Магия Карлоса Алькараса – феерический твинер на брейк-пойнте в первом круге US Open

Удар дня.

Карлосу Алькарасу всего 19 лет, но он уже четвертая ракетка мира и считается одним из лучших бойцов в туре. Особенно впечатляет его способность находить новый уровень игры в ключевые моменты – нередко за счет до нелепого агрессивных и/или сложных ударов.

В первом круге US Open против Себастьяна Баеса он снова ее продемонстрировал, выполнив потрясающий твинер на брейк-пойнте соперника.

Конечно, тут можно говорить и о везении – вряд ли Алькарас прямо сознательно пытался задать мячу такое агрессивное направление и траекторию и, стоя спиной вперед, целился в боковую линию. И многие говорят о том, что Карлосу слишком часто везет в таких ситуациях.

Но всем же известно, кому везет.

А матч с Баесом как раз стал подтверждением характера Алькараса. На 30-градусной жаре они два сета проводили затяжные и тяжеловесные розыгрыши, но в итоге испанец неизменно оказывался крепче – и выиграл обе партии со счетом 7:5. А в третьем сете Баес снялся из-за травмы.

«Во втором сете мне было очень тяжело поддерживать уровень – и физически, и психологически. Но энергия, которую мне придавали болельщики, помогла мне выдержать жару и все тяжелые моменты», – рассказал после матча Алькарас.

Болельщики испанца действительно любят – во многом за такие шикарные удары, как вторничный твинер.

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