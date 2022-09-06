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На US Open будет новый чемпион «Большого шлема». Рублев? Хачанов? Алькарас? Изучаем претендентов

Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Карен Хачанов Карен Хачанов
Фрэнсис Тиафу Фрэнсис Тиафу
Андрей Рублев Андрей Рублев
ATP ATP
Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Ник Кириос Ник Кириос
Каспер Рууд Каспер Рууд
US Open US Open
Янник Синнер Янник Синнер
Теннис Теннис

Эпохальный турнир.

После того, как в четвертом круге US Open проиграли Рафаэль Надаль и Марин Чилич, в сетке не осталось мужчин, бравших титулы на «Больших шлемах». В Открытой эре такое случилось всего третий раз после:

• «Уимблдона»-2003, где первый ТБШ выиграл Роджер Федерер;

• US Open-2020, где победил Доминик Тим.

Давайте посмотрим, кто может стать новым героем.

(Игроки в списке расположены по сетке, а не по вероятности победы).

Ник Кириос

Возраст: 27

Рейтинг: 25

Лучший результат на ТБШ: финал «Уимблдона»-2022

Для Кириоса этот год – это сезон перерождения. Он наконец-то стал относиться к теннису профессионально, сосредоточился на своих слабых местах (по его словам – прием с форхенда, вторая подача, физическая подготовка) и превратился не в потеницального топ-игрока, а в настоящего.

После «Ролан Гаррос» он провел 31 матч и одержал 26 побед – больше всех в туре. В этот период у него четыре победы над топ-10 в шести матчах и две победы над первой ракеткой мира Даниилом Медведевым. На «Уимблдоне» он впервые вышел в финал «Большого шлема», а в Вашингтоне взял первый титул с 2019-го.

И в рейтинге он стоит так низко только из-за того, что на «Уимблдоне» не давали очки.

Букмекеры сейчас считают его главным претендентом на титул.

Карен Хачанов

Возраст: 26

Рейтинг: 31

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

Последние пару лет Хачанов пытается воспроизвести тот уровень, который в 2019-м привел его на восьмую строчку рейтинга. Он сам говорит, что возвращение в топ-10 – его главная цель. Но для ее достижения он не смотрит, что делал в прошлом, а пытается понять, за счет чего может добиться прогресса.

И во многих аспектах он выглядит лучше, чем в лучший период своей карьеры. Например, в движении и обороне он явно прибавил. Но при этом куда-то делась способность обыгрывать топов – например, ребят из топ-10 он не побеждал с августа 2019-го и проиграл им 18 матчей подряд.

Прорыв на US Open Хачанов объясняет недопуском на «Уимблдон»: «Мы смогли отдохнуть и потренироваться, и в каком-то смысле вот результат. Даже на «Мастерсах», где я выступил посредственно, я чувствовал, что играю хорошо. Просто нужно было и дальше показывать свой теннис и находить способы выигрывать матчи. Теперь я сам себе показал, что все возможно».

Маттео Берреттини

Возраст: 26

Рейтинг: 14

Лучший результат на ТБШ: финал «Уимблдона»-2021

Итальянец – интересный персонаж. С одной стороны, на «Шлемах» он самый стабильный игрок поколения: если он стартует на ТБШ, то не проигрывает раньше четвертьфинала уже пять турниров подряд. В целом в туре такой надежностью сейчас обладают только Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Так что Берреттини хорошо обыгрывает тех, кого должен. Но вот с равными у него проблема: на ТБШ игроков топ-10 он не побеждал никогда (0:8), а вообще с десяткой у него баланс 7:18. Последний раз соперника такого уровня он побеждал в январе 2021-го, и сейчас у него серия из 11 поражений подряд. С другой стороны, на Australian Open в этом году он победил Карлоса Алькараса.

В целом равные соперники умеют использовать слабую сторону Берреттини – бэкхенд. И в моменты напряженной борьбы у итальянца и сильные стороны – форхенд и подача – тоже ломаются.

Каспер Рууд

Возраст: 23

Рейтинг: 7

Лучший результат на ТБШ: финал «Ролан Гаррос»-2022

С одной стороны, Рууд в последние два года – воплощение прогресса. Он прокачал практически все элементы игры, но особенно заметны улучшения на подаче и в игре с бэкхенда. Кроме того, он освоился на быстрых покрытиях за счет того, что научился играть агрессивнее и ближе к задней линии. А его форхенд – просто разрушительная вещь.

С другой стороны, при всей стабильности и прогрессе у Рууда не очень много больших побед. Статистика с топ-10 – шесть выигранных матчей и 18 поражений. У норвежца девять титулов, но все собраны на скромных турнирах.

В итоге в теории Рууд может стать первым в истории лидером рейтинга, не выигравшим ни одного титула уровнем выше ATP 250.

Янник Синнер

Возраст: 21

Рейтинг: 13

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

Итальянец выходил в четвертьфинал на всех «Больших шлемах» – он первый игрок, родившийся в 2000-х, которому это удалось. И самый молодой с тех пор, как это сделал 20-летний Новак Джокович. И вообще из тех, кому нет 30, в 1/4 на всех ТБШ выходили только Синнер и Берреттини.

В три четвертьфинала Янник вышел в этом сезоне – и это несмотря на то, что в первой половине года у него постоянно возникали какие-то травмы и болячки.

По игре Синнер очень целостный парень без зияющих слабых мест. При этом он довольно базовый – в основном держится на задней линии, любит один темп. Хотя последние пару сезонов он и работает над тем, чтобы комфортнее чувствовать себя у сетки и действовать разнообразнее. И база у него настолько сильная, что способна создавать проблемы кому угодно – даже Джоковичу на «Уимблдоне» (в этом году Янник вел  у серба 2:0 по сетам).

Карлос Алькарас

Возраст: 19

Рейтинг: 4

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

Алькарас – это величие в будущем и нереальный класс в настоящем. В этом году испанец лидирует по выигранным матчам (48), победам над топ-10 (8), финалам (6) и делит первое место по титулам с Надалем (4). На его счету две победы на «Мастерсах» – в обоих случаях он становился их самым молодым чемпионом.

По итогам US Open испанец претендует на первую строчку рейтинга. В 19 лет. Безумие.

И в его игре есть все: нереальная агрессия, нереальная оборона, фантастическое разнообразие и креативность. Самая большая проблема Алькараса в том, чтобы их контролировать, – обычно причиной его поражений становятся как раз-таки ненужные ошибки и не самые хладнокровные решения.

А еще он пока не совсем оправдывает ожидания на «Больших шлемах», где от него уже ждут финалов и титулов, а он пока не проходил дальше 1/4. С другой стороны, на US Open он всего восьмой раз играет в основной сетке ТБШ. И сам говорил, что на «Шлемах» пока не получается выиграть, потому что он не справляется с давлением.

Андрей Рублев

Возраст: 24

Рейтинг: 11

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

На US Open Рублев шестой раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» – это столько же, сколько у Медведева, и на один больше, чем у Циципаса. Но в отличие от них в полуфинал Андрей никогда не проходил.

Сам он о предыдущих неудачах в 1/4 сказал: «Первый раз я играл с Надалем, которого не был готов побеждать. А дальше – психология».

Подготовка к US Open тоже была тяжелой: поражение от №96 в Вашингтоне, вылет в первом матче в Монреале (Рублев назвал этот результат «депрессивным»), поражение во втором матче в Цинциннати и выпадение из топ-10. Да и на US Open все складывается не очень просто, и Андрей провел уже два пятисетовых матча.

Но Рублев сейчас побеждает и впечатляет как раз психологической устойчивостью и спокойствием. И теперь у него будет лучший шанс пройти в полуфинал.

Фрэнсис Тиафу

Возраст: 24

Рейтинг: 26

Лучший результат на ТБШ: четвертьфинал

Тиафу во многом похож на Кириоса – тоже творческий и взрывной игрок, который очень выиграл от работы над форхендом, физической подготовкой и психологией. Он всегда был атлетичен, но сейчас выглядит машиной. И он всегда был уверен в своих силах, но сейчас еще и стал как никогда сосредоточен.

И как и Кириос, он шоумен – только его шоу не состоит на половину из оскорблений судей и провокаций соперников.

Фрэнсис – очень агрессивный игрок, который давит тем, что рано встречает мяч и быстро раскладывает его по корту. При этом он хорошо видит слабые места соперников и умеет давить как раз туда, куда нужно.

Все это позволило ему остановить Надаля.

А еще он эмоциональный парень, который умеет использовать домашние трибуны. Например, в прошлом году он обыграл Рублева, и Андрей сейчас на пресс-конференции после четвертого круга первым делом вспомнил то, как Тиафу использовал болельщиков в свою пользу.

***

В личных противостояниях ситуациях следующая.

Хачанов – Кириос – 1:1. Последний матч они провели на Australian Open-2020, и Ник выиграл на решающем тай-брейке.

Берреттини – Рууд – 2:3. В этом году в финале в Гштааде Каспер прервал 12-матчевую серию побед Маттео.

Синнер – Алькарас – 2:1. Оба поражения Янник нанес Карлосу в этом сезоне.

Рублев – Тиафу – 1:1. Фрэнсис победил на US Open в прошлом году, но в этом сезоне в Индиан-Уэллс выиграл Андрей.

Надаль провел плохой матч (сам сказал) и вылетел с US Open. Теперь первая строчка рейтинга в руках Алькараса и Рууда

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Sarah Stier, Mike Stobe / Stringer; REUTERS/Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports, Robert Deutsch-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports

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