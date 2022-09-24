Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру

Последний матч.

У Роджера Федерера были большие планы на осень. Он хотел сыграть Кубок Лэйвера и домашний турнир в Базеле, а по итогам вернуться в тур – возможно, не полноценно, но продолжить выступления на самом высоком уровне.

Однако все сложилось не по плану. Восстановление колена пошло не так хорошо, как надеялся 41-летний Маэстро, и примерно к середине лета он понял, что камбэк не потянет. Поэтому решил прощаться.

Последним турниром великого стал созданный им Кубок Лэйвера, а последним матчем – пара с Рафаэлем Надалем. Они проиграли Джеку Соку и Фрэнсису Тиафу – 6:4, 6:7, 9-11.

***

Ажиотаж по поводу этого матча, естественно, был нереальным. Стадион в Лондоне набился целиком, миллионы людей смотрели по телевизору, и целая толпа теннисистов была в их числе. Лучше всех прощание Федерера смотрели Ига Швентек и Алехандро Давидович-Фокина – потому что делали это в компании черных котиков.

Федерер и Надаль вышли на корт последним матчем игрового дня, так что до этого они вместе готовились.

А еще смотрели и поддерживали партнеров по сборной Европы. И очень переживали, например, за Энди Маррея, когда он допускал простые ошибки.

И это было трогательно, но по-настоящему пробило на эмоции видео того, как Федерер готовится к последнему матчу в карьере и последний раз меланхолично обматывает ракетку. Особенно с учетом его слов, как он будет скучать по этим моментам подготовки – когда он повязывает бандану, завязывает шнурки, дает себе последние установки.

***

Официальный выход Федаля на корт, конечно, был шумным. И перед матчем Роджер сказал партнерам по команде, что не смог бы подавать.

Но первое очко своей паре принес именно он, хорошо закрыв сетку. Вообще Федерер на сетке весь матч был силен. Например, спокойно реагировал, когда Сок пулял прямо в него форхендом со скоростью 165 километров в час.

А на чемпионском тай-брейке Роджер вообще сотворил красоту, напомнившую тем, кто забыл, что у сетки он до сих пор один из лучших в туре.

Еще он классно подавал – и когда вышел это делать впервые, стадион просто взорвался, а Новак Джокович, кажется, прослезился на скамейке.

Вообще Федерер провел матч на довольно высоком уровне. И хотя большую часть игры они с Надалем шутили и улыбались, и смеялись, были моменты, когда становилась очевидна серьезность настроя – например, когда после сорванного приема на брейк-пойнте во втором сете Роджер сердито кричал «Неееет!»

И нет ничего удивительного, что даже в последнем матче в карьере Федерер выполнил то, чего до него, наверное, не делал никто – умудрился пробить в дырку в сетке так, что мяч прошел сквозь нее и на сторону противника. Очко в итоге отдали Соку и Тиафу, но Джек сказал: «Если он это специально сделал, нужно засчитать».

Единственный момент, когда Федерер, возможно, продемонстрировал свой возраст, стал упущенный матчбол на чемпионском тай-брейке, после которого он сам жаловался, что все делал очень медленно и спотыкался в каждом движении. В итоге после этого американцы провели пару классных розыгрышей и вырвали победу.

***

А дальше началось главное событие.

Примерно через 20 секунд после матча Федерер уже плакал, когда обнимался с командой. Потом его отправили наслаждаться на корт затяжной овацией, но он довольно быстро позвал всех со скамейки – и сам потом сказал, что не хотел чувствовать себя одиноким.

Несколько минут они все снова обнимались. Роджер плакал, Надаль – тоже, а Стефанос Циципас, для которого Федерер кумир детства, держался из последних сил.

С таким лицом он вообще просидел весь матч. Было видно, что Стефанос на грани.

А Надаль буквально рыдал. И казалось, что не будет ничего трогательнее момента, когда они с Федерером выбежали на корт, держась за руки.

Но когда после матча и после интервью на корте они вместе сидели, плакали и держались за руки, получилось еще эмоциональнее.

А то самое интервью на корте Федерер начал словами: «Мы как-нибудь со всем этим справимся». Но справиться ему было тяжело – слезы постоянно накатывали, и было очевидно, как трудно ему подбирать слова.

Но так же очевидно было и то, что он выполнил свое главное желание – прощание не было похоже на похороны. Это был праздник. Немного грустный, но праздник.

«Я был рад поиграть в теннис и провести время с друзьями. Это было идеальное путешествие, и я бы с радостью его повторил. (Плачет).

Это было здорово, потрясающе, так классно. Спасибо всем. Столько людей меня поддерживали, и для меня это очень важно (плачет)», – говорил Роджер.

А потом снова разрыдался, когда благодарил жену Мирку: «Она могла очень давно меня остановить. Но не стала. Она придавала мне сил и позволяла играть. Это потрясающе. Спасибо (плачет)».

И слезы продолжились, когда жена и дети вышли к Роджеру на корт.

***

Это прощание с теннисом получилось идеальным в плане закрепления наследия Федерера. Оно произошло на турнире, который он создал, и стало воплощением эпохи цивильности, начавшейся в туре с приходом Роджера-доминатора – два его главных соперника (Надаль и Джокович) были с ним в одной команде и искренне грустили.

А еще рядом были легенды, которые вдохновляли Федерера, и молодые игроки, которых он уже вдохновлял сам. Просто шикарная иллюстрации преемственности поколений, которая для Роджера была так важна.

И, конечно, рядом была семья и толпа восторженных болельщиков.

Жалко только, что выиграть не получилось.

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Andrew Boyers, eastnews.ru/Glyn KIRK