А вы знали, что Эжени Бушар еще играет в теннис? Она 17 месяцев лечила травму, ездит по мелким турнирам и борется за карьеру

Не просто инфлюенсер.

Возможно, многие уже забыли, но Эжени Бушар – одна из самых популярных теннисисток мира. Например, в инстаграме у нее 2,3 млн подписчиков, и среди тех, кто все еще играет в WTA, она уступает только Наоми Осаке и Эмме Радукану (а вообще в женском теннисе ее еще обходят ушедшие из тура Саня Мирза и Серена Уильямс).

При этом многие вообще забывают, что финалистка «Уимблдона»-2014 и бывшая теннисистка топ-5 – действующая спортсменка. Достаточно сказать, что во многих списках теннисных лидеров по подписчикам в соцсетях ее вообще не упоминают. А ведь когда-то она считалась воплощением человека, который променял спортивные успехи на медийный хайп.

Понятно, что времена спортивной актуальности канадки прошли уже довольно давно. Но сейчас она доказывает, что теннис для нее – не только средство самопродвижения, но и настоящая страсть.

Весной 2021-го Бушар впервые за пять лет вышла в финал турнира WTA на харде, но потом сразу получила травму плеча, лечение от которой потребовало операции.

В целом лечение и восстановление заняли у нее 17 месяцев.

Бушар рассказывала, что за это время у нее ни разу не возникало мыслей о завершении карьеры: «Я всегда хотела завершить карьеру на своих условиях, а не из-за травмы. Сейчас я в самом начале пути назад, и я надеюсь, что у меня впереди еще много лет игры».

Но она попробовала себя в других сферах – например, поработала комментатором и аналитиком на Tennis Channel.

А еще, конечно, много ходила по разным светским мероприятиям.

И просто красовалась.

В тур Бушар вернулась в середине августа, а уже через неделю после этого одержала первую за полтора года победу – в первом круге квалификации US Open. И в конце сезона она активно пользовалась статусом бывшей большой звезды и брала wild card на мелкие турниры.

В целом после возвращения у нее набралось 15 матчей, в которых она одержала шесть побед. Это позволило ей подняться на 330-ю строчку рейтинга.

К новому сезону 28-летняя Бушар готовится в Лас-Вегасе. И очень классно, что она еще хочет показать себя на корте – потому что она уже давно могла бы все забросить и зарабатывать рекламой, соцсетями, телевидением, да и вообще чем угодно.

Но она все еще хочет играть в теннис.

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Фото: Gettyimages.ru/Elsa; instagram.com/geniebouchard