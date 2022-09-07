Карен Хачанов! Ворвался в полуфинал US Open, обыграв Кириоса. Рассказываем, в чем он блистал

Впечатлил.

После того, как Ник Кириос обыграл на US Open Даниила Медведева, букмекеры посчитали его главным фаворитом турнира. Но тут пришел Карен Хачанов и в пяти сетах выбил австралийца – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.

Возможно, это был самый впечатляющий матч в карьере Карена.

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1. Последние годы чуть ли не главной проблемой Хачанова была психология. У него было довольно много больших матчей, в которых он выключался в самый важный момент. Очень часто ему сложно справиться с давлением – например, в прошлом году на «Уимблдоне» он только с четвертой попытки подал на выход в четвертьфинал.

Но в матче с Кириосом Карен был просто глыбой. В пятом сете он сразу сделал брейк и потом протащил его через весь сет, несмотря на огромное сопротивление Ника. Например, в двух геймах он отыграл брейк-пойнты (один эйсом, на втором Кириос положил дропшот в сетку).

И как шикарно Хачанов подал на самую большую победу за последние четыре года! Он был стабилен, агрессивен и очень смел. И когда он смело пошел к сетке при счете 30:15 и выполнил там очень сложный удар, ему еще и повезло с нетболом. Будем считать это наградой за шикарную собранность.

В послематчевом интервью Хачанов больше всего говорил о психологии: «Трудно объяснить, что я думал в пятом сете. Просто старался оставаться сосредоточенным. У меня были шансы в четвертом сете, но он провел потрясающий тай-брейк. Что тут поделать? Можно только остаться на корте, собраться и постараться выиграть пятый сет.

Я очень горжусь собой. Я был собран с самого начала и до конца и смог одержать победу».

А ведь еще был момент в третьей партии, когда он на сетболе сорвал удар в пустой корт после плохого дропшота Кириоса. В тот момент за Карена стало тревожно – по опыту прошлых лет было легко представить, что эта неудача может его надломить.

Но нет – через два гейма он сделал брейк, забрал партию и повел.

2. А в игре Хачанова было столько классного. Больше всего бросался в глаза бэкхенд по линии, который приходил на помощь в очень важные моменты. В итоге слева Хачанов забил навылет 14 раз.

3. И за этими феерическими точками стояла отличная подготовка. Карен в целом весь матч стремился продавливать бэкхенд Кириоса плотными кроссами – и таким образом открывать себе пространство для перевода. Или же выжимать ошибку, что тоже случалось нередко.

4. Вообще за весь матч вспоминаются только два розыгрыша, в которых Хачанов пошел на завершающий удар без хорошей подготовки (в обоих случаях это был форхенд по линии в длинных разменах). Все остальное время он отлично открывал для себя пространство, используя глубину ударов и углы.

5. О глубине ударов нужно поговорить отдельно, потому что она была главным инструментом Хачанова в защите – и приносила очень много. Например, реализованный сетбол в третьей партии.

Из последних трех ударов россиянина два легли почти на заднюю линию, причем выполнялись из глубокой обороны. В итоге он выжал ошибку.

Вообще разговор об игре Хачанова всегда вращается вокруг его яростных атакующих ударов, но на US Open он весь турнир впечатляет обороной. В первую очередь за счет той глубины, которую находит в защитных позициях.

6. У Кириоса одна из лучших подач в туре, но Хачанов очень хорошо с ней справлялся. Во-первых, он просто очень часто ее принимал. И иногда этого оказывалось достаточно – например, в первом и третьем сетах Карен делал брейки при счете 6:5, по паре очков беря за счет того, что просто вытаскивал мощные подачи, а Кириос ошибался первым ударом.

Но еще Хачанов провоцировал очень много ошибок первым ударом при помощи приемов в ноги. Причем он одинаково хорошо их выполнял, когда Кириос оставался на задней линии и когда австралиец выходил к сетке.

Плюс ко всему, россиянин отлично атаковал вторую подачу Кириоса и взял на ней больше половины очков (53%).

7. Сам Хачанов подавал отменно: 30 эйсов (всего на один меньше, чем у Кириоса), 77% реализации первого мяч и 64% – второго. То, как он выполнял и защищал вторую подачу, – это вообще класс.

И за матч Карен отыграл семь из девяти брейк-пойнтов: три эйсами, два непринятыми первыми подачами, а еще на двух Кириос допускал ошибки.

8. Конечно, нужно признать, что Кириос во вторник не был на уровне Джоковича и Надаля, как в матче с Медведевым. После первого сета он жаловался на боль под левым коленом и говорил, что не может ходить. Но после медперерыва не было заметно, чтобы он испытывал какие-то проблемы с движением. И после матча он сказал, что с ногой все было нормально.

У него было довольно много ошибок в напряженные моменты (в тех же геймах при счете 6:5 в первой и третьей партиях), много упущенных полушансов. Но кто ж виноват, что он не справился с давлением?

Великолепия игры Хачанова это не отменяет.

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Карен впервые вышел в полуфинал «Большого шлема», став 10-м теннисистом из России, которому покорилось такое достижение.

За главный финал в жизни он поборется с претендентом на первую строчку рейтинга Каспером Руудом, который феерит в Нью-Йорке и выиграл у Хачанова единственный предыдущий матч.

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Фото: REUTERS/Mike Segar