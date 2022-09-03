Медведев начал баловаться, соперник поддержал – и болбой спасал Даниила от мяча

Фух.

В третьем круге US Open Даниил Медведев играл со 174-й ракеткой мира и самопровозглашенным красавцем Ибином У, который вышел в основную сетку из квалификации. Китаец играл очень хорошо, много и старательно атаковал, навязывал постоянную борьбу – но класс Даниила настолько выше, что почти всю борьбу он выигрывал и закончил матч с комфортным счетом 6:4, 6:2, 6:2.

На корте Медведеву тоже было очень уютно. Настолько, что в третьем сете он даже начал баловаться – и пробил твинер после того, как соперник не попал в корт.

Ибин У его поддержал – и отбил прилетевший к нему мяч ногой.

Пас через весь корт получился хорошим и летел прямо на голову Медведеву. Вот только Даниил к тому моменту от мяча отвернулся и только по гулу стадиона понял, что пора прятаться.

Ему на помощь пришел болбой, который прибежал на перехват и ловко одной рукой забрал мяч.

Все остались целы, а Ибин У извинился.

***

Медведев в Нью-Йорке пока не проиграл ни сета и четвертый раз подряд вышел во вторую неделю. Но дальше будет не до ненапряжного баловства – его ждет Ник Кириос.

Австралиец сейчас показывает лучший теннис в жизни, в личке с Медведевым ведет 3:1 и в начале августа обыграл его в Монреале.

Будет жарко.

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Фото: East NewsCOREY SIPKIN/AFP/East News