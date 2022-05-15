У Джоковича 1000 побед! Собрали статистику об этом огроменном достижении

10 раз по 💯.

После очень неуверенного начала грунтового сезона Новак Джокович набрал замечательную форму и в полуфинале «Мастерса» в Риме обыграл 10-ю ракетку мира Каспера Рууда – 6:4, 6:3. И это великая победа, потому что для серба она стала 1000-й в карьере.

• Новак стал пятым мужчиной в истории тенниса, преодолевшим этот рубеж. Ранее это сделали Рафаэль Надаль (1051), Иван Лендл (1068), Роджер Федерер (1251) и Джимми Коннорс (1274).

• Первый профессиональный матч Джокович выиграл в июне 2003-го на «Фьючерсе» в родной Сербии. Ему тогда только исполнилось 16 лет, а соперником был Дарко Мадьяровски. А первый матч уровня основного тура Новак выиграл в 2004-м в рамках Кубка Дэвиса.

• У Джоковича всего 203 поражения. Так что процент выигранных матчей составляет 83,1%. Лучше в истории только у Надаля – 83,2%.

• Правда, на момент 1000-й победы больше поражений, чем у Джоковича, было только у Федерера – 227. У Надаля было 201, у Лендла – 199, а у Коннорса так вообще всего 164.

• Кроме того, Джокович вошел в клуб тысячников позже всех – в 34 года и 11 месяцев. Надаль был на полгода младше, Федерера – на полтора, Лендл – почти на два, Коннорс – почти на три.

• Почти четверть своих побед Джокович одержал над соперниками из топ-10 – после матча с Руудом их стало 231. Это рекорд мужского тенниса. У идущего вторым Федерера 224, больше ни у кого нет 200.

• 636 побед Новак одержал на харде – больше только у Федерера (783). Но у серба лучший процент выигранных матчей на этом покрытии – 84,2%.

• На грунте у Джоковича теперь 252 победы (при 62 поражениях). Еще 102 матча он выиграл на траве (а проиграл всего 12).

• 874 матча Новак выиграл у правшей, 126 – у левшей. Кстати, процент побед над правшами (84%) у него значительно выше, чем над левшами (76%). Статистику явно портит Надаль, нанесший сербу 28 из 39 леворуких поражений.

• Из 1000 побед 197 Новак одержал в решающих сетах, причем 36 – в пятых. В истории тенниса больше пятисетовых побед только у Илие Настасе – 42.

• По проценту побед в решающих сетах серб занимает третье место в истории, а по проценту успехов в пятых партиях – седьмое.

• В шести случаях Джокович отыгрывался с 0:2 по партиям – в том числе в прошлогоднем финале «Ролан Гаррос». В 96 случаях он в матчах трехсетового формата уходил с 0:1 по партиям.

• 124 матча Джоковича были финалами уровня основного тура, и он выиграл 86. В воскресенье он проведет еще один, в котором поборется за 38-й титул на «Мастерсах» (и обновление собственного рекорда по этому показателю).

Его соперником будет Стефанос Циципас. Грека Новак обыгрывал шесть раз в восьми матчах. А на грунте – четыре в четырех: в финале «Мастерса» в Мадриде-2019, полуфинале «Ролан Гаррос»-2020, четвертьфинале Рима-2021 и, конечно, в прошлогоднем финале в Париже.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane; Gettyimages.ru/Alex Pantling