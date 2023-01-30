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Джокович – национальный герой Сербии. Нам рассказали, за что его обожают

Новак Джокович Новак Джокович
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болельщики
Теннис Теннис

«Новак – это Сербия, а Сербия – это Новак».

Если поискать рейтинги самых известных людей Сербии, их всегда возглавляют два человека – либо великий ученый Никола Тесла, либо великий спортсмен Новак Джокович.

В воскресенье Новак 10-й раз выиграл Australian Open и взял 22-й трофей на турнирах «Большого шлема», сравнявшись с рекордом Рафаэля Надаля. Сейчас почти все теннисные рекорды принадлежат Джоковичу, поэтому спорить с тем, что он величайший теннисист в истории, очень трудно.

Сербский журналист Саша Озмо, написавший о величии Новака книгу, в Мельбурне встретился с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским и рассказал, почему теннисист стал, возможно, главным источником национальной гордости:

«Сербия – страна, которая погружена в спорт. Болельщики эмоционально реагируют на успехи спортсменов-соотечественников, идентифицируют себя с ними. А Новак, вероятно, величайший спортсмен страны за всю историю, и он важен людям – причем не только тем, кто следит за спортом, но и тем соотечественникам, кто в него не вовлечен.

Сербские болельщики на Australian Open-2023

Он лицо страны, ее имиджмейкер. Но я не могу сказать, что в стране культ его личности, это звучит слишком громко».

В Австралии Джоковича всегда поддерживает огромная группа фанатов с сербскими корнями, на трибунах всегда видно множество флагов Сербии и плакатов о величии Новака. А в Белграде есть много муралов, посвященных герою, и практически на любом углу можно купить футболку с его лицом.

И трансляции его матчей на родине – всегда самые популярные спортивные события: «Не могу назвать конкретных цифр, но речь не только о «Больших шлемах». А финалы ТБШ с его участием вообще смотрит большая часть населения», – говорит Озмо.

Для многих сербов Новак – символ того, что все возможно. Он вырос под бомбардировками НАТО, из бедной страны пробился в спорт для богатых – причем не просто прорвался, а стал в нем величайшим. Это огромный источник мотивации и веры в силу сербского духа.

Еще одна из причин безумной популярности Джоковича – его доступность для соотечественников. Когда он приезжает в Сербию, то спокойно гуляет с собакой и может спонтанно поиграть в теннис с местными детьми.

Озмо рассказал: «Новак приезжает в Сербию довольно часто. Он очень простой и открытый человек, расположенный к людям. Когда он приезжает, его легко можно встретить на какой-нибудь площадке или в магазине, он разговаривает и играет с детьми. Нельзя сказать, что к нему не подступиться, даже с учетом того, насколько он большая звезда. И это одна из причин, по которой его так любят».

Сербская почтовая марка с Джоковичем (2021)

The New York Times в прошлом году рассказывала о парне, который остался без работы и в попытках как-то наладить жизнь написал письмо Джоковичу: «Ответа он пока не получил, но надежды не теряет». Так что в Новака верят во всем.

При этом это не слепая любовь. Даже ярые поклонники последние два года критиковали его за нежелание вакцинироваться от коронавируса – но все равно не переставали восхищаться и гордиться его достижениями.

Празднование победы Джоковича на «Уимблдоне»-2022 в Белграде

По словам Озмо, «есть люди, которые его критикуют и которые его не любят. Это нормально, как и для любого популярного человека. Но я бы сказал, что из всех спортсменов, да, наверное, и вообще людей Сербии он самый популярный – даже в сравнении с актерами, певцами или политиками».

Когда Джокович привозит в Сербию большие трофеи, в аэропорту его встречают тысячи людей. А когда в 2021-м он побил рекорд по неделям на первой строчке рейтинга, большая праздничная демонстрация собралась у его ресторана в Белграде.

Интерьер Novak Café & Restaurant в Белграде

Ресторан Джоковича – это вообще местная достопримечательность. Озмо рассказал, что туда стремятся попасть многие туристы: «Например, недавно люди из Индии спрашивали меня о ресторане». При этом сам журналист в нем даже никогда не был, но иногда проходит мимо и постоянно видит много посетителей.

Вообще в Сербии уже есть почтовая марка с лицом Новака, а появление улицы Джоковича Озмо считает лишь вопросом времени. И многие утверждают, что если Ноле решит баллотироваться в президенты, то победит без особых усилий. Правда, сам он этого не хочет. «Он много раз говорил, что у него нет политических амбиций. Такие варианты он не рассматривает в принципе», – рассказал Озмо.

Когда в прошлом году Джоковича депортировали из Австралии, его отец провозгласил, что «Новак – это Сербия, а Сербия – это Новак». Конечно, слова чересчур драматичные, но доля правды в них есть.

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Фото: twitter.com/ozmo_sasa; Gettyimages.ru/Vladimir Zivojinovic, Julian Finney, Srdjan Stevanovic; novakdjokovicfoundation.org; REUTERS/Jaimi Joy; East News/Pedja Milosavljevic / AFP

10 комментариев

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sfrrrR
На фотке в Белграде в ресторане Джоковича, за одним из столиков был замечен VaD. Так что, зря мы тут наезжаем на парня за хейтерство: по ходу, он лично прилетел в Сербию, чтоб заглянуть к Новаку и получить от него автограф. Ну заодно и выручку принести ему, заказав бифштекс. Какой молодец!
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romancureman
Собственно, и его эмоциональные ликования в те или иные моменты на корте - это тоже часть менталитета. Кому то нравится, кому то нет. Мне он нравится своей внутренней силой и своей не рафинированностью. В супер рафинированном теннисном обществе, где все собаки улыбаки и которое вообще не любит чужаков. (Вот ровно по этой причине никогда не любил Федю, хотя ведь хороший мужик наверняка, животных там любит).

А Новак мне кажется вообще добрый и широкий человек. И проигрывать умеет. Никогда не забуду финал ЮСО 2021.

Если вернуться к топику, то Новак кстати в таком комьюнити априори чужак с их айнаней-наней. Тем более ещё с такими супер любящими и супер ку-ку родаками)) Мне в нём ещё нравится, что его тренер хорват и что Новак не стремится к национализму, а наоборот мне кажется на одной ноге будет и с боснийцами и с хорватами. Интересно, кстати, любят ли его в Хорватии и топят ли за него?

Теннис вообще у нас господа остался чуть не последней отдушиной, где наши ребята выступают. А ещё и хорошо выступают. Cancel culture пока его не взяла.

Ну и напоследок - жду не дождусь грунта
Лучшее что может быть в теннисе это поединки Рафы и Ноле на грунте. Надеюсь оба будут здоровы.

И да, меня прут его дикие животные вопли, когда выиграет. Ему - можно 😊
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Александр Романов
Вырос под бомбами НАТО - тишиииина
Костюк я выросла под бомбами России - АААААААААААААААААААААААААААА
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Антон Тимофеев
Ответ VaD
И с огромным отрывом самый непопулярный игрок "Большой тройки" в цивилизованных странах, включая Западную Европу и Северную Америку. Люди, чей мозг не засорён ура-патриотизмом и межнациональным братством, трезво оценивают серба. Не зря у него нет ни одной награды АТП за честную игру и ни одного приза зрительских симпатий.
Почему то вспомнил фразу из "Юристов Бостона": "И то, что всем в этой компании вы не нравитесь, говорит в вашу пользу"))))))))
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tanya_1111
Ответ Ночная Фурия
Там Федерер Джоковича поздравил, написал про преодоление и другие хорошие слова. МОжет, пора обнародоватЬ? Надаль пока не поздравил, ждем, да? )))
Может он его личным смс поздравил ))
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Czarn
Я обожаю Новака, хоть я не из Сербии😀
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Йенс Мустерманн
Когда он приезжает в Сербию, то спокойно гуляет с собакой и может спонтанно поиграть в теннис с местными детьми.
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А также ходить, будучи больным, к ним и намеренно их заражать.
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-5
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VaD
И с огромным отрывом самый непопулярный игрок "Большой тройки" в цивилизованных странах, включая Западную Европу и Северную Америку. Люди, чей мозг не засорён ура-патриотизмом и межнациональным братством, трезво оценивают серба. Не зря у него нет ни одной награды АТП за честную игру и ни одного приза зрительских симпатий.
0
-7
-7
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Ночная Фурия
Там Федерер Джоковича поздравил, написал про преодоление и другие хорошие слова. МОжет, пора обнародоватЬ?
Надаль пока не поздравил, ждем, да? )))
+8
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+7
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Кагов
Вукичу нужно давно присвоить Джоковичу дипломатический статус, Ноле посол Сербии в мире! И вручить дипломатический паспорт, чтоб проблем с вьездом в Штаты опять не возникли!
+2
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