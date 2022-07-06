Надаль – это сумасшествие! Чуть не снялся из-за травмы живота, не мог нормально подавать, но затащил триллер 7:6 в пятом

Мастер адаптаций.

«В целом я чувствую себя нормально, но с мышцами живота что-то не так – нужно честно сказать. Мне пришлось немного изменить подачу. Было много моментов, когда я думал, что, возможно, не смогу закончить матч.

Но на корте была запредельная энергия. Спасибо за это», – так Рафаэль Надаль описал свое состояние в четвертьфинале «Уимблдона» против Тэйлора Фрица. В этот момент всех интересовало одно: каким чудом он вообще доиграл?

Тейп на животе Надаля заметили еще пару матчей назад, но на вопросы о нем он только отмахнулся и сказал, что ему надоело обсуждать проблемы со здоровьем.

Однако во втором сете против Фрица стало очевидно, что живот доставляет Надалю серьезные трудности. Испанец вызвал на корт врача, и вид у него был такой подавленный, что его отец и сестра на трибунах, кажется, просили его сняться.

Но в теннисе никто не умеет бороться с собственным телом так, как Рафа. Спустя примерно три часа после медперерыва он одержал феноменальную победу – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6.

Как он это сделал?

***

Главным ударом, который пострадал от мышц живота, была подача Надаля. Она заметно просела по скорости: в первых четырех матчах он клал первый мяч в среднем 183 км/ч, а в четвертьфинале – 172.

В некоторых случаях он подавал первую 160 км/ч, а вторую – 135 км/ч. Или же вторым мячом подавал сильнее, чем первым.

Еще возникали трудности с направлением. Какое-то время он вообще не направлял мяч Фрицу под форхенд – вероятно, потому что не мог нужным образом изогнуться.

Кроме того, у него были геймы, в которых он выдавал по две двойных. А после них загибался.

Другой проблемной зоной стал бэкхенд, которому явно не хватало хлесткости и мощи. И какое-то время Рафа плохо двигался и играл практически с места. Но потом снова забегал.

Однако проблемы все равно были существенными.

***

Надаль на то и теннисный гений, чтобы искать решения проблем. И в этом матче он даже без подачи придумал, как обыграть соперника, который на 13 лет младше, проводит лучший сезон в карьере и по очкам в этом сезоне стоит в топ-10.

Да, Рафе не хватало мощи на подаче, но у него остались точность и умение задавать угол. В итоге он все равно подачей создавал себе позиционное преимущество. Если у американца не проходил глубокий прием (желательно под бэкхенд), Надаль доминировал в размене.

По ходу матча были отрезки, когда форхенд испанца работал довольно паршиво. Но в концовке второго сета и весь четвертый и пятый он пробивал его феноменально. Например, вколачивал первым ударом после подачи.

И отлично использовал проверенную комбинацию – косой кросс под бэкхенд, а потом перевод по линии. Да и вообще по линии втыкал так, что Фриц ничего не мог с этим сделать.

И оставшись без хлесткого бэкхенда, Надаль, возможно, только выиграл, потому что его резак ломал игру Фрица раз за разом. Американцу приходилось очень непросто, когда Рафа держал мяч глубоко и за счет резака – низко. Это приводило к ошибкам или к тому, что Тэйлор отдавал позицию, потому что не мог с такого мяча пробить агрессивно.

Конечно, разнообразие Надаля тоже помогало. Например, был гейм, когда он выиграл все четыре очка дропшотами. На сетке он, как обычно, был уверен в себе и хорош. И когда завязывалась борьба тонких ударов, он в ней был сильнее.

В итоге на решающем тай-брейке соединились все эти факторы – форхенд Надаля, слайс, разнообразие. Все это работало вместе и практически безупречно, и привело к тому, что он выиграл его 10-4.

Более того, к тому моменту и подача подтянулась по скорости. В конце матча он регулярно разгонял ее выше 185 км/ч.

Но, конечно, главным фактором стала феноменальная воля Надаля к победе. К тому же совершенно необъяснимая. Он выиграл все, что только можно, заработал денег на три поколения вперед – а все равно хочет побеждать сильнее, чем молодые и голодные.

Это космос.

***

Надаль выиграл на «Больших шлемах» уже 19 матчей подряд. Только два человека начинали сезон ТБШ лучше – Род Лэйвер, собравший календарный Шлем в 1969-м, и Новак Джокович, остановившийся от него в одном матче в прошлом году.

За 20-ю победу Рафа поборется с Ником Кириосом, который в 27 лет впервые вышел в полуфинал на таком уровне. В личных встречах испанец впереди 6:3, и он выиграл три последних матча.

На «Уимблдоне» счет 1:1.

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay