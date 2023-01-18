У Надаля новая травма – бедро. Australian Open доиграл на одной ноге, а жена плакала на трибунах

Но не снялся.

За последние полтора года Рафаэль Надаль мучился с серьезной травмой стопы, угрожавшей его карьере, дважды рвал мышцы живота и один раз сломал ребро.

На Australian Open он получил новую травму – левого бедра. Это случилось во втором круге против Маккензи Макдональда, когда Рафа уже уступал сет и брейк. В итоге Надаль проиграл – 4:6, 4:6, 5:7.

В восьмом гейме второго сета 36-летний испанец дернулся за мячом, и ему явно стало больно.

А в следующем розыгрыше в такой же ситуации стало еще больнее.

Когда тот гейм кончился, Рафа вызвал врача – и ждал его с очень грустным видом.

В итоге на медперерыв они ушли в подтрибунку, и были опасения, что Надаль вернется только для рукопожатия.

Но он продолжил матч и даже удержал подачу, хотя ноги у него не работали совсем – на подаче он не мог нормально выпрыгнуть в мяч, а если в разменах ему приходилось делать больше двух шагов, то сразу выпадал из позиции.

На лицо испанца после того гейма было больно смотреть.

А еще больнее было смотреть на то, как он ковылял за коротким мячом в начале третьего сета.

Вероятно, Рафа продолжал матч только из упрямства или уважения к сопернику, или из надежды на чудо – потому что команда просила его сняться. А жена просто плакала на трибунах.

Но даже на одной ноге Надаль выдавал замечательные удары.

Да и вообще Рафа адаптировался. Со временем он начал лучше подавать и разгонял мяч под 200 на первой и очень агрессивно выполнял вторую. А в розыгрышах он стремился побыстрее забить или выйти к сетке – чтобы ему не приходилось двигаться по углам.

Этого хватило на то, чтобы провести самый упорный по счету сет (Макдональд помогал тем, что на какое-то время зажался и отказался от агрессии), но не хватило, чтобы развернуть матч.

При этом нужно отметить, что и до травмы у Надаля была куча проблем. Он не справлялся с движением соперника, допускал много ошибок, не выдерживал атаки американца на его форхенд и периодически принимал плохие решения.

В итоге Матс Виландер назвал его травму техническим нокаутом – потому что, Макдональд постоянно выбивал Рафу в углы и заставлял тянуться за мячом, нагружать бедра. В результате левое не выдержало.

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Вылет Надаля, который теперь еще и выпадет из топ-5, чуть открывает сетку Даниила Медведева, который шел на испанца в четвертьфинале.

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