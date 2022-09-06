На US Open будет новый чемпион «Большого шлема». Рублев? Хачанов? Алькарас? Изучаем претендентов

Эпохальный турнир.

После того, как в четвертом круге US Open проиграли Рафаэль Надаль и Марин Чилич, в сетке не осталось мужчин, бравших титулы на «Больших шлемах». В Открытой эре такое случилось всего третий раз после:

• «Уимблдона»-2003, где первый ТБШ выиграл Роджер Федерер;

• US Open-2020, где победил Доминик Тим.

Давайте посмотрим, кто может стать новым героем.

(Игроки в списке расположены по сетке, а не по вероятности победы).

Возраст: 27

Рейтинг: 25

Лучший результат на ТБШ: финал «Уимблдона»-2022

Для Кириоса этот год – это сезон перерождения. Он наконец-то стал относиться к теннису профессионально, сосредоточился на своих слабых местах (по его словам – прием с форхенда, вторая подача, физическая подготовка) и превратился не в потеницального топ-игрока, а в настоящего.

После «Ролан Гаррос» он провел 31 матч и одержал 26 побед – больше всех в туре. В этот период у него четыре победы над топ-10 в шести матчах и две победы над первой ракеткой мира Даниилом Медведевым. На «Уимблдоне» он впервые вышел в финал «Большого шлема», а в Вашингтоне взял первый титул с 2019-го.

И в рейтинге он стоит так низко только из-за того, что на «Уимблдоне» не давали очки.

Букмекеры сейчас считают его главным претендентом на титул.

Возраст: 26

Рейтинг: 31

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

Последние пару лет Хачанов пытается воспроизвести тот уровень, который в 2019-м привел его на восьмую строчку рейтинга. Он сам говорит, что возвращение в топ-10 – его главная цель. Но для ее достижения он не смотрит, что делал в прошлом, а пытается понять, за счет чего может добиться прогресса.

И во многих аспектах он выглядит лучше, чем в лучший период своей карьеры. Например, в движении и обороне он явно прибавил. Но при этом куда-то делась способность обыгрывать топов – например, ребят из топ-10 он не побеждал с августа 2019-го и проиграл им 18 матчей подряд.

Прорыв на US Open Хачанов объясняет недопуском на «Уимблдон»: «Мы смогли отдохнуть и потренироваться, и в каком-то смысле вот результат. Даже на «Мастерсах», где я выступил посредственно, я чувствовал, что играю хорошо. Просто нужно было и дальше показывать свой теннис и находить способы выигрывать матчи. Теперь я сам себе показал, что все возможно».

Возраст: 26

Рейтинг: 14

Лучший результат на ТБШ: финал «Уимблдона»-2021

Итальянец – интересный персонаж. С одной стороны, на «Шлемах» он самый стабильный игрок поколения: если он стартует на ТБШ, то не проигрывает раньше четвертьфинала уже пять турниров подряд. В целом в туре такой надежностью сейчас обладают только Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Так что Берреттини хорошо обыгрывает тех, кого должен. Но вот с равными у него проблема: на ТБШ игроков топ-10 он не побеждал никогда (0:8), а вообще с десяткой у него баланс 7:18. Последний раз соперника такого уровня он побеждал в январе 2021-го, и сейчас у него серия из 11 поражений подряд. С другой стороны, на Australian Open в этом году он победил Карлоса Алькараса.

В целом равные соперники умеют использовать слабую сторону Берреттини – бэкхенд. И в моменты напряженной борьбы у итальянца и сильные стороны – форхенд и подача – тоже ломаются.

Возраст: 23

Рейтинг: 7

Лучший результат на ТБШ: финал «Ролан Гаррос»-2022

С одной стороны, Рууд в последние два года – воплощение прогресса. Он прокачал практически все элементы игры, но особенно заметны улучшения на подаче и в игре с бэкхенда. Кроме того, он освоился на быстрых покрытиях за счет того, что научился играть агрессивнее и ближе к задней линии. А его форхенд – просто разрушительная вещь.

С другой стороны, при всей стабильности и прогрессе у Рууда не очень много больших побед. Статистика с топ-10 – шесть выигранных матчей и 18 поражений. У норвежца девять титулов, но все собраны на скромных турнирах.

В итоге в теории Рууд может стать первым в истории лидером рейтинга, не выигравшим ни одного титула уровнем выше ATP 250.

Возраст: 21

Рейтинг: 13

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

Итальянец выходил в четвертьфинал на всех «Больших шлемах» – он первый игрок, родившийся в 2000-х, которому это удалось. И самый молодой с тех пор, как это сделал 20-летний Новак Джокович. И вообще из тех, кому нет 30, в 1/4 на всех ТБШ выходили только Синнер и Берреттини.

В три четвертьфинала Янник вышел в этом сезоне – и это несмотря на то, что в первой половине года у него постоянно возникали какие-то травмы и болячки.

По игре Синнер очень целостный парень без зияющих слабых мест. При этом он довольно базовый – в основном держится на задней линии, любит один темп. Хотя последние пару сезонов он и работает над тем, чтобы комфортнее чувствовать себя у сетки и действовать разнообразнее. И база у него настолько сильная, что способна создавать проблемы кому угодно – даже Джоковичу на «Уимблдоне» (в этом году Янник вел у серба 2:0 по сетам).

Возраст: 19

Рейтинг: 4

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

Алькарас – это величие в будущем и нереальный класс в настоящем. В этом году испанец лидирует по выигранным матчам (48), победам над топ-10 (8), финалам (6) и делит первое место по титулам с Надалем (4). На его счету две победы на «Мастерсах» – в обоих случаях он становился их самым молодым чемпионом.

По итогам US Open испанец претендует на первую строчку рейтинга. В 19 лет. Безумие.

И в его игре есть все: нереальная агрессия, нереальная оборона, фантастическое разнообразие и креативность. Самая большая проблема Алькараса в том, чтобы их контролировать, – обычно причиной его поражений становятся как раз-таки ненужные ошибки и не самые хладнокровные решения.

А еще он пока не совсем оправдывает ожидания на «Больших шлемах», где от него уже ждут финалов и титулов, а он пока не проходил дальше 1/4. С другой стороны, на US Open он всего восьмой раз играет в основной сетке ТБШ. И сам говорил, что на «Шлемах» пока не получается выиграть, потому что он не справляется с давлением.

Возраст: 24

Рейтинг: 11

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

На US Open Рублев шестой раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» – это столько же, сколько у Медведева, и на один больше, чем у Циципаса. Но в отличие от них в полуфинал Андрей никогда не проходил.

Сам он о предыдущих неудачах в 1/4 сказал: «Первый раз я играл с Надалем, которого не был готов побеждать. А дальше – психология».

Подготовка к US Open тоже была тяжелой: поражение от №96 в Вашингтоне, вылет в первом матче в Монреале (Рублев назвал этот результат «депрессивным»), поражение во втором матче в Цинциннати и выпадение из топ-10. Да и на US Open все складывается не очень просто, и Андрей провел уже два пятисетовых матча.

Но Рублев сейчас побеждает и впечатляет как раз психологической устойчивостью и спокойствием. И теперь у него будет лучший шанс пройти в полуфинал.

Возраст: 24

Рейтинг: 26

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

Тиафу во многом похож на Кириоса – тоже творческий и взрывной игрок, который очень выиграл от работы над форхендом, физической подготовкой и психологией. Он всегда был атлетичен, но сейчас выглядит машиной. И он всегда был уверен в своих силах, но сейчас еще и стал как никогда сосредоточен.

И как и Кириос, он шоумен – только его шоу не состоит на половину из оскорблений судей и провокаций соперников.

Фрэнсис – очень агрессивный игрок, который давит тем, что рано встречает мяч и быстро раскладывает его по корту. При этом он хорошо видит слабые места соперников и умеет давить как раз туда, куда нужно.

Все это позволило ему остановить Надаля.

А еще он эмоциональный парень, который умеет использовать домашние трибуны. Например, в прошлом году он обыграл Рублева, и Андрей сейчас на пресс-конференции после четвертого круга первым делом вспомнил то, как Тиафу использовал болельщиков в свою пользу.

***

В личных противостояниях ситуациях следующая.

Хачанов – Кириос – 1:1. Последний матч они провели на Australian Open-2020, и Ник выиграл на решающем тай-брейке.

Берреттини – Рууд – 2:3. В этом году в финале в Гштааде Каспер прервал 12-матчевую серию побед Маттео.

Синнер – Алькарас – 2:1. Оба поражения Янник нанес Карлосу в этом сезоне.

Рублев – Тиафу – 1:1. Фрэнсис победил на US Open в прошлом году, но в этом сезоне в Индиан-Уэллс выиграл Андрей.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Sarah Stier, Mike Stobe / Stringer; REUTERS/Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports, Robert Deutsch-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports