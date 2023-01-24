С миру по Нитке
Блог

Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался

WTA WTA
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

Елена Рыбакина стала первой финалисткой Australian Open, обыграв Викторию Азаренко – 7:6(4), 6:3.

Представительница Казахстана славится невозмутимостью, но в первом сете она явно нервничала. Ведя 5:3, она куда-то потеряла первую подачу, начала много ошибаться, а при счете 5:5 летела 0:40 в своем гейме. И на тай-брейке тоже дважды упускала преимущество.

Во время этого тяжелого периода больше всего удивляла реакция тренера Рыбакиной – Стефано Вукова.

Теннисные тренеры обычно сидят на трибунах либо совершенно без эмоций, либо на позитиве – подбадривают своих игроков даже после ошибок. Вуков наоборот ставил под сомнения интеллектуальность решений Рыбакиной.

А после бэкхенда в сетку при счете 2:0 на тай-брейке бурно критиковал ее решение и даже сказал: «######» (Fuck me по-английски).

И при счете 5:4 на тай-брейке так разговорился, что Рыбакина даже ему что-то ответила.

Все же дожав первый сет, Елена успокоилась и во второй партии доминировала за счет неберущихся подач и невероятной мощи. Подавая при счете 5:2, она снова немного занервничала, но потом провела уверенный гейм на приеме и добила соперницу.

А после матча в интервью на корте ее спросили про то, что команда выглядела нервной. Елена была дипломатична: «Конечно, они нервничали. Они хотят, чтобы я хорошо выступала, а сегодня мне было сложнее, условия немного другие, мяч не так хорошо летит».

***

За второй «Большой шлем» в карьере Рыбакина поборется с Ариной Соболенко.

Рыбакина проснулась после победы на «Уимблдоне». В Австралии играет как лучшая в мире

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Jaimi Joy

53 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Картман
(задумчиво) казахские теннисистки очень красивые....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Носков
Ответ trav
Рыбакина русская, родилась в Москве.
Сергей Брин тоже русский. Помнишь его самое известное выражение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dina2
Тренер у Рыбакиной крайне эмоционально неустойчивый человек. Допустим он её мотивирует подобным поведением. Без разницы, конечно, если её это устраивает, но выглядит это странно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марат Лялин
Народ страшно болеле за Азаренко... 50-50, что они знают где родилась Рыбакина и хотелось побольше конкуренции , Азаренко молодец , порой хорошо играла!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alla Tishkova
Лена прелесть. Такая милая девочка. 🌺
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Aqf
Ответ Dym86
Не перейди она в Казахстан не было бы Уимблдона, и возможно этого турнира. Она в себя поверила! Хорошо сложилось.
Там такая ситуация была, что не перейди она в Казахстан, Лена может быть уже и не играла бы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Aqf
Ответ 5ardar
Обычно сами теннисистки достаточно эмоциональны поэтому обычно тренера пытаются подбодрить во время неудач и успокоить своих подопечных. Рыбакина напротив практически всегда без эмоций возможно поэтому тренер работает с ней нестандартно бурно реагируя пытаясь "разбудить" в определенных ситуациях
После Уимба она как раз давала интервью по поводу тренера. Что ей нужен был наоборот подвижный человек, который будет подгонять ее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Aqf
Ответ server34
В теннисе тренер нужен только в детстве, чтобы поставить технику. Во взрослом теннисе это абсолютно бесполезный человек. У некоторых теннисистов роль тренера выполняют отцы и справляются с этой ролью неплохо. Теннис - это не футбол и не хоккей, где влияние тренера на игру очевидно.
Ну так и в футболе не нужен, научили пинать мяч, и хватит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LEX757
Ответ Darhan Kenzhalin
Думаю вряд ли, хоть и болею за нее. Соболенко очень мощно смотрится на турнире.
Тоже нервничаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darhan Kenzhalin
Ответ Галымжан Кулумбаев
Елена заслуженно вышла в финал, впереди виден второй шлем, вперёд только вперёд.
Думаю вряд ли, хоть и болею за нее. Соболенко очень мощно смотрится на турнире.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marat_taraz
Ответ Serik Alik
А когда это было, не могу вспомнить произошедшее? Путинцева это была?
Путинцева горела 0-6, 0-4 Ализе Корне, после чего устроила разнос тренеру , за то что тот безучастно сидел и смотрел не телефон, в то время как соперница устроила ей вынос , все таки там кажетсы между ее тренером и ею , не только рабочие отношения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
server34
В теннисе тренер нужен только в детстве, чтобы поставить технику. Во взрослом теннисе это абсолютно бесполезный человек. У некоторых теннисистов роль тренера выполняют отцы и справляются с этой ролью неплохо. Теннис - это не футбол и не хоккей, где влияние тренера на игру очевидно.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакСевернаяКорея
Ответ teddy10
На контрасте вспомнилась реакция другой российской теннисистки, выступающей за Казахстан: "Ты ни разу, блин, не похлопал мне, пока я мяч приняла. Сидишь там свои дебильные видео смотришь, бл..., про плоскую землю" Если серьезно, в этой ситуации, главное, что есть результат. Значит, Рыбакина и тренер все правильно делали
Сейчас Тарпищев взлетит с дивана и побежит тебе руку пожать)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dym86
Ответ grand_maman
Когда Лена перешла в Казахстан, было очень обидно, уже тогда было видно, что девочка очень талантлива ... а сейчас рада за нее ... санкции наложенные на россиян ее не достанут.
Не перейди она в Казахстан не было бы Уимблдона, и возможно этого турнира. Она в себя поверила! Хорошо сложилось.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Лена такая милая ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Furry
Весело у них😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Ответ Кагов
Рыбакина готова взять второй ТБШ!
Не говори "гоп" пока не перепрыгнул ))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ноно Гомес
Так держать Рыба!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nurr Nurr
Ответ Станислав Даниленко
Тарпищев, перелогинься.
Родившаяся в России ,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
Удачи в финале ✌️
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5ardar
Обычно сами теннисистки достаточно эмоциональны поэтому обычно тренера пытаются подбодрить во время неудач и успокоить своих подопечных. Рыбакина напротив практически всегда без эмоций возможно поэтому тренер работает с ней нестандартно бурно реагируя пытаясь "разбудить" в определенных ситуациях
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
teddy10
Ответ Serik Alik
А когда это было, не могу вспомнить произошедшее? Путинцева это была?
Да, Путинцева несколько лет назад)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Не знаю какие там договоры, но если даже 10% - то уже 110 тыс долл против 62!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Покоя в боксе не может быть - там ребята получают долю с призовых. В полуфинале это уже совсем нешуточные деньги.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Победа в таком матче на ТБШ означает только то , что все сделали верно. И тренер, и игрок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий