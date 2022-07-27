Федерер, Клейстерс и синтетические струны влюбили теннис в коварный удар из сквоша – защитный резак с форхенда

Об эволюции обороны.

Теннис со временем становится все мощнее и быстрее, поэтому игрокам приходится находить новые оборонительные инструменты. Одним из таких приемов стал так называемый squash shot – «удар из сквоша».

Это экстремальная версия резаного форхенда, выполняемая, когда дотянуться и ударить нормально уже невозможно. Вот тренер показывает, как примерно выглядит этот удар.

Удар наносится рубящим движением сверху-вниз. Зачастую еще подключается запястье, чтобы задать направление и вращением – потому что нередко такой удар приходится наносить, когда мяч находится уже за телом.

«Ударом из сквоша» его назвали, потому что в сквоше форхенд зачастую пробивается именно с такой техникой.

Прелесть этого удара в том, что при хорошем исполнении он летит низко над сеткой и/или с очень неприятным вращением. С учетом того, что зачастую атакующий игрок, выбив соперника максимально широко, стремится к сетке, этот удар становится особенно коварным.

Даниилу Медведеву чуть-чуть не хватило высоты, чтобы поставить Рафаэля Надаля в тяжелейшее положение во время финала US Open-2019.

Но даже если атакующий игрок не у сетки, отскакивает такой удар тоже низко – и продолжать атаку с такого мяча совсем непросто.

Онс Жабер перезагружает розыгрыш против Гарбинье Мугурусы на «Уимблдоне».

The New York Times в прошлом году изучила историю «удара из сквоша» в теннисе. Обороняться при помощи слайса с форхенда игроки начали очень давно – иногда подобные удары выполнял еще Род Лэйвер в 1960-х. А бывший теннисист и тренер Пол Анакон вспомнил Микаэля Пернфорса, который использовал такой резак в 1980-х и 90-х.

Но тогда основным методом защиты из широкой позиции с форхенда все же была свечка. Она и сейчас, конечно, встречается.

А резак с форхенда был скорее атакующим ударом, через который готовили выходы к сетке. И выполнялся, соответственно, в атакующих позициях.

Сейчас оборонительный «удар из сквоша» очень распространен. Он есть в арсенале практически каждого топ-теннисиста. И выделяют, две причины, почему это произошло.

1. Изменения в технологиях. Современные ракетки и струны из полиэстера позволяют придавать мячу более сильное вращение с меньшими усилиями. «Удачи тем, кто попробует так пробить в растяжке деревянной ракеткой со струнами из кишки. Попадешь раз в год», – сказал о старых ракетках тренер Брэд Гилберт.

2. Влияние Роджера Федерера (в юности, кстати, часто игравшего в сквош) и Ким Клейстерс. В начале 2000-х они были главными популяризаторами этого удара. Та же The New York Times называет «удар из сквоша» «подарком Федерера теннису».

И Роджер действительно мастер этого удара.

После этого чуда в полуфинале «Ролан Гаррос»-2009 стадион аплодировал где-то минуту.

Он был одним из первых, кто начал выполнять его регулярно и стабильно. Брэд Гилберт, например, рассказывал, что до него не видел ничего подобного – и поэтому не верил в то, что этот удар приживется среди простых смертных:

«Когда я увидел, как Фед так пробивает, я думал, что это работает, потому что он гений. Но сейчас его используют Даниил Медведев и многие другие, и мне пришлось его переосмыслить. Этот удар работает намного лучше, чем я думал, и именно струны из полиэстера позволяют игрокам махать ракеткой как томагавком и все равно удерживать мяч в корте».

Сейчас этот удар популярен в мужском туре, но особенно распространен в женском. Возможно, потому что скорости там чуть ниже, и это создает больший простор для обороны.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: globallookpress.com/Antoine Couvercelle