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«Писайте в штаны». Теннисистов могут не пустить в туалет во время матча – доходит до нелепого

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Теннис Теннис

Жесткие правила.

«Это просто смешно. И вы это знаете. Это неуважение. Неуважение к вам, неуважение к болдетям, неуважение к игрокам. И нас еще в туалет не отпускают», ­– кипел Энди Маррей в разговоре с судьей Евой Асдераки, когда в три часа ночи готовился к пятому сету эпичного матча Australian Open против Танаси Коккинакиса.

Последняя часть его гневного монолога особенно интересна.

Теннисные матчи – особенно мужские – могут быть очень-очень длинными. Например, Маррей и Коккинакис в четверг играли 5 часов и 45 минут. При этом во время игры теннисисты очень много пьют.

А вот в туалет им можно ходить только по строгому графику. Уйти можно только в перерыве между сетами. В матчах трехсетового формата разрешен только один выход в уборную, в матчах пятисетового – два. Но при этом первый перерыв можно взять только после первой или второй партии, а второй – только после третьей.

Эти правила созданы, чтобы игроки не затягивали матчи и не сбивали соперников с ритма.

Конечно, можно попроситься в любой момент, но тут нужно учитывать две детали:

• Придется бежать, потому что нужно успеть в регламентированный перерыв в игре. То есть, если игрок уходит между розыгрышами, у него будет всего 25 секунд, если во время смены сторон – всего 90.

И в случае опоздания за каждые 30 секунд игрок получает предупреждение – и в случае их накопления теннисистов штрафуют на очки.

• Судья может просто не отпустить.

Но бывший судья и супервайзер ATP Ричард Ингс нашел лазейку. Если у игроков возникают проблемы с экипировкой, их должны отпустить в любой момент и без штрафов за опоздания. Поэтому его совет:

«Замотайте ноги полотенцем и писайте в штаны. Тогда вас отпустят с корта, чтобы «привести форму в порядок». А ответственные за правила будут вынуждены их поменять».

Момент со штанами тоже очень важен, потому что правила предписывают, что футболки, носки и кроссовки игроки обязаны менять прямо на корте.

Но, конечно, обмочиться куда-то, кроме штанов, довольно проблематично.

Иногда теннисисты швыряют ракетку не от ярости, а чтобы отбить мяч. Добиться успеха реально? И по правилам?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; twitter.com/ringsau

8 комментариев

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Владимир Сказочный
Очень коварный заголовок. Прочитав первую фразу, я нассал в штаны, а только на следующей фразе понял, что обращались не ко мне. Некрасиво!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
и смех, и грех..
вроде и надо бороться с психологами, но и обмочиться на корте - так себе мотивация.
хотя всем понятно, что не обмочатся
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sfrrrR
Ответ Вадим Сидоров
Мой трудовик в школе на такие просьбы во время урока говорил: "В кулачок"-)
Трудовик точно про туалет во время урока имел в виду, когда когда говорил про кулачок?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buharoid
Слово "болдети" это какой-то апогей идиотизма. Почему не болкидс тогда хотя бы?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
А он сам пробовал обоссаться во время игры? Так легко говорит об этом. Хотя правила, конечно, дикие и где-то даже бесчеловечные. Правда, теннисисты сильно потеют во время матча и часть выпитого в качестве пота выходит, поэтому сильно захотеть не всегда успевают
+3
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+3
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человек умелый
Гениальный судья. Этим же ссаным полотенцем его нужно гнать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
Мой трудовик в школе на такие просьбы во время урока говорил: "В кулачок"-)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Машина Мощная
Tennis играют в штанах??
+4
0
+4
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