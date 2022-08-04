У Медведева уже 250 побед. Он почти лидер поколения, но сильно отстает от графика Федерера, Надаля и Джоковича

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На этой неделе Даниил Медведев играет на мексиканском курорте Лос-Кабос. Для него это первый турнир почти за полтора месяца – с 20-х чисел июня и соревнований на Мальорке.

Турнир в Лос-Кабос для Медведева важен в плане сохранения первой строчки рейтинга. Если Даниил выйдет в финал, то точно останется №1 после 15 августа. Иначе есть варианты, что его обойдет Александр Зверев.

С учетом того, что в сетке Лос-Кабос всего девять игроков топ-100 и всего три – из топ-20 (причем два оставшихся попали в другую половину и могу попасться только в финале), задача для Медведева выглядит не такой уж и трудной.

Стартовал он встречей с 224-й ракеткой мира Ринки Хиджикатой и победил 6:4, 6:3. Комбинация довольно медленных кортов и скорости 21-летнего австралийца осложняла Медведеву жизнь, но он все равно уверенно выиграл (у соперника был всего один брейк-пойнт) и остался доволен собой после матча:

«Конечно, непросто играть после перерыва – к тому же для меня это первый матч на харде за очень долгое время, с Майами [в конце марта]. Ощущения были неплохими. Да, я мог бы сделать больше брейков, но когда побеждаешь, все хорошо. В следующих матчах нужно играть так же».

Победа над Хиджикатой стала для 26-летнего Медведева 250-й в карьере. Даниил – лидер своего поколения по главным показателям: он первым (и единственным) выиграл «Большой шлем» и первым (и единственным) возглавил рейтинг. Но тут он пока не лучший. Александр Зверев на год младше Медведева, но выиграл уже 339 матчей.

С другой стороны, они единственные игроки, родившиеся в 1995-м или позже и перешагнувшие рубеж в 250 побед.

Ближе всех в этом поколении к Медведеву и Звереву подобрался Стефанос Циципас (1998 год рождения) – 230 побед. У Андрея Рублева (1997) – 218 выигранных матчей. А дальше идет большой разрыв:

• Борна Чорич (1996) – 172 победы;

• Тэйлор Фриц (1997) – 161;

• Каспер Рууд (1998) – 154;

• Денис Шаповалов (1999) – 151;

• Алекс де Минаур (1999) – 141;

• Маттео Берреттини (1996) – 133;

• Феликс Оже-Альяссим (2000) – 130;

• Янник Синнер (2001) – 114;

• Хуберт Хуркач (1997) – 112.

И всех их уже поджимает Карлос Алькарас (2003). Испанец провел ровно 100 матчей и одержал 75 побед. Он побил рекорд Энди Роддика, который из 100 первых матчей в туре выиграл 73.

И для сравнения: Роджер Федерер и Новак Джокович одержали 250-е победы в 22 года, а Рафаэль Надаль – вообще в 20.

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А Медведев во втором круге в Лос-Кабос сыграет с №98 в мире Ричардасом Беранкисом. И по поводу 250 побед он сразу сказал:

«Несколько дней назад меня об этом спросили, иначе я бы и не знал. Но это приятно. Наверное, в каком-то смысле, это важная цифра. Я хочу выиграть больше, но 250 – это тоже хорошо.

Постараюсь выиграть больше».

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Фото: Gettyimages.ru/Manuel Velasquez