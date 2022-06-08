Шарапова и «Ролан Гаррос» – от «коровы на льду» до двукратной чемпионки

Эволюция отношений с грунтом.

У Марии Шараповой есть легендарная характеристика ее грунтовых навыков, которая восторгает журналистов и болельщиков, не знакомых с русскоязычными идиомами. На «Ролан Гаррос»-2007 Шарапова после победы во втором круге сказала, что на грунте чувствует себя «как корова на льду».

Но если посмотреть ее статистику, то грунт был ее лучшим покрытием. «Ролан Гаррос» – единственный «Большой шлем», который она брала больше одного раза. На грунте у нее 81% выигранных матчей, на траве – 79%, а на харде – 77%.

И какое-то время она делила с Сереной Уильямс звание самой титулованной на глине действующей теннисистки – когда у них было по 11 титулов.

Превращение из коровы на льду в королеву грунта – это поздний этап карьеры Шараповой, ее последнее великое достижение.

В детстве грунт для Шараповой – это серая глина Сочи и бесконечные тренировки

В автобиографии Шараповой грунт имеет довольно мрачный облик. «Я провела ранние годы на грунте в Сочи. И это был не красный грунт Франции, не эта прекрасная глина. Он был твердым и серым и быстро превращался в грязь. Во влажный день ты уходила с корта грязной».

Или: «На корте должен был лежать красный грунт, но на самом деле он был темно-серым, почти черным, потому что за ним плохо ухаживали. Грязь покрывала кроссовки и носки».

Уже после переезда во Флориду у Шараповой был доступ к более чистому харду, но тут вмешались тренерские представления ее отца Юрия: «Он почему-то считал, что, во-первых, играть нужно на грунте, а во-вторых – работать больше, чем в академии рекомендовано ребенку твоего возраста».

При этом у маленькой Марии не было особой любви к теннису, которая помогала бы легче переживать постоянные нагрузки. Уже тогда у нее было отношение к игре как к делу, профессии: «Я знаю, что вы хотите, чтобы мы любили игру – если мы ее любим, то ее веселее смотреть. Но мы ее не любим. И мы ее не ненавидим. Она просто есть и всегда была».

Описывая жизнь в профессиональном туре, Шарапова не раз вспоминала, как ей было тяжело и неприятно на грунте и как она радовалась переходу на траву. Слово fuck и его производные в книге используются всего 17 раз, и один из них досталось как раз грунту: «Снова на траву, снова на траву. Боже, было так приятно, намного лучше, чем на этом ###### грунте, где ноги как будто прилипают к земле».

Одним из немногих светлых воспоминаний о глине была поездка в академию Хуана Карлоса Ферреро в 2004-м, где 16-летняя Шарапова готовилась к грунтовому сезону:

«В 2004-м Ферреро было 23, а мне 16. В большинстве стран это даже незаконно. Но что я могу сказать? Сердцу не прикажешь. Я за ним следила и планировала. Стояла у окна своей кабаны, выглядывала из-за занавески, отслеживала каждый его шаг.

Вот только одна проблема. У Хуана Карлоса была девушка! Наверное, она была приятнейшей девочкой, но как я могла видеть в ней что-то кроме реальности, подрывавшей мои мечты? Когда они стояли вместе, такие милые, я вспоминала, что была самым глупым существом в мире – втюрившейся девчонкой».

На грунте Шараповой мешали движение и агрессия, помогавшая на других покрытиях

Шарапова и в молодые годы не была на грунте такой же беспомощной, как, например, Наоми Осака. Например, уже в 2004-м Мария вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», а в 2007-м вообще добралась до полуфинала, где выдала великое «Allez up your fucking ass».

Но база ее игры все равно была такой, что не очень подходила для грунта.

Начиналось все, конечно, с движения – не зря же она была «коровой на льду». Движение Шараповой было заточено под хард и строилось на множестве мелких шагов. Ей очень не хватало фирменного грунтового скольжения. Кроме того, у нее были проблемы с восстановлением позиции после ударов.

Во-вторых, вся игровая философия Шараповой шла вразрез с тем, что обычно приносит успех на грунте. Вот, что она сама писала: «Это покрытие, на котором нужны подвижность и терпение – не входившие в число моих сильных сторон».

Плоские удары Марии на грунте были не так эффективны, как на быстрых покрытиях. Подача приносила меньше легких очков. В общем, грунт позволял соперницам справляться с мощью, которая на харде и траве была бы неудержима.

Кроме того, грунт всегда благосклонен к стабильным игрокам. А Шарапову с детства учили играть иначе. Она вспоминала разговор с тренером Робертом Лэнсдорпом о ее первом профессиональном матче, который как раз прошел на грунте.

«Я внимательно смотрел каждый розыгрыш. Сейчас тебе бы сказали, что ты играла тупо, потому что ты каждый удар пробивала изо всех сил, низко и плоско – ровно так, как я тебя учил. Если добавлять вращения, ошибок будет меньше. Я называю это Академическим Ударом. В любой академии после ошибок тебе скажут бить повыше и крутить – особенно на грунте.

Но ты такое не слушала. Ты продолжала лупить очень рискованные удары. Это требовало смелости и упрямства. Это требовало самой замечательной глупости», – заявил ей тренер. Он считал, что именно такая игра сделает ее лучшей в мире.

И он оказался прав, но она не сделала Шарапову лучшей в мире на грунте.

Для побед на грунте Шарапова подвижнее, физически сильнее и разнообразнее. А подача заработала аномально лучше

В 2014-м канал ESPN показал семикратной чемпионке «Ролан Гаррос» два грунтовых матча Марии Шараповой, которые она провела с разницей 10 лет (в 2004-м и 2014-м).

«Сейчас она намного лучше диктует игру через середину, агрессивно входит в корт. Кажется, 10 лет назад она была пассивнее. Но главная перемена – это ее движение и восстановление позиции после ударов из ширины», – отметила американка.

Другие эксперты тоже отмечали, что ее движение стало выглядеть более естественно. Кроме того, были заметны результаты работы над физической подготовкой – Мария стала выносливее в розыгрышах и опаснее в оборонительных позициях, потому что прокачала мышцы кора. Она буквально стала физически сильнее, поэтому могла лучше пробивать из углов.

Базой игры Шараповой все равно осталась мощь. Каролин Возняцки, например, говорила: «Она старается пробивать каждый удар плоско и сильно. Я не вижу особой разницы между грунтом и хардом. Против нее нужно варьировать скорость».

Но верхнее вращение, от которого ее всегда отговаривал Лэнсдорп, стало сильнее. А аналитик и бывший капитан сборной США в Кубке Федерации Мэри Джо Фернандес отмечала: «Она добавила удары в свою игру. Сейчас она эффективнее использует дропшоты. И для игрока, который не славился тонкостью, она иногда показывает очень тонкие удары».

Кроме того, Шараповой удалось обратить слабость в силу. После всех проблем с плечом и операции она очень много подкручивала движение при подаче, но все равно не смогла вернуть себе былую мощь. Но на грунте это не мешало ее подаче быть эффективной. Аномально эффективной.

В среднем в WTA на первой подаче на грунте выигрывают на 1,8% меньше очков, чем на харде. На второй – на 0,6%. Шарапова в 2014-м на глине реализовывала на 4,1% больше первых подач, чем на харде. И на 2,1% больше вторых. Кроме того, количество двойных ошибок на грунте снижалось с 0,6 за гейм до 0,4 – хотя обычно разницы между покрытиями в этом показателе нет.

В итоге, начиная с 2011-го, Шарапова собрала коллекцию крупнейших титулов на грунте: трижды победила в Штутгарте, трижды в Риме, один раз в Мадриде и дважды – на «Ролан Гаррос». А с 2011-го по 2015-й (последний сезон до дисквалификации) она выиграла на грунте 89,6% матчей.

В этот период ее начали называть королевой грунта, но сама она с такой формулировкой не соглашалась. А еще говорила: «Побеждать на нем мне нравится больше, чем играть».

Титул «Ролан Гаррос» стал завершением поисков после операции на плече

Первый «Ролан Гаррос» Шарапова выиграла в 2012-м, и для нее этот титул стал особенно ценным:

«Это был идеальный поворот моей карьеры. Поначалу все происходило так быстро. Я выиграла «Уимблдон», когда мне было всего 17. Я стала звездой. Меня подхватили спонсоры. Вокруг меня строили рекламные кампании, мне завидовали. Я выиграла US Open вечером в черном платье.

А потом в один день, когда казалось, что ничего не может случиться, все обрушилось. Связка в плече порвалась, и внезапно любимый спорт превратился в поражения и боль. Плечо разрезали и починили, но восстановление было долгим и тяжелым. Были периоды, когда казалось, что я разучилась играть, что никогда не верну то, что раньше давалось так просто.

Я была потеряна. Я бродила. Но постепенно и за счет того, что я работала так, как никогда в жизни раньше не работала, мне удалось снова найти путь. Я научилась играть в старую игру по-новому. Поняла, что матчи можно выигрывать не только одним способом.

И вот спустя восемь лет после победы на «Уимблдон» я вернулась. Я была в том же мире, но стала другим игроком и другим человеком. Увидела все новым взглядом и впервые по-настоящему оценила. Я по-новому поняла свою историю.

Здорово, когда ребенок врывается на вершину. Это новая жизнь, это весна. Но насколько приятнее, когда игрок, у которого было все, это теряет, а потом каким-то чудом возвращает», – писала Мария в автобиографии.

Конечно, судьба на «Ролан Гаррос»-2012 отдала Марии должок за все мучения с плечом. За весь турнир у нее была всего одна соперница из топ-20 – Петра Квитова, для которой грунт самое слабое покрытие, в полуфинале. А за титул она вообще боролась с Сарой Эррани, которая на начало турнира проиграла все 28 встреч против соперниц из топ-10.

Но в 2013-м Мария снова была в финале, где уступила Серене Уильямс. А в 2014-м взяла второй титул, обыграв в тяжелейшем решающем матче Симону Халеп – которая на тот момент стояла выше нее в рейтинге и провела отличный грунтовый сезон.

«В прошлом у нас были чемпионы, у которых не получалось на одном покрытии – как у испанцев на траве или американцев на грунте. В большинстве случаев игрок просто сдается. Поэтому то, что сделала Шарапова, потрясает», – восхищалась трансформацией Марии экс-первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт.

И характер – наверное, главная причина того, что из коровы на льду она превратилась в королеву грунта. Именно он заставлял ее работать и искать адаптации, которые превратили нелюбимое и пугающее покрытие в самое успешное.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Matthias Hangst, Matthew Stockman, Clive Brunskill; globallookpress.com/Wang Qingqin; sportytell.com/24SMI