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Танцы Швентек раздражают болельщиков – и их считают помехой. Она действительно нарушает правила?

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Джон Макинрой Джон Макинрой
Ботик ван де Зандшульп Ботик ван де Зандшульп
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Джек Сок Джек Сок
Ига Швентек Ига Швентек
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Пабло Каррено-Буста Пабло Каррено-Буста
Мария Кириленко Мария Кириленко
Робин Хаасе Робин Хаасе
Теннис Теннис

Ига Швентек – безоговорочный лидер женского тенниса, и ее великолепие на корте вызывает все меньше и меньше сомнений: она универсальна, способна к адаптациям и решению как игровых, так и психологических проблем.

Однако к поведению Швентек на корте у ряда теннисных болельщиков есть претензии.

Во-первых, людям не нравится то, что после проигранных сетов она постоянно берет туалетные перерывы. Недовольство классическое – считается, что при их помощи она сбивает соперниц с ритма.

Но такие претензии можно предъявить минимум половине игроков в каждом туре.

Во-вторых, возникают вопросы к задержкам, которые Швентек создает по ходу игры. Например, на US Open она регулярно меняла ракетки по ходу геймов. В четвертьфинале с Джессикой Пегулой она поменяла ракетку при счете 2:3, 0:30, уступая с брейком, – и потом до конца сета проиграла два очка. В финале против Онс Жабер она меняла ракетки несколько раз – один из них перед матчболом.

Но соперницы к таким вещам относятся, судя по всему, очень спокойно. Пегула, например, назвала смену ракетки хорошим шагом, но с технической точки зрения: «Она почувствовала, что не контролирует мяч и решила, что нужно поменять ракетку». А Жабер вообще не обратила на это внимания.

А больше всего недовольства в поведении Швентек на корте вызывает ее тактика, когда соперница получает короткий мяч, и Иге нужно гадать, куда та пробьет. Ее уже прозвали «танцами Швентек».

Выглядит это так.

 

Или так.

 

В большинстве случаев соперницам это не мешает. Но был эпизод, когда Хизер Уотсон после танцев Швентек пробила в трос.

 

Тут еще важно, что прямо перед ударом Уотсон Ига стукнула ракеткой об корт.

В итоге Швентек многие обвиняют в том, что она создает помеху. Джон Макинрой во время US Open, например, сказал про танцы: «Не думаю, что это разрешено. Это немного ниже пояса».

А наиболее радикальные зрители призывают соперниц польки бить прямо в нее, когда она начинает метаться у сетки.

Вопрос о помехе на самом деле интересный. В правилах Международной теннисной федерации и в правилах WTA есть пункт, что очко считается проигранным, если по ходу была намеренная помеха (есть еще ненамеренная – например, когда по ходу игры с головы падает кепка. В таком случае один раз очко переигрывают, а при повторении – уже отдают сопернику).

Но при этом правила не оговаривают, что именно можно считать намеренной помехой. Поэтому решать приходится судьям.

Чаще всего намеренной помехой признают разговоры и крики в момент удара противника. К примеру, так было с Сереной Уильямс в финале US Open-2011 и с Даниилом Медведевым в прошлом году в Канаде.

Еще был случай, когда Марию Кириленко наказали за то, что в матче с Марией Шараповой она несколько раз стукнула ракеткой по корту в момент удара тезки. Причем судью напрягло именно количество ударов: «Если бы ты ударила один раз – ладно, но ты ударила четыре. Я такое не допущу».

А Робина Хаасе однажды наказали за помеху, потому что он пародировал стоны соперника.

А вот движения помехой не считают никогда. Даже в случае с Джеком Соком, подставившим зад под удар Роджера Федерера и выжавшим ошибку.

Маэстро тогда отнесся к ситуации спокойно, но иногда игроки жалуются на движения соперников. Например, в этом году в Мадриде Пабло Каррено-Буста требовал, что Ботика ван де Зандшульпа наказали за вот такое.

Испанец доказывал судье и супервайзеру, что это его отвлекло, но успеха не добился.

К танцам Швентек у судей претензий нет. Да и у соперниц, насколько известно, тоже.

Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах

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