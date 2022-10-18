Джоковичу запретили возвращаться в Австралию – но потом к власти пришли фанаты тенниса. Сможет ли он сыграть на Australian Open?

Сага о депортации Новака Джоковича из Австралии была главным теннисным сюжетом из Австралии. И, кажется, у нее будет второй сезон.

После того, как серба из-за нежелания прививаться против коронавируса признали угрозой общественной безопасности и выдворили из страны, на него автоматически был наложен запрет на въезд в Австралию сроком на три года. При этом сразу же говорилось: запрет может быть отменен по так называемым compassionate circumstances – гуманитарным соображениям.

И дальше события вроде бы развивались в пользу Новака и его участия в Australian Open-2023.

В мае в Австралии прошли парламентские выборы, и сменилось правительство, которое депортировало серба.

В июле Австралия отменила требование о вакцинации для въезжающих в страну. Так что единственным препятствием на пути Джоковича в Мельбурн стал запрет на въезд.

Но примерно тогда же появилась информация, что новый премьер-министр Энтони Альбанезе – большой поклонник тенниса и сам играет несколько раз в неделю. Поэтому он якобы готов идти навстречу Джоковичу и отменить запрет. Даже сообщалось, что он уже ведет тесный диалог с Tennis Australia.

В сентябре Herald Sun сообщила, что новый министр иммиграции Эндрю Джайлс решил отменить трехлетний запрет на въезд Джоковича. Сербу только нужно подать апелляцию.

Но в начале октября, будучи в Астане, Новак еще сам не знал, сможет ли вернуться в Австралию: «Я до сих пор жду новостей о том, что с меня сняли запрет на въезд на три года, который наложили из-за обстоятельств, имевших место в начале сезона. Когда его снимут, мне нужно будет подать на визу. Это процесс из двух этапов».

Вскоре после этого Крэйг Тайли, возглавляющий Tennis Australia и Australian Open, сказал, что вопрос еще решается – и организация не будет лоббировать интересы Джоковича: «Это вопрос, который Новак должен напрямую решать с федеральными властями. А мы будем следовать тем инструкциям, которые получим».

И вопрос въезда Джоковича остается политическим. Например, бывшая глава МВД Карен Эндрюс, непосредственно участвовавшая в январской эпопее, а теперь работающая в оппозиционном «теневом кабинете», заявила: «Это стало бы пощечиной всем, кто поступил правильно, если внезапно Новака Джоковича впустят обратно в страну только потому, что он высокорейтинговый теннисист, у которого есть миллионы долларов. Я не считаю, что решение нужно отменять. Для Новака Джоковича и всех остальных должны быть одинаковые правила».

В контексте ее высказываний интересно посмотреть раздел о запрете на въезд на сайте иммиграционной службы Австралии. Там говорится, что для претендентов на временную визу запрет не отменяют, но можно «попросить его отложить». А для этого требуется письменно мотивировать эту просьбу.

«Вы обязаны показать, что существуют гуманитарные или убедительные обстоятельства для того, чтобы отложить запрет и предоставить вам визу. Если вы не сможете этого сделать, мы не удовлетворим прошение», – говорится на сайте службы.

Поэтому интересно, на что будут давить юристы Джоковича при подаче документов. Какие обстоятельства они посчитают достаточно убедительными? И согласятся ли с ними новые власти.

Кроме того, претендент на отложенный запрет должен соответствовать ряду требований к здоровью и личным качествам. А в личных качествах есть пункт, что министр может посчитать человека не соответствующим, если этот человек в теории может «провоцировать раздор в австралийском обществе» или «быть угрозой австралийскому обществу». Про Джоковича все это уже посчитано – правда, другим министром.

Поэтому есть ощущение, что пока Новаку возвращение в Австралию не гарантировано. Но сам он к этому относится спокойно: «Я хочу приехать и сыграть. Но как выйдет, так и выйдет. Я приму любое решение».

Фото: Gettyimages.ru/Scott Barbour, Diego Fedele, Mackenzie Sweetnam