать о физической подготовке, не запускать в голове таймер, что у меня есть час, чтобы закончить матч. Я хочу выходить и сосредотачиваться только на теннисе».

Радукану много ругают за то, что она снимается в журналах, ходит по светским тусовкам и набирает рекламные контракты. Но есть ощущение, что на самом деле стабильно добиваться успехов ей мешает как раз то, что ее организм пока просто не готов к теннису топ-уровня.

И не очень понятно, что с этим делать.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports; globallookpress.com/IMAGO/mpi04; Gettyimages.ru/Clive Brunskill; dior.com ; vogue.com ; twitter.com/EmmaRaducanu ; porsche.com