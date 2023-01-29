Зверева и Кириоса оправдали в домашнем насилии. На одного ничего не нашли, а второй признал вину, но соскочил

Два дела за неделю.

За последние пару лет в мужском теннисе четыре игрока столкнулись с обвинениями в домашнем насилии – Александр Зверев, Ник Кириос, Николоз Басилашвили и Тиаго Сейбот Уайлд.

Сейчас три дела уже закрыты, причем в двух случаях разбирательства завершились на этой неделе.

Дело Зверева расследовали 15 месяцев, но ничего не нашли

Зверева в октябре 2020-го обвинила его бывшая девушка Ольга Шарыпова. Она утверждала, что:

• во время US Open-2019 он бил ее головой об стену и душил;

• во время Кубка Лэйвера-2019 в Женеве он ударил ее по лицу и довел до попытки суицида;

• в Шанхае в 2019-м она предприняла еще одну попытку покончить с собой, после чего Зверев избил ее в душе.

При этом Шарыпова выдвинула обвинения не через правоохранительные органы, а через медиа. Более того, вскоре после первой волны она удалила посты в инстаграме и перестала общаться с журналистами – по ее словам, из-за обвинений у нее возникли проблемы с поиском работы: «В России хорошие компании тебя проверяют. Когда они видели мои интервью, то говорили: «Ой, эта девочка проблемная. Нет».

Однако от своих слов она не отказалась.

История получилось такой громкой, что вмешаться пришлось даже ATP, которая обычно старается не обращать внимания на подобные проблемы. Ассоциация разработала протокол по борьбе с насилием, а во второй половине 2021-го запустила собственное независимое расследование.

Оно длилось 15 месяцев. Это вызывало недоумение не только у сторонников идеи, что ATP защищает Зверева и сознательно тянет время, чтобы потом тихо его оправдать, но и у тех, кто к немцу относится хорошо. Например, президент Федерации тенниса Германии Дитлоф фон Арним заявил:

«Нас еще беспокоит, что эта ситуация влияет на нашу работу со спонсорами для команды в Кубке Дэвиса. Я не знаю точно, как идет расследование, но это несправедливо и по отношению к Саше. Ему трудно найти спонсоров, пока этот вопрос не прояснен».

Беспокойства Фон Арнима не совсем обоснованы, потому что уже после обвинений Зверев стал лицом Rolex, а в начале этого года снова появился в промо-кампании adidas.

Как бы там ни было, 31 января ATP опубликовала отчет о завершении расследования. Основное:

• Расследование провела компания The Lake Forest Group (LFG), которая специализируется на защите сотрудников от насилия на рабочем месте.

• В рамках процесса опросили Зверева, Шарыпову и еще 24 человека, связанных с ситуацией. Кроме того, компания изучила предоставленные сторонами сообщения, аудио и фото, «в том числе материалы, добровольно извлеченные из электронных устройств Зверева с помощью стороннего эксперта-криминалиста».

• Выводы после изучения: «Ввиду отсутствия надежных доказательств и свидетельств очевидцев, а также противоречащих друг другу заявлений Шарыповой, Зверева и других участников интервью, расследование не смогло подтвердить обвинения в жестоком обращении или несоблюдение правил ATP о нарушениях на корте или серьезных нарушениях игроков».

Зверев вскоре после этого выпустил заявление с простым посылом: «Справедливость восторжествовала».

Кириос признал вину, но его простили по молодости

Ника Кириоса бывшая девушка Кьяра Пассари обвинила в нападении во время лучшего турнира в карьере австралийца – прошлогоднего «Уимблдона». Причем она обратилась в суд.

Пассари и до этого рассказывала в соцсетях истории, как Кириос ей постоянно изменял, издевался, а один раз в четыре часа ночи оставил на улице Нью-Йорка без денег и телефона, уехав на такси со своей бывшей.

В суд она пошла из-за эпизода в январе 2021-го, когда Кириос во время ссоры ее оттолкнул, потому что она не давала ему сесть в машину.

Изначально юристы австралийца добивались закрытия дела на основании его проблем с психическим здоровьем – адвокат подал такое ходатайство после изучения истории болезни Кириоса с 2015 года, включая публичные заявления: Ник неоднократно говорил о депрессии, нанесении себе увечий острыми предметами, злоупотреблении алкоголем и приеме наркотиков.

С этим не получилось, так что 3 февраля Кириосу пришлось явиться в суд. Он пришел на костылях (потому что недавно перенес операцию на колене) и в сопровождении нынешней девушки Костин Хаци. За несколько месяцев до заседания австралиец отказался обсуждать обвинения, но заявил: «Конечно, у меня много мыслей, я многое хочу сказать. Но юристы посоветовали мне этого не делать».

В итоге в суде он просто признал вину.

Наказания, впрочем, никакого не последовало. Судья Бет Кэмпбелл посчитала проступок недостаточно серьезным, а Кириоса – грубо говоря, молодым и глупым. «Вы повели себя как молодой человек, который пытался вырваться из крайне эмоциональной ситуации, действовали в пылу момента. Я отношусь к вам так же, как к любому молодому человеку, попадающему в этот зал. Вы молодой человек, который по стечению обстоятельств очень хорошо бьет по теннисному мячу».

Кроме того, основанием для закрытия дела назвали огласку судебного разбирательства, время, прошедшее с инцидента, и то, что случай был единичным. Кириос был благодарен:

«Я уважаю сегодняшнее решение и благодарен суду за снятие обвинений. Когда это произошло, я был не в лучшем состоянии и отреагировал на сложную ситуацию таким образом, о котором глубоко сожалею. Я знаю, что это было неправильно, и искренне сожалею о боли, которую причинил.

Психическое здоровье – это сложно. Бывает, что жизнь кажется непосильной. Но я понял, что обращение за помощью и работа над собой позволяют мне чувствовать себя лучше и быть лучше».

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Басилашвили бывшая жена Нелли Дорокашвили в 2020 году обвинила в том, что он избил ее на глазах их пятилетнего сына. Кроме того, она заявляла, что отец теннисиста угрожал ей ножом. В октябре 2022-го Тбилисский городской суд признал его полностью невиновным.

А Сейбот Уайлд – в 2020-м выигравший турнир в Сантьяго – в сентябре 2021-го получил обвинения от бывшей девушки Таяне Лимы. Она подала заявление в полицию, в котором говорила о физическом и психологическом насилии, а еще выложила переписку с теннисистом, в которой он ее оскорблял, смеялся над ее депрессией и хвастался: «Моя семья по материнской линии – нацисты. Буквально».

В конце 2021-го дело передали в прокуратуру, но больше о деле ничего не было слышно.

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Фото: REUTERS/Jaimi Joy, Sandra Sanders, AAP Image/Mick Tsikas