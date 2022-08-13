Непривитого Джоковича не пускают на US Open. Но он верит в чудо – и правила могут пересмотреть

Правда, осталось всего две недели.

После эпопеи с выдворением из Австралии из-за отсутствия прививки против коронавируса многие думали, что Новак Джокович одумается и не будет дальше усложнять себе жизнь. Но серб решил, что принципы ему дороже, вакцинироваться не стал – и это создало ему проблемы с участием в турнирах в Северной Америке.

Для въезда в США и Канаду гражданам других стран обязательно нужна прививка, поэтому Джокович уже пропустил «Мастерсы» в Индиан-Уэллс, Майами, Монреале и не сыграет на следующей неделе в Цинциннати.

И, конечно, под большой угрозой US Open. Организаторы турнира еще в июне пояснили, что проблемы у Джоковича не с допуском на турнир, а с пересечением границы. И тогда же они сообщили, что не будут запрашивать для него исключений и помогать с попаданием в страну.

Многих в теннисе такое положение дел смущает. Например, Джон Изнер сказал, что это «абсолютное безумие», а Джон Миллман посетовал, что в США мало кто соблюдает антиковидные ограничения, но Новак почему-то все равно не сможет приехать. Отдельная тема для обсуждений – то, что непривитый американец сможет попасть на турнир, а непривитый серб не сможет.

Сам Джокович относится ко всему стоически. 30 июля он поблагодарил болельщиков за поддержку, выложил видео с тренировки и написал: «Я готовлюсь так, как будто мне разрешат участвовать, пока жду новостей, есть ли какая-то возможность поехать в США. Будем надеяться!»

Его тренер Горан Иванишевич не так оптимистичен: «Новак сделает все, чтобы туда попасть. Может быть, ему дадут специальную визу. И лично у меня нет никаких надежд, что Байден изменит правила до начала турнира».

Возможно, оптимизм все же победит.

В пятницу американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) смягчил некоторые антиковидные протоколы. Правило об обязательно вакцинации для приезжих пока не отменили, но сообщается, что в ближайшие недели оно может быть пересмотрено.

Правда, времени очень мало. US Open начнется уже 29 августа.

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Джокович начал этот сезон первой ракеткой мира, и у него было 11540 очков. Он отрывался от шедшего вторым Медведева на 2900. За последующие восемь с половиной месяцев серб потерял 6770 очков и сейчас занимает шестую строчку.

Из потерянных баллов 4000 сгорели по нетеннисным причинам: 2000 за Australian Open, где он не смог сыграть вообще, и еще 2000 за «Уимблдон», где он защитил титул, но очки в этом году не разыгрывались.

Если Новак не попадет на US Open, у него сгорит еще 1200 баллов за прошлогодний финал, и он будет близок к тому, чтобы выпасть из топ-10.

При этом с попаданием на итоговый турнир дела у серба идут лучше. По правилам, чемпион «Большого шлема» текущего сезона отбирается на итоговый, если входит в топ-20 гонки (а не в топ-8, как все остальные). Джокович в ней сейчас идет 11-м.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman