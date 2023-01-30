Джокович – национальный герой Сербии. Нам рассказали, за что его обожают

«Новак – это Сербия, а Сербия – это Новак».

Если поискать рейтинги самых известных людей Сербии, их всегда возглавляют два человека – либо великий ученый Никола Тесла, либо великий спортсмен Новак Джокович.

В воскресенье Новак 10-й раз выиграл Australian Open и взял 22-й трофей на турнирах «Большого шлема», сравнявшись с рекордом Рафаэля Надаля. Сейчас почти все теннисные рекорды принадлежат Джоковичу, поэтому спорить с тем, что он величайший теннисист в истории, очень трудно.

Сербский журналист Саша Озмо, написавший о величии Новака книгу, в Мельбурне встретился с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским и рассказал, почему теннисист стал, возможно, главным источником национальной гордости:

«Сербия – страна, которая погружена в спорт. Болельщики эмоционально реагируют на успехи спортсменов-соотечественников, идентифицируют себя с ними. А Новак, вероятно, величайший спортсмен страны за всю историю, и он важен людям – причем не только тем, кто следит за спортом, но и тем соотечественникам, кто в него не вовлечен.

Сербские болельщики на Australian Open-2023

Он лицо страны, ее имиджмейкер. Но я не могу сказать, что в стране культ его личности, это звучит слишком громко».

В Австралии Джоковича всегда поддерживает огромная группа фанатов с сербскими корнями, на трибунах всегда видно множество флагов Сербии и плакатов о величии Новака. А в Белграде есть много муралов, посвященных герою, и практически на любом углу можно купить футболку с его лицом.

И трансляции его матчей на родине – всегда самые популярные спортивные события: «Не могу назвать конкретных цифр, но речь не только о «Больших шлемах». А финалы ТБШ с его участием вообще смотрит большая часть населения», – говорит Озмо.

Для многих сербов Новак – символ того, что все возможно. Он вырос под бомбардировками НАТО, из бедной страны пробился в спорт для богатых – причем не просто прорвался, а стал в нем величайшим. Это огромный источник мотивации и веры в силу сербского духа.

Еще одна из причин безумной популярности Джоковича – его доступность для соотечественников. Когда он приезжает в Сербию, то спокойно гуляет с собакой и может спонтанно поиграть в теннис с местными детьми.

Озмо рассказал: «Новак приезжает в Сербию довольно часто. Он очень простой и открытый человек, расположенный к людям. Когда он приезжает, его легко можно встретить на какой-нибудь площадке или в магазине, он разговаривает и играет с детьми. Нельзя сказать, что к нему не подступиться, даже с учетом того, насколько он большая звезда. И это одна из причин, по которой его так любят».

Сербская почтовая марка с Джоковичем (2021)

The New York Times в прошлом году рассказывала о парне, который остался без работы и в попытках как-то наладить жизнь написал письмо Джоковичу: «Ответа он пока не получил, но надежды не теряет». Так что в Новака верят во всем.

При этом это не слепая любовь. Даже ярые поклонники последние два года критиковали его за нежелание вакцинироваться от коронавируса – но все равно не переставали восхищаться и гордиться его достижениями.

Празднование победы Джоковича на «Уимблдоне»-2022 в Белграде

По словам Озмо, «есть люди, которые его критикуют и которые его не любят. Это нормально, как и для любого популярного человека. Но я бы сказал, что из всех спортсменов, да, наверное, и вообще людей Сербии он самый популярный – даже в сравнении с актерами, певцами или политиками».

Когда Джокович привозит в Сербию большие трофеи, в аэропорту его встречают тысячи людей. А когда в 2021-м он побил рекорд по неделям на первой строчке рейтинга, большая праздничная демонстрация собралась у его ресторана в Белграде.

Интерьер Novak Café & Restaurant в Белграде

Ресторан Джоковича – это вообще местная достопримечательность. Озмо рассказал, что туда стремятся попасть многие туристы: «Например, недавно люди из Индии спрашивали меня о ресторане». При этом сам журналист в нем даже никогда не был, но иногда проходит мимо и постоянно видит много посетителей.

Вообще в Сербии уже есть почтовая марка с лицом Новака, а появление улицы Джоковича Озмо считает лишь вопросом времени. И многие утверждают, что если Ноле решит баллотироваться в президенты, то победит без особых усилий. Правда, сам он этого не хочет. «Он много раз говорил, что у него нет политических амбиций. Такие варианты он не рассматривает в принципе», – рассказал Озмо.

Когда в прошлом году Джоковича депортировали из Австралии, его отец провозгласил, что «Новак – это Сербия, а Сербия – это Новак». Конечно, слова чересчур драматичные, но доля правды в них есть.

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Фото: twitter.com/ozmo_sasa; Gettyimages.ru/Vladimir Zivojinovic, Julian Finney, Srdjan Stevanovic; novakdjokovicfoundation.org; REUTERS/Jaimi Joy; East News/Pedja Milosavljevic / AFP