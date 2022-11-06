Нереальный Хольгер Руне! Взял «Мастерс» в Париже: за пять дней прошел Джоковича и еще 4 парней из топ-10

Новое 19-летнее дарование.

19-летний Хольгер Руне – чемпион «Мастерса» в Париже. В финале он победил Новака Джоковича в титаническом матче – 3:6, 6:3, 7:5.

Победа получилась исторической – за последние пять дней Руне прошел пять игроков топ-10:

• №10 Хуберта Хуркача;

• №9 Андрея Рублева;

• №1 Карлоса Алькараса;

• №8 Феликса Оже-Альяссима;

• №7 Новака Джоковича.

До него никому не удавалось так мощно пройтись по десятки за пределами итогового турнира ATP, где никто, кроме топ-10, и не играет.

А еще более безумным это достижение делает то, что в первом круге Руне отыграл три матч-пойнта у трехкратного чемпиона «Больших шлемов» Стэна Вавринки, который потом посоветовал ему не вести себя как ребенок.

Теперь у Руне есть вполне недетские достижения – первый в карьере «Мастерс» и дебют в топ-10. Особенно впечатляющий с учетом того, что сезон датчанин начал 103-й ракеткой мира.

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После первого сета было трудно представить, как Руне сможет отыграться – потому что Джокович был феноменален.

Он очень рано сломал игру датчанина буквально одним ударом – вот этим, когда совершенно обдурил его в ответ на дропшот.

Сразу после этого Руне дал три ошибки (включая две двойных) и проиграл свою подачу.

В дальнейшем Джокович всю партию делал с мячом практически все что хотел. А когда мяч серба так слушается, сделать с ним что-то практически невозможно.

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Но в начале второго сета Новак допустил очень нехарактерную для себя ошибку. Эту обводку с бэкхенда он, наверное, попадет 99 раз из 100, но тут у него это не получилось на тройном брейк-пойнте.

И вскоре после этого Руне начал феерить. Например, вытащил вот такой розыгрыш на третьем брейк-пойнте.

А удержав тяжелейший гейм, сразу сделал брейк, выдавливая из Джоковича ошибки.

Что же в итоге принесло Руне победу?

• Он начал намного агрессивнее подавать вторым мячом – и вышел на среднюю скорость второй подачи больше 180 км/ч. Конечно, пару раз это приводило к двойным ошибкам в важные моменты (например, на брейк-пойнте в третьем сете и на первом матчболе), но в целом тактика была очень эффективной.

• Вообще подача Руне долгое время была его слабым местом, но последние недели – это пушка. Против Джоковича у него тоже была четкая тактика: широкая подача и перевод в другой угол с дальнейшим продвижением к сетке.

• Это работало во многом из-за качества ударов с задней линии – даже когда Джокович находил глубину с приема, датчанин умудрялся обрабатывать мяч и плотно переводить. Например, именно так он заработал второй, уже реализованный, матчбол.

• Перед матчем Джокович сказал, что Руне ему напоминает его самого. И это было заметно по тактике на приеме и по тому, как часто датчанин в ответ на хорошие подачи клал мяч мощно, в середину, прямо в ноги. Тем самым он не давал атаковать или выжимал ошибки.

• А еще вот этот удар от Руне был прямо новаковским – догнал очень хороший укороченный и нашел удар по линии там, где он, как казалось, был невозможен.

• В разменах на задней линии выделялись две вещи. Первое – Руне не уступал в борьбе бэкхендов. Джоковичу, у которого слева, наверное, лучший удар в истории. Более того, в конце матча бэкхенд датчанина смотрелся даже предпочтительнее, потому что он раз за разом находил нереальные удары по линии.

• Второе – то, как умно датчанин использовал короткие резаные удары в обороне и слева, и справа. С их помощью он втягивал серба в корт, и если тот не был готов наносить мощный и острый удар, а потом закрывать сетку, Хольгер перехватывал позицию.

• В целом Руне оборонялся на фантастическом уровне и очень много розыгрышей у Джоковича просто украл.

• И качество его дропшотов со второго сета значительно выросло. Они стали отличным оружием, потому что готовились более мощными ударами – и выполнялись намного тоньше.

• Еще впечатлило то, что Хольгер, кажется, решил все проблемы с физикой, которые были у него еще в первой половине этого сезона, когда он не вытягивал затяжные матчи и мучился с судорогами. В финале физических трудностей было больше у Джоковича, который последние полтора часа регулярно тянул бедро и даже просил физио его помассировать.

• И хладнокровие Руне – это тоже мощь. В последнем гейме он отыграл шесть брейк-пойнтов, причем в пяти случаях все на них сделал сам. Только один раз Джокович помог невынужденной ошибкой.

• Хотя и нужно отметить, подарков серб в воскресенье сделал достаточно много. Например, он упустил брейк в решающем сете, по ходу гейма выдав вот такое.

Но тут же надо отметить, что каким бы плохим ни был удар с лета, Руне потом очень четко среагировал на сетке.

***

Этот сезон точно стал годом 19-летних – сначала Карлос Алькарас в этом возрасте взлетел к титулу US Open и первой строчке рейтинга, а теперь к нему подтянулся Руне, который всего на шесть дней старше.

Это классно.

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Фото: REUTERS/Christian Hartman