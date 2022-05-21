Надаль и Джокович сыграют в 1/4? Кто остановит Швентек? Касаткина в полуфинале? Разбираем сетки «Ролан Гаррос»

Расклады.

«Ролан Гаррос» стартует уже 22 мая, так что пора разобраться в перспективах главных фаворитов. Изучим предполагаемый путь к титулу для каждого, состоящий из самых сложных возможных соперников.

Начинать этот разговор, естественно, нужно с 13-кратного чемпиона Рафаэля Надаля, который в этом году будет бороться не только с соперниками, но и обострившейся травмой стопы.

В связи с этим главным фаворитом турнира считают не испанца, а Новака Джоковича (1) и 19-летнего Карлоса Алькараса (6).

За ними идут Стефанос Циципас (4) и Александр Зверева (3).

А из российских игроков выше всех посеяны Даниил Медведев (2) и Андрей Рублев (7).

Конечно, главной новостью после жеребьевки стала непропорциональная мощь верхней половины сетки – Надаль и Джокович в одной четверти, которая к тому же в одной половине с Алькарасом.

Если парни пойдут по посеву, то четвертьфиналы сложатся такие.

Вообще из фаворитов больше всего с сеткой не повезло, наверное, Надалю. Во втором круге он может встретиться с чемпионом-2015 Стэном Вавринкой, но тот только после травмы – хотя, конечно, и всегда опасен. А вот с третьего круга соперники у Надаля пойдут уже очень серьезные. С учетом его проблемы со стопой ему может быть очень тяжело.

Главный победитель жеребьевки – очевидно Циципас. Да, в первом круге у него прошлогодняя сенсация Лоренцо Музетти, ведший 2:0 по сетам у Джоковича. Но после того поражения итальянец сбавил ход, а в Париж к тому же приехал только после травмы. А дальше Циципасу открыт отличный путь в финал.

В полуфинале грек идет на кого-то из четверти Медведева и Рублева – наверное, самой непредсказуемой в сетке. С одной стороны, у главных сеяных четверти путь вполне рабочий, а с другой – Медведев (тоже только возвращающийся в тур) сам говорил, что на грунте может проиграть кому угодно, а Рублев на крупных турнирах в этом году крайне непредсказуем.

Поэтому кажется, что в полуфинале с Циципасом, скорее всего, сыграет Янник Синнер.

У женщин главный вопрос: сможет ли кто-нибудь остановить Игу Швентек, выигравшую уже 28 матчей подряд? У нее путь к титулу следующий.

Интересна возможная встреча с Людмилой Самсоновой, которая в Штутгарте была ближе всех к тому, чтобы прервать серию польки.

В топ-4 посева еще вошли прошлогодняя чемпионка Барбора Крейчикова (пропустившая весь грунтовый сезон из-за травм), Паула Бадоса и Мария Саккари.

А если девушки пойдут по посеву, нас ждут следующие четвертьфиналы.

Однако стоит присмотреться к Дарье Касаткиной, которая провела очень качественный грунтовый сезон и на прошлой неделе вышла в полуфинал в Риме.

Сетка у нее тоже положительная – топовыми соперницами должны стать Бадоса (обыгранная на грунте в Риме) и Арина Соболенко, в этом году совсем не блистающая. Так что Касаткина вполне может замахнуться на полуфинал и встречу со Швентек.

Как думаете, кто возьмет титулы в Париже?

Кто выиграет мужской «Ролан Гаррос»?

Кто выиграет женский «Ролан Гаррос»?

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney