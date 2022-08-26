Джокович – антиваксер? Он говорит, что нет, но из-за нежелания прививаться пропустит второй «Шлем»

«Я за свободу выбора».

В четверг чуть больше чем за час до жеребьевки US Open стало известно, что Новак Джокович все же не выступит на турнире. Серб весь год не играл в США, потому что для въезда в страну нужна прививка от коронавируса – которую он делать не собирается.

Перед US Open он надеялся на чудо и внезапное изменение правил. А его поклонники запустили в соцсетях хэштег #LetNovakPlay («дайте Новаку сыграть»), который даже проник на территорию проведения US Open.

Существовали крошечные предпосылки, что сербу может повезти, потому что в середине августа американский Центр по контролю и профилактике заболеваний начал постепенно смягчать антиковидные ограничения. Но в итоге требование о вакцинации для въезжающих в США граждан других стран осталось в силе.

Из-за того, что Джокович не сыграет на US Open, он потеряет 1200 очков в рейтинге за прошлогодний финал. У него останется 3570, что поставит его на грань вылета из топ-10 – если бы у него было столько сейчас, он бы стоял девятым.

При этом в начале сезона у Новак было 11540 очков, и он стоял первым с отрывом в 2900. К середине сентября он потерял 7970 очков, из которых 5200 (то есть 65%) по нетеннисным причинам:

• 2000 за Australian Open, где он не смог сыграть вообще;

• 2000 за «Уимблдон», где он защитил титул, но очки в этом году не разыгрывались;

• 1200 за US Open.

***

Если кто-то забыл, то в начале сезона Джоковича выслали из Австралии из-за того, что он не привит от коронавируса. Тогда правительство официально признало его угрозой общественной безопасности, потому что он может спровоцировать антипрививочные настроения.

Новак с самого начала отрицал то, что он антиваксер. Например, в феврале он так объяснил свою позицию: «Я никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора, что делать со своим организмом. […] Я никогда не был против вакцинации. Я понимаю, что все люди во всем мире прикладывают большие усилия, чтобы справиться с этим вирусом и, я надеюсь, поскорее положить ему конец».

В дальнейшем он на эту тему не распространялся, но выступали близкие ему люди. Например, тренер Горан Иванишевич: «Неправильно объявлять его лидером, плохо влияющим на людей. Он не хочет делать прививку, вводить ее в свой организм, но он никогда не говорил другим не вакцинироваться. Я уважаю и поддерживаю его решение».

А в июле жена Новака Елена поспорила с журналистом Беном Ротенбергом, который сказал, что пропуск US Open закрепит за Джоковичем позицию антиваксера.

Елена: «Извините. Просто хочу убедиться, что это ВЫ почему-то назначили его лицом антиваксеров. А он ответил, что это его организм и его выбор».

Бен: «Я понимаю, что это его выбор, но также отмечаю, что его решение быть настолько категоричным в вопросе вакцинации ограничивает его возможности участвовать в турнирах. Также это сделало его, невольно или нет, огромной иконой антипрививочного движения. Это было явно заметно в Австралии».

Елена: «Вы создали очень осуждающий нарратив, который соответствует вашей повестке дня. Он просто выбирает то, что лучше для его тела. И его устраивает, что он не играет из-за своего решения».

***

В первый раз решение Джоковича, помноженное на какую-то феноменальную тягу австралийских властей к хаосу, привели к сумбурной драме с депортацией – которая на несколько месяцев выбила серба из колеи.

В феврале он говорил: «Меня выставили в очень неприятном свете. Унизили, если можно так выразиться, на мировой арене». А в мае рассказал, что это унижение еще долго на него давило: «Должен признать, что сначала я недооценил свое эмоциональное состояние. Я думал, что уехал из Австралии, вот так вышло, двигаемся дальше. Но потом я еще несколько месяцев чувствовал эмоциональные и психологические отголоски произошедшего».

Сейчас Джокович немного повозмущался отсутствием логики в этом решении – потому что непривитые американцы могут играть, а он не может: «Теннис Сандгрен сказал очень разумные вещи: если вы не пускаете невакцинированных игроков, то не пускайте всех [невакцинированных]. Где логика с точки зрения медицины, что Теннис может играть, потому что он гражданин США, а я не могу? Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог сыграть».

Но тут надо отметить, что Джокович и Сандгрен заходят с ложных предпосылок. По этому высказыванию кажется, будто серба не пускают организаторы US Open. Но на самом деле его не пускают федеральные власти США, для которых на самом деле важно, гражданин он или нет.

При этом на отсутствие логики в решении по Джоковичу указывали многие. Некоторые игроки отмечали, что в США никто особо не соблюдает оставшиеся антиковидные меры. Были иностранные журналисты, которые говорили, что по дороге в США у них ни разу не проверяли сертификат о вакцинации.

С другой стороны, US Open сразу сказал, что не будет просить для серба исключений, а надеяться на то, что ради Джоковича правительство изменит всю систему, было слишком оптимистично. Хотя бы потому, что в США, по официальной статистике, от коронавируса по-прежнему каждый день умирает примерно 400 человек. Но тут, опять же, можно говорить об отсутствии логики – ведь другие ограничения, несмотря на смерти, постепенно смягчают.

***

Как бы там ни было, Новак заявил, что пропуск US Open трагедией не станет и он просто будет ждать возможности выступить там, куда его пустят.

Следующим в его плане стоит Кубок Лэйвера в Лондоне, где он сыграет в команде с Федерером, Надалем и Марреем (а еще Циципасом и Руудом, но это не так эпично). Турнир начнется 23 сентября. И дальше Джокович продолжит играть европейские турниры, а закончит сезон, скорее всего, на итоговом турнире, куда попадет как чемпион «Уимблдона».

Еще интересно, чем закончится история с Новаком и Австралией. Сейчас страна отменила требование об обязательной вакцинации для приезжих. Но аннулирование визы, как в случае Джоковича, приводит к автоматическому запрету на въезд на три года.

Однако в середине 2022-го в Австралии сменилось правительство, и чиновники, принявшие решение о его депортации, лишились своих постов. И Daily Mail сообщала, что новый премьер-министр – большой поклонник тенниса и хотел бы видеть серба на турнире.

У Джоковича к этому отношение спокойное: «Я не знаю, восстановят ли мне визу, смогу ли я вернуться в Австралию. Я бы хотел. Хотел бы поехать и сыграть Australian Open.

Я зла не держу. Как вышло, так и вышло. Если будет возможность вернуться в Австралию и сыграть там, где я добился наибольших успехов, я буду очень рад. Посмотрим».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: globallookpress.com/Nedim Grabovica, PATRICK HAMILTON, Marco Alpozzi