Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался

Елена Рыбакина стала первой финалисткой Australian Open, обыграв Викторию Азаренко – 7:6(4), 6:3.

Представительница Казахстана славится невозмутимостью, но в первом сете она явно нервничала. Ведя 5:3, она куда-то потеряла первую подачу, начала много ошибаться, а при счете 5:5 летела 0:40 в своем гейме. И на тай-брейке тоже дважды упускала преимущество.

Во время этого тяжелого периода больше всего удивляла реакция тренера Рыбакиной – Стефано Вукова.

Теннисные тренеры обычно сидят на трибунах либо совершенно без эмоций, либо на позитиве – подбадривают своих игроков даже после ошибок. Вуков наоборот ставил под сомнения интеллектуальность решений Рыбакиной.

А после бэкхенда в сетку при счете 2:0 на тай-брейке бурно критиковал ее решение и даже сказал: «######» (Fuck me по-английски).

И при счете 5:4 на тай-брейке так разговорился, что Рыбакина даже ему что-то ответила.

Все же дожав первый сет, Елена успокоилась и во второй партии доминировала за счет неберущихся подач и невероятной мощи. Подавая при счете 5:2, она снова немного занервничала, но потом провела уверенный гейм на приеме и добила соперницу.

А после матча в интервью на корте ее спросили про то, что команда выглядела нервной. Елена была дипломатична: «Конечно, они нервничали. Они хотят, чтобы я хорошо выступала, а сегодня мне было сложнее, условия немного другие, мяч не так хорошо летит».

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За второй «Большой шлем» в карьере Рыбакина поборется с Ариной Соболенко.

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Фото: REUTERS/Jaimi Joy