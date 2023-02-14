Супертренер Турсунов помогает уже 3-й топ-теннисистке. Бенчич кайфует от его честности и жесткости

Но нужно решать проблему «Шлемов».

Дмитрий Турсунов уже заработал репутацию супертренера. Он работал с Ариной Соболенко, и с ним она дебютировала в топ-10. Потом он ушел к Анетт Контавейт, которая при нем стала второй ракеткой мира (а после него выпала из топ-50 – но тут еще наложились травмы).

Неудачный опыт был только с чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану, которая при Турсунове не взлетела и довольно быстро с ним рассталась (но она вообще ни с кем не работает больше пары месяцев).

Как только Дмитрий освободился, его пригласила олимпийская чемпионка Белинда Бенчич. Их сотрудничество началось в середине октября в Гвадалахаре, и с тех пор швейцарка:

• провела четыре индивидуальных турнира и выиграла на них два титула – в этом году в Аделаиде и в Абу-Даби. Причем в финале в ОАЭ отыграла три матчбола у неудобной для себя Людмилы Самсоновой (до этого уступила ей во всех трех матчах). Она никогда не выигрывала больше двух титулов за сезон – в этом году ей на это понадобилось меньше полутора месяцев;

• привела сборную Швейцарии к первой в истории победе в Кубке Билли Джин Кинг;

• на Australian Open впервые с 2016-го вышла в четвертый круг и проиграла там будущей чемпионке Арине Соболенко;

• впервые с 2020-го вернулась в топ-10 – хотя в этом, конечно, велика доля результатов до Турсунова.

Бенчич рассказывала, что сотрудничества с Турсуновым добивалась сознательно: «Я убеждена, что он очень хороший тренер, который может сделать меня лучше: и игру, и психологию. Я видела, каких успехов он добивался с другими теннисистками. Его тренерский подход способен мне помочь – я в этом убеждена».

Сейчас на пресс-конференциях Бенчич постоянно спрашивают про работу с Турсуновым, и она постоянно его нахваливает.

Ей нравится честность: «Он очень жесткий тренер. Всегда говорит то, что тебе нужно услышать. А иногда нужно услышать то, что тебе будет не совсем приятно. Но этого я и хочу».

И его взгляд на теннис: «У него очень ясное мышление, и он старается заставить тебя по-другому взглянуть на определенные вещи».

Методы и конкретные подсказки, конечно, никто раскрывать не станет, но Бенчич в восторге: «Перемены небольшие – быть чуть жестче, чуть дисциплинированнее. На самом деле разница получается большая. Я даже ему говорила, что чувствую себя дурой из-за того, что раньше некоторые вещи не делала».

Новое сотрудничество вдохновило Белинду и на психологическую эволюцию: «Я не позволяю себе или он не позволяет мне закатывать истерики, хотя иногда мне хочется выплеснуть [негативную] энергию. На данный момент мне нравится держать себя в узде, не тратить силы на саморазрушение, а использовать их в позитивном ключе».

Правда, иногда всплески негатива все же бывают – например, Бенчич кричала в матче с Соболенко на Australian Open и после первого сета финала Абу-Даби против Самсоновой. Но в целом все отмечают, что она действительно не позволяет гневу себя ломать.

В отличие от Соболенко и Контавейт швейцарка и до прихода Турсунова бывала на самом топ-уровне – брала крупнейшие титулы и входила в топ-5.

Сейчас перед ней стоит та же задача, которая стояла и перед предыдущими клиентками Турсунова – далеко и стабильно проходить на турнирах «Большого шлема». За всю карьеру у нее два четвертьфинала и один полуфинал на этом уровне при том, что она 30 раз играла в основных сетках.

Интересно, что при всех достижениях и результатах конкретно эту задачу Турсунов ни с кем еще не решил.

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Фото: globallookpress.com/Rob Prange; Gettyimages.ru/Robert Prange; REUTERS/Jaimi Joy