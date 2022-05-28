Медведев на «Ролан Гаррос» очень-очень хорош. Играет на «выдающемся уровне» и ворвался во вторую неделю, не отдав ни сета

Удивляет сам себя.

Даниил Медведев по-прежнему не любит грунт, но с «Ролан Гаррос» у него теперь особые отношения. В прошлом году турнир сменил мячи, и Даниил его полюбил – потому что условия стали больше похожи на хард.

«На «Ролан Гаррос» немного другой грунт – побыстрее, отскок пониже. На других грунтовых турнирах мои удары не летят, потому что мячи намного тяжелее, на них оседает грунт. Например, так было в Женеве – мне кажется, что удар хороший, но мяч просто попадает в сетку», – рассказывал он после первого круга и победы над Факундо Банисом (6:2, 6:2, 6:2).

Во втором раунде Даниил победил Ласло Дьере – 6:3, 6:4, 6:3 за 2,5 часа. Матч получился очень грязным (серб допустил почти 70 невынужденных ошибок), в нем было много затяжных геймов, а мяч у Медведева снова не летел:

«В первом круге удары у меня были тяжелее. Сегодня перед матчем я разминался на центральном корте с Ботиком [ван де Зандшульпом], и он тоже заметил, что было очень влажно. Может быть, ночью или утром шел дождь. А когда так влажно, мяч за два удара становится тяжелым. У меня было ощущение, что я не могу заставить его лететь».

Поэтому основной тактикой Медведева стало «бегать, бегать, бегать». Несмотря на это он вырвал победу, пересилив соперника в физической подготовке. С учетом того, что для Медведева «Ролан Гаррос» – всего второй турнир после удаления грыжи, это тоже очень важно.

В третьем раунде Даниила ждала первая большая проверка – Миомир Кецманович, который в этом году на грунте вышел в четвертьфинал в Белграде (проиграл Джоковичу) и полуфинал в Мюнхене.

Серб был настроен решительно: «Он хорошо играет, но, конечно, не очень любит грунт и не очень уютно себя на нем чувствует. Так что для меня, конечно, лучше играть с ним на грунте, чем на других покрытиях».

Судя по тому, как сложился матч, никакого дискомфорта Медведев на грунте «Ролан Гаррос» не испытывает – 6:2, 6:4, 6:2 чуть меньше, чем за два часа.

Даниил в этом матче показал теннис, который делает его монстром на всех покрытиях. Он был очень агрессивен и стабилен (42 удара навылет – на 16 больше, чем невынужденных ошибок), встречал мяч рано и не отдавал заднюю линию. При этом в обороне и контратаке мяч слушался его идеально.

Посмотрите, как остро он сыграл с форхенда, практически выгребая мяч из-за себя.

И подобных ударов у него было очень много.

Сразу после матча Даниил удивительно высоко оценил свою игру: «Я и не думал, что смогу победить с таким счетом. Мне удалось все сделать на выдающемся уровне. Обычно после матча мы на камеру рассказываем, как здорово сыграли, чтобы надавить на следующего соперника. Но про себя думаем, что то-то и то-то можно было сделать лучше. А сегодня у меня действительно все работало».

Так что пока на «Ролан Гаррос» покрытие игру Медведева не особо ослабляет, физических проблем он не испытывает, и есть четкое впечатление, что остановить его сможет только очень сильный соперник, который проведет высококачественный матч.

В четвертом круге Даниил сыграет с кем-то из ветеранов – Жилем Симоном или Марином Чиличем.

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Фото: REUTERS/Yves Herman