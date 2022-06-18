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Медведев психовал, впервые за неделю отдал подачу, но вышел во второй финал подряд. В Галле он очень хорош

Оскар Отте
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Даниил Медведев Даниил Медведев
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Непростая победа над Отте.

Даниил Медведев на этой неделе вернулся на первую строчку рейтинга и набрал отличную форму на траве. Если на прошлой неделе в Хертогенбоше он вышел в финал, особо не впечатляя, то в Галле он играет прекрасно и очень-очень уверенно.

Чтобы выйти в финал, ему потребовалось победить 51-ю ракетку мира Оскара Отте, выбившего с турнира Карена Хачанова. Это было нервно, но качественно – 7:6, 6:3.

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По ходу матча Даниил очень много кричал на свою ложу. Настолько много, что в конце первого сета режиссер трансляции даже сделал довольно насыщенный монтаж.

Проблем у Медведева было две. Во-первых, в начале матча он не дотягивал до того качества тенниса, который показывал в первых трех кругах. Он многовато ошибался, а ударам не хватало хлесткости. Это приводило к тому, что во многих розыгрышах у Отте была инициатива.

И немец в субботу играл замечательно. Оскар – интересный игрок, который кажется довольно расхлябанным, но его теннис от этого становится только более опасным. Из этой расхлябанности вырастает легкая мощь, которая на траве очень много ему дает.

А еще Отте довольно творческий парень. Он не раз находил удары, к которым Медведев был не готов – будь то неожиданные укороченные или выстрелы с задней линии, направление которых становилось для Даниила неожиданностью.

И все это реализовывалось на высочайшем уровне. Отте провел очень качественный  матч – по виннерсам обошел Даниила (33 против 26), при этом по невынужденным ошибкам они были примерно равны (Медведев сделал на две меньше – 12 против 14).

В результате, пока Даниил искал свою игру, немец создавал ему очень большие проблемы. Одной из сверхспособностей Медведева на этой неделе было умение отыгрывать брейк-пойнты. В первых трех кругах он спас 17 штук – два в первом круге, шесть во втором и девять в четвертьфинале. В большинстве случаев он находил хорошую подачу или быструю атаку, брал ситуацию в свои руки и спасался сам.

Против Отте ему это пришлось делать уже с первого гейма на подаче. Однако, когда при счете 4:3 Оскар феерическим розыгрышем заработал 6-й брейк-пойнт, Даниил все же допустил ошибку и впервые за неделю проиграл подачу.

Соперникам для этого понадобилось 23 брейк-пойнта.

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За счет чего Медведев изменил ход матча?

1. Отте, конечно, ему помог. Подавая на первый сет, он перестал попадать первой подачей, допустил несколько ошибок, которых раньше не допускал – в том числе двойную на сетболе.

2. Но Даниил, по-прежнему покрикивая на жену с тренером, вышел на новый уровень. Он стал агрессивнее и начал чаще пробираться к сетке – особенно на тай-брейке.

3. Его удары в целом стали более хлесткими, так что у Отте не получалось так легко захватывать контроль над разменами.

4. Кроме того, Медведев начал лучше читать и обрабатывать подачу. Оскар весь матч создавал ему проблемы уходящими подачами, но посмотрите, что Даниил сотворил с приема в гейме, когда сделал единственный брейк во втором сете.

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В целом для Медведева это очень хорошая победа. Соперник, несмотря на рейтинг, был опасен и провел матч на высоком уровне, в игре самого Даниила были проблемы – но он нашел решения, смог прибавить и нейтрализовать Отте.

А в финале будет еще сложнее – там либо Хуберт Хуркач, любящий траву и выбивший Медведева с «Уимблдона»-2021, либо Ник Кириос, заявивший, что на траве входит в топ-5 или топ-10 в мире. И доказывающий это хорошими победами.

А вы знали, что Медведев однажды взял гейм за 29 секунд?

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Фото: Gettyimages.ru/Thomas F. Starke

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