Невероятно – Швентек проиграла впервые с февраля. Ее серия из 37 побед была пятой в истории

Сенсация от Ализе Корне.

Ига Швентек не проигрывала 135 дней – с тех пор, как в середине февраля ее в Дубае на решающем тай-брейке победила Алена Остапенко.

За это время 21-летняя полька:

• выиграла шесть титулов подряд, включая второй в карьере «Ролан Гаррос»;

• выиграла 37 матчей подряд – это пятая по продолжительности серия в истории женского тенниса. Больше побеждали только Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартина Навратилова (74);

• по ходу серии проиграла всего 7 сетов и повесила 16 баранок;

• стала первой ракеткой мира с практически двукратным отрывом по очкам.

Но было понятно, что «Уимблдон» станет турниром, на котором Швентек уязвимее всего. Во-первых, на траве у нее очень мало опыта и это вообще для нее самое неудобное покрытие. Во-вторых, после тяжелейшей весны она снялась со всех подготовительных травяных турниров.

В итоге в Лондоне ей было очевидно не очень комфортно – и во втором круге она проиграла сет №138 Лесли Патинама-Керкхове, которая к 30 годам ни разу не попадала в топ-100.

А в третьем раунде серию Швентек прервала Ализе Корне – 6:4, 6:2.

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Еще до матча было понятно, что с Корне Иге просто не будет.

32-летняя француженка в начале года рассказывала, что в принципе готова уходить из тура и играет в основном ради рекорда – US Open станет для нее 63-м «Большим шлемом» подряд. Но в итоге сезон для Ализе получается одним из лучших в жизни.

На Australian Open она впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема». И в этом году она всего второй раз в жизни вышла в третий круг на трех ТБШ. Так что Корне сейчас как никогда стабильна и уверена в себе.

Кроме того, у нее есть огромный опыт больших сенсаций. Например, в 2014-м она трижды за год обыграла Серену Уильямс, когда та проводила один из пиковых периодов в карьере. Одну из трех побед она одержала как раз на «Уимблдоне».

А вообще у Корне теперь 24 победы над соперницами из топ-10 – среди действующих теннисисток, которые сами не были в десятке, ее обходит только Анастасия Павлюченкова (36).

И по игре француженка для Швентек была очень неудобной.

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Корне обладает всем, чтобы сделать польке некомфортно. Она очень хорошо впитывает мощь ударов соперниц и нейтрализует атаки – и в этом матче было много розыгрышей, когда Швентек атаковала изо всех сил, но получала ответы в заднюю линию.

При этом Ализе очень разнообразна, умеет варьировать вращения, добавляет подрезки, выходы к сетке и вообще творит на корте. Все это не давало Швентек поймать ритм.

К тому же в субботу все свои хитрости и приемчики Корне исполняла на высочайшем уровне. Посмотрите, например, на эту игру у сетки.

А еще Ализе отлично пользовалась более базовыми инструментами. Например, ее прием второй подачи работал просто замечательно. Швентек слишком часто выполняла ее мягко и в центр квадрата, получая в ответ отличные удары по линии – как с бэкхенда, так и с форхенда.

И, конечно, Корне сыграла супер, но Швентек – явно нехорошо. За матч она настучала 33 невынужденных ошибки при всего 21 виннерсе (у Корне 16 ударов навылет и всего семь ошибок, из которых только две пришлись на второй сет). Очень часто она ошибалась в начале разменов, совершенно не создавая давления на Ализе.

С другой стороны, даже когда у Швентек шел хороший розыгрыш, Корне могла найти возможность его утащить за счет умения читать игру.

Ализе сама отлично резюмировала произошедшее на корте: «Она выиграла 37 матчей подряд, но если где ее и можно победить, то на траве, где ей чуть менее комфортно, чем на других покрытиях. Так что я верила изо всех сил, была сосредоточена».

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Швентек теперь может хорошенько отдохнуть и настроиться на концовку сезона во главе с US Open.

А Корне ждет четвертый круг против Айлы Томлянович.

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay