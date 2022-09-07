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Карен Хачанов! Ворвался в полуфинал US Open, обыграв Кириоса. Рассказываем, в чем он блистал

Ник Кириос Ник Кириос
US Open US Open
ATP ATP
Карен Хачанов Карен Хачанов
Теннис Теннис

Впечатлил.

После того, как Ник Кириос обыграл на US Open Даниила Медведева, букмекеры посчитали его главным фаворитом турнира. Но тут пришел Карен Хачанов и в пяти сетах выбил австралийца – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.

Возможно, это был самый впечатляющий матч в карьере Карена.

***

1. Последние годы чуть ли не главной проблемой Хачанова была психология. У него было довольно много больших матчей, в которых он выключался в самый важный момент. Очень часто ему сложно справиться с давлением – например, в прошлом году на «Уимблдоне» он только с четвертой попытки подал на выход в четвертьфинал.

Но в матче с Кириосом Карен был просто глыбой. В пятом сете он сразу сделал брейк и потом протащил его через весь сет, несмотря на огромное сопротивление Ника. Например, в двух геймах он отыграл брейк-пойнты (один эйсом, на втором Кириос положил дропшот в сетку).

И как шикарно Хачанов подал на самую большую победу за последние четыре года! Он был стабилен, агрессивен и очень смел. И когда он смело пошел к сетке при счете 30:15 и выполнил там очень сложный удар, ему еще и повезло с нетболом. Будем считать это наградой за шикарную собранность.

В послематчевом интервью Хачанов больше всего говорил о психологии: «Трудно объяснить, что я думал в пятом сете. Просто старался оставаться сосредоточенным. У меня были шансы в четвертом сете, но он провел потрясающий тай-брейк. Что тут поделать? Можно только остаться на корте, собраться и постараться выиграть пятый сет.

Я очень горжусь собой. Я был собран с самого начала и до конца и смог одержать победу».

А ведь еще был момент в третьей партии, когда он на сетболе сорвал удар в пустой корт после плохого дропшота Кириоса. В тот момент за Карена стало тревожно – по опыту прошлых лет было легко представить, что эта неудача может его надломить.

Но нет – через два гейма он сделал брейк, забрал партию и повел.

2. А в игре Хачанова было столько классного. Больше всего бросался в глаза бэкхенд по линии, который приходил на помощь в очень важные моменты. В итоге слева Хачанов забил навылет 14 раз.

3. И за этими феерическими точками стояла отличная подготовка. Карен в целом весь матч стремился продавливать бэкхенд Кириоса плотными кроссами – и таким образом открывать себе пространство для перевода. Или же выжимать ошибку, что тоже случалось нередко.

4. Вообще за весь матч вспоминаются только два розыгрыша, в которых Хачанов пошел на завершающий удар без хорошей подготовки (в обоих случаях это был форхенд по линии в длинных разменах). Все остальное время он отлично открывал для себя пространство, используя глубину ударов и углы.

5. О глубине ударов нужно поговорить отдельно, потому что она была главным инструментом Хачанова в защите – и приносила очень много. Например, реализованный сетбол в третьей партии.

Из последних трех ударов россиянина два легли почти на заднюю линию, причем выполнялись из глубокой обороны. В итоге он выжал ошибку.

Вообще разговор об игре Хачанова всегда вращается вокруг его яростных атакующих ударов, но на US Open он весь турнир впечатляет обороной. В первую очередь за счет той глубины, которую находит в защитных позициях.

6. У Кириоса одна из лучших подач в туре, но Хачанов очень хорошо с ней справлялся. Во-первых, он просто очень часто ее принимал. И иногда этого оказывалось достаточно – например, в первом и третьем сетах Карен делал брейки при счете 6:5, по паре очков беря за счет того, что просто вытаскивал мощные подачи, а Кириос ошибался первым ударом.

Но еще Хачанов провоцировал очень много ошибок первым ударом при помощи приемов в ноги. Причем он одинаково хорошо их выполнял, когда Кириос оставался на задней линии и когда австралиец выходил к сетке.

Плюс ко всему, россиянин отлично атаковал вторую подачу Кириоса и взял на ней больше половины очков (53%).

7. Сам Хачанов подавал отменно: 30 эйсов (всего на один меньше, чем у Кириоса), 77% реализации первого мяч и 64% – второго. То, как он выполнял и защищал вторую подачу, – это вообще класс.

И за матч Карен отыграл семь из девяти брейк-пойнтов: три эйсами, два непринятыми первыми подачами, а еще на двух Кириос допускал ошибки.

8. Конечно, нужно признать, что Кириос во вторник не был на уровне Джоковича и Надаля, как в матче с Медведевым. После первого сета он жаловался на боль под левым коленом и говорил, что не может ходить. Но после медперерыва не было заметно, чтобы он испытывал какие-то проблемы с движением. И после матча он сказал, что с ногой все было нормально.

У него было довольно много ошибок в напряженные моменты (в тех же геймах при счете 6:5 в первой и третьей партиях), много упущенных полушансов. Но кто ж виноват, что он не справился с давлением?

Великолепия игры Хачанова это не отменяет.

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Карен впервые вышел в полуфинал «Большого шлема», став 10-м теннисистом из России, которому покорилось такое достижение.

За главный финал в жизни он поборется с претендентом на первую строчку рейтинга Каспером Руудом, который феерит в Нью-Йорке и выиграл у Хачанова единственный предыдущий матч.

Рууд обводит сетку с приема (так делал только Медведев) и кладет идеальные твинеры. Но не считает себя ярким игроком

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Фото: REUTERS/Mike Segar

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