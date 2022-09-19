Федерер – идеальный человек или тайный хам? Борец за добро или пешка системы? За что его любят и не любят?

Гид по популярности.

Роджер Федерер – один из самых популярных спортсменов в истории. У него десятки миллионов болельщиков, а кепки с его личным логотипом встречаются на трибунах каждого турнира. Именно Федерер – причина, по которой многие нынешние поклонники тенниса им увлеклись.

Причин любить Федерера очень много. А некоторые из них легко разворачиваются в причины, по которым его не любят.

Волшебник на корте

Болельщики Федерера считают, что его теннис – это даже не спортивное явление, а эстетическое, что это искусство. Подробнее о том, в чем проявляется гениальность Маэстро, можно почитать здесь.

С другой стороны, люди, которым Федерер не нравится, напирают на то, что на самом деле он унылый подаван и дуболом (потому что его игра строится на подаче и первом форхенде). Такую точку зрения трудно обосновать, но она встречается.

А еще интересно, что существует прослойка теннисных болельщиков, убежденных в том, что Федерер сидит или сидел на допинге. Они не верят, что человек, которому далеко за 30 лет, способен показывать такой скоростной теннис и так быстро восстанавливаться после тяжелых матчей. Особенно много таких подозрений было после победы Федерера на Australian Open-2017.

Идеальный во всем

Федерер – это воплощение класса, стиля и изящества как в игре, так и в поведении. Из юного психа он превратился в образец честной игры, потому что однажды увидел хайлайты своего матча с Маратом Сафиным, состоявшие почти исключительно из его истерик.

В итоге Роджер стал таким паинькой, что 13 раз выигрывал награду ATP за честную игру и спортивный дух.

С другой стороны, безукоризненность поведения Федерера – это, конечно, миф. Как и все смертные, он спорил с судьями и поддавливал их своим авторитетом, изредка ломал ракетки, выбивал мячи на трибуны и кричал зрителям, чтобы они заткнулись, раскидывал по корту бутылки, да и вообще любил поворчать. А еще один раз попросил родителей Новака Джоковича сидеть тихо. Есть ощущение, что они ему этого до сих пор не простили.

Поэтому многие считают 13 наград за честную игру не реальным отражением достижений Федерера в области спортивного духа, а проявлением его статуса в истеблишменте – когда-то его назначили идеальным теннисистом, и с тех пор поддерживают эту иллюзию, какой бы ни была на самом деле реальность.

Но это все споры для теннисных фанатиков. Для широкой общественности Федерер – это правильный семьянин с четырьмя детьми, не замешанный ни в одном скандале и очень любящий классический отцовский юмор.

Профессионал во всем

Очевидно, что человек не может в 37 лет играть в финале «Уимблдона» и быть в очке от победы, если он непрофессионально относится к своей работе.

Федерер никогда не пользовался какими-то новаторскими методиками вроде барокамер или безглютеновой диеты. Он даже ванну со льдом не принимал, а любому способу восстановления предпочитал старый добрый сон. Но при этом он с самой юности окружил себя людьми, которые позволили ему выжать максимум из его огромного таланта. И очень-очень много работал.

Поэтому всегда нужно повторять: результаты Федерера – это не дар свыше, а плод огромных усилий, которые он прикладывал в матчах, на тренировках и в тренажерном зале. Просто эти усилия всегда маскировались обманчивой легкостью и изяществом его тенниса.

И Федерер – профи во всем. Например, на на пресс-конференциях он всегда без устали отвечал на одни и те же вопросы, всегда пытался сказать что-то новое и интересное. Естественно, журналисты его за это любили. А ведь именно они во много отвечают за формирование его идеального имиджа.

Так что профессионализм Роджера и неугасающая любовь к нему связаны напрямую.

Слезы

Федерер любит плакать – и болельщики любят плакать вместе с ним. Роджер много плакал от радости.

А еще иногда рыдал от горя – как, например, после финала Australian Open-2009, в пяти сетах проигранного Рафаэлю Надалю.

И эта уязвимая эмоциональность многих в нем подкупает. Но многих же и раздражает – он что, не мужик, что ли?

Много делает на благо других и сделал теннисистов богаче

Главная благотворительная инициатива Федерера – это помощь детям в африканских странах. На это он тратит десятки миллионов долларов, несколько раз сам ездил в Африку, открыл там десяток школ.

И когда возникает необходимость, он щедро жертвует и на другие вещи.

Кроме того, Федерер с готовностью помогает и другим игрокам – особенно молодым. Например, каждый год в декабре он устраивал сборы в Дубае, на которые приглашал перспективных теннисистов. И по ходу сезона тоже приглашал молодежь потренироваться. Например, Томми Пол рассказывал о сборе в Индиан-Уэллс в 2016-м:

«Он снял дом, и я туда приехал, много с ним тренировался. Там был шеф-повар. Они богато устроились. Было классно с ним поговорить. Всегда круто пообщаться с человеком, который так много знает о теннисе».

Также считается, что личная популярность Федерера – одна из главных причин роста тенниса. Роджер привлекал новых болельщиков, это открывало для тенниса новые рынки, привлекало новых спонсоров и способствовало росту призовых.

Забота об игроках была и более непосредственной: Федерер много-много лет тратил время на работу в Совете игроков ATP.

Правда, его роль в Совете – довольно спорная тема. Многие утверждают, что на самом деле там он заботился не об интересах теннисистов, а об интересах истеблишмента – руководства тура и турниров, которые игроков эксплуатировали. Эта точка зрения стала особенно распространенной после того, как Новак Джокович взялся за революционные движения.

Переписал историю тенниса

Какое-то время Федерер был рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» и неделям на первой строчке рейтинга – двум основным показателям исторического величия. Естественно, это вызывает симпатию – люди любят чемпионов.

С другой стороны, многие пытались найти недостатки в рекордах Федерера и списывали его успехи на то, что в первой половине карьеры у него просто не было соперников. Но это не очень умная точка зрения.

Федерер уважает теннис – предшественников, современников и последователей

Федерер такой большой фанат тенниса, что помнит не только все свои матчи, но и внимательно следит за результатами на всех уровнях. Многие игроки рассказывали, что когда Роджер уже был топом, он сражал их, при знакомстве вспоминая какую-нибудь их победу на «Челленджере» или «Фьючерсе».

В целом есть ощущение, что Федерер – это что-то вроде воплощения духа тенниса. Он вырос на Борисе Беккер и Стефане Эдберге (и потом сделал Эдберга своим тренером), в юности взял теннис из рук Пита Сампраса, вывел его на новый уровень популярности, переписал рекорды – и передал Надалю и Джоковичу.

При этом, в отличие от некоторых других легенд (Маргарет Корт), Федерер очень спокойно относится к тому, что его рекорды побили. Он не пытается умалять достижения Надаля и Джоковича (ну разве что чуть-чуть, когда говорил о том, что им помогло замедление покрытий), а радуется за них и за то, что теннис продолжает движение вперед.

А еще Роджер так уважает историю спорта, что создал уникальный и очень успешный турнир, который назвал в честь великого Рода Лэйвера и предусмотрел на нем символическую, но важную роль для других легенд – Бьорна Борга и Джона Макинроя, которые стали капитанами команд.

Так что Федерер – это такой правильный олдскул, история, воплощенная в личности.

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Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane, Clive Brunskill, Ilya S. Savenok, Alex Goodlett, Paul Kane, Alex Grimm, Matthew Stockman; REUTERS/Regis Duvignau