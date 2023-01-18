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У Надаля новая травма – бедро. Australian Open доиграл на одной ноге, а жена плакала на трибунах

Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
ATP ATP
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Теннис Теннис

Но не снялся.

За последние полтора года Рафаэль Надаль мучился с серьезной травмой стопы, угрожавшей его карьере, дважды рвал мышцы живота и один раз сломал ребро.

На Australian Open он получил новую травму – левого бедра. Это случилось во втором круге против Маккензи Макдональда, когда Рафа уже уступал сет и брейк. В итоге Надаль проиграл – 4:6, 4:6, 5:7.

В восьмом гейме второго сета 36-летний испанец дернулся за мячом, и ему явно стало больно.

А в следующем розыгрыше в такой же ситуации стало еще больнее.

Когда тот гейм кончился, Рафа вызвал врача – и ждал его с очень грустным видом.

В итоге на медперерыв они ушли в подтрибунку, и были опасения, что Надаль вернется только для рукопожатия.

Но он продолжил матч и даже удержал подачу, хотя ноги у него не работали совсем – на подаче он не мог нормально выпрыгнуть в мяч, а если в разменах ему приходилось делать больше двух шагов, то сразу выпадал из позиции.

На лицо испанца после того гейма было больно смотреть.

А еще больнее было смотреть на то, как он ковылял за коротким мячом в начале третьего сета.

Вероятно, Рафа продолжал матч только из упрямства или уважения к сопернику, или из надежды на чудо – потому что команда просила его сняться. А жена просто плакала на трибунах.

Но даже на одной ноге Надаль выдавал замечательные удары.

Да и вообще Рафа адаптировался. Со временем он начал лучше подавать и разгонял мяч под 200 на первой и очень агрессивно выполнял вторую. А в розыгрышах он стремился побыстрее забить или выйти к сетке – чтобы ему не приходилось двигаться по углам.

Этого хватило на то, чтобы провести самый упорный по счету сет (Макдональд помогал тем, что на какое-то время зажался и отказался от агрессии), но не хватило, чтобы развернуть матч.

При этом нужно отметить, что и до травмы у Надаля была куча проблем. Он не справлялся с движением соперника, допускал много ошибок, не выдерживал атаки американца на его форхенд и периодически принимал плохие решения.

В итоге Матс Виландер назвал его травму техническим нокаутом – потому что, Макдональд постоянно выбивал Рафу в углы и заставлял тянуться за мячом, нагружать бедра. В результате левое не выдержало.

***

Вылет Надаля, который теперь еще и выпадет из топ-5, чуть открывает сетку Даниила Медведева, который шел на испанца в четвертьфинале.

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39 комментариев

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tanith
Ответ Зорькин
" - А вдруг я чего-нибудь ляпну? - Ляпай! Но ляпай уверенно." :)) Киса = Кассандра.
причем тут диалог с Москвы слезам не верит и Кассандра?
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alex savca
Ответ Варлампий Варлампий
Вовремя надо уходить, как Федор, чтобы не быть посмешищем как Вавринка
Fiodor toje pozorilsea vezde k kontzu. No ATP pozorilsea ecio silnee derja ego v pervuiu 10 bez ocikov. No business esti business.
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Зорькин
Ответ tanith
не знаю что у него там открылось, ляпать так неуместно и неуважительно было.
" - А вдруг я чего-нибудь ляпну?
- Ляпай! Но ляпай уверенно." :))
Киса = Кассандра.
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Экспертное мнение
Ответ ZamoRano
И что? Сколько лет он был чокером и днарем? Новаче идёт ща подносом случайно придумали что-ли? Джок вышел на уровень феденадаля как раз когда те уже свое почти отмахали и были полуинвалидвми, да и то вспомним финал Уимблдона, где 38 лет Роджер гонял праймового новаче как описавшегося котенка
Джокеру пришлось играть всю карьеру с пиковыми Надалем и Федерером, чего не скажешь про Федю, который набил статку по шлемам пока Джок под стол ходил, воспользовался отсутствием так сказать. А про Надаля вообще смешно говорить, они с Джоком ровесники по сути.
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Ярик01
Ответ RegioDan
Все эти травмы побочка tue, столько лет жрать химию, тут не только волосы повылазят, но и организм начнет разваливаться. Что интересно травмы рафик получает везде кроме РГ. Закинется туешками перед РГ и вперед, к еще одному нахимиченному титулу РГ.
У отца и дядей нормальные волосы, кстати.
То есть это не генетическая тема.
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Варлампий Варлампий
Вовремя надо уходить, как Федор, чтобы не быть посмешищем как Вавринка
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Какую чушь ты несешь, у Джока положительный баланс что против Надаля, что против Феди. При этом серб не сказать что моложе них на целое поколение, чтобы сетовать на старость, Джок просто доминатор абсолютный и всё равно опередит их по шлемам, как бы система не пыталась ставить ему палки в колёса. Говорю как нейтральный фанат Де Минора.
И что? Сколько лет он был чокером и днарем? Новаче идёт ща подносом случайно придумали что-ли? Джок вышел на уровень феденадаля как раз когда те уже свое почти отмахали и были полуинвалидвми, да и то вспомним финал Уимблдона, где 38 лет Роджер гонял праймового новаче как описавшегося котенка
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leon74
Здоровья Рафе.
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sashati
Ответ Цзю Константина
есть такая вещь, спортивное упорство, азарт противоборства и уважение к зрителю, если бы совсем не мог, снялся бы; даже проще - кто хромым в детстве-юношестве не играл в футбол-хоккей-что хочешь, на сколько это было возможно, но не уходил домой)))
Просто рекламу часов отрабатывал, контракт..
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tanith
Ответ SaltyRose
Так они же говорили, что он это в контексте игры сказал, не всерьёз, а журналисты из контекста вырвали.
я видела то вью, там было в формате прогноза на год, очень неожиданно он на это повернул и неуместно.
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SaltyRose
Ответ tanith
не знаю что у него там открылось, ляпать так неуместно и неуважительно было.
Так они же говорили, что он это в контексте игры сказал, не всерьёз, а журналисты из контекста вырвали.
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Экспертное мнение
Ответ Edgardinho
Когда полуджокер выиграл свой второй ТБШ у Феди было 15, у Рафы 9. повезло Джоковичу, что навыигрывал в большинстве своем то что у него есть, когда Федя Рафа начали потиху мучаться от травм... Когда Федя и Рафа были в форме джок тихо курил в сторонке.
Какую чушь ты несешь, у Джока положительный баланс что против Надаля, что против Феди. При этом серб не сказать что моложе них на целое поколение, чтобы сетовать на старость, Джок просто доминатор абсолютный и всё равно опередит их по шлемам, как бы система не пыталась ставить ему палки в колёса. Говорю как нейтральный фанат Де Минора.
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SaltyRose
Ответ Ronaldo187
Выглядит он, конечно, паршиво. Внешне кажется, что ему уже глубоко за 40. Такое чувство, что организм его уже отказывается на этом уровне выступать, и Рафа его просто изнашивает.
Вчера комментаторы Евроспорта говорили, что Джокович выглядит моложе своих 35, а я думала, что Джокович как раз нормально выглядит для 35 - молодой мужчина, а вот Рафа выглядит как пенсионер, а не 36-летний человек.
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Михаил Мочалов
Ответ RegioDan
Все эти травмы побочка tue, столько лет жрать химию, тут не только волосы повылазят, но и организм начнет разваливаться. Что интересно травмы рафик получает везде кроме РГ. Закинется туешками перед РГ и вперед, к еще одному нахимиченному титулу РГ.
Вы аналитик уровня Бог ( на самом деле нет!). На РГ покрытие другое, совсем другая работа для мышц, менее взрывная и более тягучая. А хард - это всегда резкие сокращения, которые мышцы не всегда выдерживают. Учитывая возраст и то, сколько раз они рубцевались, ничего удивительного.. Не пишите пожалуйста чушь, если не разбираетесь в вопросе.
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Ski-liker
Линдси Вонн в своё время тоже мучилась, поэтому закончила. Говорила, что менталка просится в бой, но тело сопротивляется. У Надаля щас то же самое. Но решение ЕМУ принимать.
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добрый грек
Здоровья Надавлю, уверен во Франции даст бой.
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Ronaldo187
Выглядит он, конечно, паршиво. Внешне кажется, что ему уже глубоко за 40. Такое чувство, что организм его уже отказывается на этом уровне выступать, и Рафа его просто изнашивает.
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Alexander S
Ответ Edgardinho
Когда полуджокер выиграл свой второй ТБШ у Феди было 15, у Рафы 9. повезло Джоковичу, что навыигрывал в большинстве своем то что у него есть, когда Федя Рафа начали потиху мучаться от травм... Когда Федя и Рафа были в форме джок тихо курил в сторонке.
Ну так и Джок будет скоро не в форме. Возраст же никуда не исчезает
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AF007
Ответ Вадим Сидоров
Ну и для чего были эти геройства, снялся бы сразу после травмы Надо мыслить стратегически. Ну сравняется Джока по шлемам на АО (хотя Мишка может помочь испанцу), РГ надо брать, Джока возьмёт Уим, ЮС за Мишкой или Алькатрасом Ну а в следующем сезоне уже решат кто будет первый по шлемам в истории, ну или будет паритет. Возможно стоит как в 2013 взять длинную паузу для восстановления к РГ.
На РГ оптимальный-то Рафик в последние 2 года кое-как с Джоковичем на равных играл. Ну а в этом похоже отлетит от паука похлеще, чем в 2015
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Dmitry Aqf
Как то грустно это все. Совсем старый стал
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tanith
Ответ Зорькин
А может и правда у Кисы дар какой-то после травмы открылся.
не знаю что у него там открылось, ляпать так неуместно и неуважительно было.
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Mr@k
Характер и бойцовский это то что сделало его великим ,так что он никогда не снимется в таких случаях
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Edgardinho
Ответ Alexander S
Повезло ему, что Джоковича небыло на прошлом АО
Когда полуджокер выиграл свой второй ТБШ у Феди было 15, у Рафы 9. повезло Джоковичу, что навыигрывал в большинстве своем то что у него есть, когда Федя Рафа начали потиху мучаться от травм... Когда Федя и Рафа были в форме джок тихо курил в сторонке.
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Дядя Артем
Мак Дональдс взял вверх
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Диономис
Самое удивительное это легчайшая подача на матч Макдональда, 9 из 10 отдали бы и развалились, не повезло тут Надалю совершенно.
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