Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз

Тяжелые отношения.

Из 14 крупнейших турниров в теннисном календаре Рафаэль Надаль не выигрывал всего три. И главный титул, которого ему не хватает, – это победа на итоговом турнире ATP (еще он не брал «Мастерсы» в Майами и Париже).

Итоговый турнир – это вообще идеальный шторм из всех неудобных для Надаля обстоятельств.

Играют в конце сезона, когда он часто травмирован

С самого начала карьеры Надаль подвержен травмам. И конец сезона – это период, когда вся нагрузка длинного года накапливается и зачастую выливается в физические проблемы.

В этом сезоне Рафа отобрался на итоговый 18-й раз. При этом сыграет он только 11-й. Еще семь раз он снимался с соревнований до их начала. Да и из 10 предыдущих выступлений один раз Надаль турнир закончил досрочно из-за травмы (в 2017-м снялся после первого матча в группе).

В последние годы эта проблема только обостряется. Начиная с 2016-го, Надаль только дважды провел итоговый полноценно – в 2019-м и 2020 годах.

Сейчас Рафа тоже приехал в Турин после смазанной из-за травм концовки сезона. После «Уимблдона» он провел всего три турнира и сам говорил: «Мне нужны дни в туре. Последние пять месяцев я просто провел недостаточно дней в туре. И я даже не про матчи и турниры, а просто про тур. Мне нужны тренировки с ребятами».

В том же интервью он говорил, что в нынешних обстоятельствах ему трудно представить победу на итоговом, но перед стартом турнира все же признался: «Если бы я думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы сюда не приехал. Последние месяцы я очень мало играл, но мне кажется, что у меня есть шансы».

Турнир проходит на худшем покрытии Надаля – крытом харде

Итоговый турнир проводится с 1970 года, и за все это время только три раза он проходил на открытых кортах – в 1974-м (на траве в Мельбурне) и в 2003-2004-м (на харде в Хьюстоне). Так что итоговый почти всегда разыгрывают в залах, на быстрых кортах.

Для Надаля крытый хард – это худшие условия. Это показывает простая статистика: на крытых кортах он за карьеру выиграл всего 69% матчей, а во всех остальных обстоятельствах его минимум – это 78%. (Ковер, на котором у испанца 25% побед мы учитывать не будем, потому что за карьеру он провел на нем всего восемь матчей уровня ATP – последний был в 2004 году).

Надаль и сам признает: «Я не знаю, сколько раз я выступал на итоговом с реальной возможностью победить. Исторически крытый хард для меня худшее покрытие, но в последние годы я, как мне кажется, на нем значительно прибавил».

В последние годы Рафа действительно стал намного агрессивнее играть и подавать, бить более плоско, чаще ходить к сетке и вообще делать многое из того, что хорошо работает в залах. Но его проблема на этих быстрых кортах, наверное, даже не в том, что его игра становится менее эффективной, а в том, что у соперников появляется больше возможностей, чтобы создать ему проблемы. С учетом более низкого отскока Надалю сложнее нейтрализовать мощные подачи и быстрые атаки, поэтому в хороший день большее количество игроков могут банально его задавить.

И соперники, которые и так создают Рафе проблемы, становятся для него еще опаснее. Нужно учитывать, что на итоговом Надаль дважды доходил до финала – и проиграл их Федереру (2010) и Джоковичу (2013). В целом испанец шесть раз выходил из группы, и в плей-офф трижды уступал Федереру, дважды Джоковичу, а в 2020-м – Медведеву (причем в той встрече он подавал на матч).

Четыре раза Надаль не выходил из группы. Один раз он снялся, а в 2019-м выиграл два из трех матчей в группе, но вылетел по разнице взятых сетов. В 2011-м Надаль в группе проиграл Федереру и Жо-Вильфреду Тсонга, который тогда проводил один из лучших сезонов в карьере и за неделю до итогового вышел в финал «Мастерса» в Париже (а потом и в финал итогового).

Самым неудачным для испанца получился итоговый-2009, на котором он проиграл все три матча в группе (Джоковичу, Робину Содерлингу и будущему чемпиону Николаю Давыденко), не взяв ни сета.

Надаль регулярно просит проводить итоговый на грунте – и его понимают, но помочь не могут

Надаль и его команда раньше довольно регулярно жаловались на то, что итоговый всегда проводится на крытом харде. Например, в 2015-м Рафа сказал:

«Несправедливо, что у меня никогда не было возможности сыграть на покрытии, которое мне чуть больше подходит. Я всегда играл на худшем для меня покрытии. Даже в зале можно постелить другой корт. Там мы тоже можем играть на грунте».

В 2017-м на претензии Надаля ответил Роджер Федерер:

«Конец сезона – это не время для грунта, вот и все. И я считаю правильным и справедливым, что его проводят на крытых кортах.

У нас нет «Мастерсов» на траве. Есть только один «Мастерс» в залах. А крытые корты тоже заслуживают место.

Можно ли иногда переходить на грунт? Да, наверное. Можно ли проводить «Мастерсы» на траве? Да, наверное, тоже. Можно ли проводить больше «Мастерсов» на харде и меньше – на грунте? Да, обо всем этом можно спорить».

А в этом году новый глава ATP Андреа Гауденци признал, что в чем-то Надаль прав, но проведение итогового на крытом харде «неизбежно с учетом расписания».

В контексте расписания и желаний Надаля интересно, что четыре раза он после итогового вместе с Испанией выигрывал Кубок Дэвиса. Каждый раз финал проводился в Испании и в трех случаях – на крытом грунте. Только в 2019-м финальный турнир прошел на крытом харде Мадрида, и Рафа выиграл там все матчи – правда, его самыми сильными соперниками были Карен Хачанов и Денис Шаповалов. И нужно учитывать, что в том году и на итоговом Надаль не вышел из группы на тоненького и стал единственным, кто обыграл чемпиона того года Стефаноса Циципаса.

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В этом году Надаль попал в относительно удобную группу с Каспером Руудом, Феликсом Оже-Альяссимом и Тэйлором Фрицем. И если он будет здоров и сможет быстро вкатиться в турнир, шансы минимум на полуфинал у него хорошие.

В первом матче Рафа сыграет с Фрицем – не раньше 23:00 по Москве в воскресенье.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Lewis, Julian Finney, Christopher Lee, Clive Brunskill, Giorgio Perottino