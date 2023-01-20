«Писайте в штаны». Теннисистов могут не пустить в туалет во время матча – доходит до нелепого

Жесткие правила.

«Это просто смешно. И вы это знаете. Это неуважение. Неуважение к вам, неуважение к болдетям, неуважение к игрокам. И нас еще в туалет не отпускают», ­– кипел Энди Маррей в разговоре с судьей Евой Асдераки, когда в три часа ночи готовился к пятому сету эпичного матча Australian Open против Танаси Коккинакиса.

Последняя часть его гневного монолога особенно интересна.

Теннисные матчи – особенно мужские – могут быть очень-очень длинными. Например, Маррей и Коккинакис в четверг играли 5 часов и 45 минут. При этом во время игры теннисисты очень много пьют.

А вот в туалет им можно ходить только по строгому графику. Уйти можно только в перерыве между сетами. В матчах трехсетового формата разрешен только один выход в уборную, в матчах пятисетового – два. Но при этом первый перерыв можно взять только после первой или второй партии, а второй – только после третьей.

Эти правила созданы, чтобы игроки не затягивали матчи и не сбивали соперников с ритма.

Конечно, можно попроситься в любой момент, но тут нужно учитывать две детали:

• Придется бежать, потому что нужно успеть в регламентированный перерыв в игре. То есть, если игрок уходит между розыгрышами, у него будет всего 25 секунд, если во время смены сторон – всего 90.

И в случае опоздания за каждые 30 секунд игрок получает предупреждение – и в случае их накопления теннисистов штрафуют на очки.

• Судья может просто не отпустить.

Но бывший судья и супервайзер ATP Ричард Ингс нашел лазейку. Если у игроков возникают проблемы с экипировкой, их должны отпустить в любой момент и без штрафов за опоздания. Поэтому его совет:

«Замотайте ноги полотенцем и писайте в штаны. Тогда вас отпустят с корта, чтобы «привести форму в порядок». А ответственные за правила будут вынуждены их поменять».

Момент со штанами тоже очень важен, потому что правила предписывают, что футболки, носки и кроссовки игроки обязаны менять прямо на корте.

Но, конечно, обмочиться куда-то, кроме штанов, довольно проблематично.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; twitter.com/ringsau