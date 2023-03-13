Анастасия Потапова в Индиан-Уэллс провела второй в карьере турнир в качестве теннисистки топ-30. В Калифорнии она дошла до третьего круга, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле в упорной борьбе – 6:3, 4:6, 5:7.

«Она вышла и играла очень хорошо, это меня очень напрягало. Они отличная теннисистка. Последнее время классно выступала», – хвалила ее соперница после матча.

А на матч Потапова вышла в футболке московского «Спартака».

Анастасия – давняя поклонница красно-белых. Она рассказывала в интервью Sportbox: «Помню, когда в 2017‑м «Спартак» выиграл чемпионство, меня с агентом Александром Островским позвали на закрытую вечеринку, на награждение и вручение кубка. Так и познакомились. С этого времени завязалось общение.

Александр – давний фанат «Спартака», с рождения действительно болеет за команду. Так что уже с 10 лет, когда я особо не понимала, что такое футбол, ходила с ним за компанию на матчи. Тогда я и начала следить за этой командой.

Регулярно начала ходить на матчи «Спартака» с 13 лет. Давно дружу с ребятами, общаюсь с командой. Квинси Промеса я давно знаю, с 14 лет. Очень хороший, мне он нравится».

Это интервью она давала после того, как в Дубае провела тренировку в футболке «Спартака» и выложила фотку в инстаграм с подписью: «Вступаю в ряды красно-белых 😜⚪️🔴⚽️».

По ее словам, это была инициатива «девочки из клуба – видимо, главной по коммуникациям»: «Какого‑то посыла в этом нет – дружеская акция».

Вероятно, акция эта вдохновлена Викторией Азаренко, которая в Австралии выходила на матчи в футболке «ПСЖ».

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Фото: Instagram/anapotapovaa