Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

Последние дни активно обсуждается тема отстранения теннисистов России и Беларуси, сейчас на всех турнирах выступающих под нейтральным флагом, от участия в «Уимблдоне» и других соревнованиях в Великобритании. Одно из самых обстоятельных высказываний по теме сделал чемпион турнира-1991 Михаэль Штих, который осудил британцев и, по сути, предложил передать этот вопрос в ведение игроков.

«Я читал, что у «Уимблдона» могут отнять рейтинговые очки, но если это случится, будет только хуже. В итоге будет больше проигравших, потому что россияне и белорусы не смогут сыграть, а остальные не заработают рейтинговых очков.

Турнир уже обесценен, потому что убрали лучших. Чего стоит победа на «Уимблдоне» в этом году? Конечно, кто-то из россиян и белорусов мог и не сыграть из-за травм, но сейчас у нас есть решение самого турнира убрать часть соревновательности.

И по факту забанят не всех россиян и белорусов. На трибуны могут прийти тренеры, болельщики, которым захочется посмотреть теннис. Кажется, это не выход. Каким должен быть сигнал, сопровождающий это решение?

Я бы согласился с запретом, если бы кто-то из российских игроков позировал на фото с Владимиром Путиным. Но большинство из них просто теннисисты. Они родились в России или Беларуси и просто оттуда родом.

Посмотрите, что Китай сделал в Гонконге: там все не так жестко, но все же репрессируют людей, а у журналистов нет свободы слова. Несмотря на это, мы же не отстранили китайских игроков от тура. Так где же черта? Что послужит сигналом на будущее, если такие вещи повторятся?

Это напоминает мне 1973 год, когда Ники Пиличу запретили заявиться и сильные игроки отказались от «Уимблдона». Я не говорю, что и на этот раз должен быть бойкот, просто игроки должны выступить с заявлением через Советы игроков ATP и WTA.

Что они должны сказать? Я не вправе им что-то советовать. Им нужно поговорить и с украинскими игроками, узнать их мнение. Не все будут согласны, но я не думаю, что они поддержат исключение определенных национальностей.

Мы часто слышим, как игроки призывают к улучшению условий игры, увеличению призовых или сокращению количества турниров. Теперь они должны высказаться на эту тему, а не оставить ее на усмотрение администрации. Я чувствую, что теннисное сообщество должно выступить единым фронтом», – заявил немец в интервью The Telegraph.

Если дойдет до обсуждения игроков, то мнение украинских теннисистов в принципе уже известно – еще в среду они опубликовали совместное заявление, в котором призвали руководящие органы проверить убеждения россиян и белорусов. В обращении они призвали туры поставить перед ними 3 вопроса:

• Поддерживают ли они действия России и Беларуси на территории Украины?

• Поддерживают ли военную активность своих стран на территории Украины?

• Поддерживают ли они режимы Путина и Лукашенко?

Вскоре после этого опубликовавшие заявление Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко объяснили этот призыв тем, что у них возникли вопросы к поведению игроков из России и Беларуси на турнирах – они якобы делают вид, что ничего не происходит.

В результате у украинок сложилось впечатление, что они поддерживают все происходящее. Костюк, например, заявила: «95% российских теннисисток поддерживают действия властей. Правда, это только догадки. Эти цифры шокируют, но они таковы. Не знаю, когда мы узнаем, какая ситуация на самом деле».

В итоге украинки хотят, чтобы россияне и белорусы однозначно все прояснили. Уже сделанных заявлений недостаточно, потому что их считают слишком обтекаемыми. «Значит ли это, что украинские солдаты должны сдаться и отдать землю? Можно понять это по-разному. Вот почему мы написали, что нужно высказаться, что вы думаете о своем правительстве, правильно ли оно поступает», – сказала Свитолина.

Еще жестче высказался экс-13-й номер рейтинга Александр Долгополов, сейчас состоящий в территориальной обороне в Киеве. Комментируя высказывание Андрея Рублева, он обвинил его во лжи и лицемерии и призвал туры обратить на это внимание: «ATP и WTA не должны покрывать такое поведение. Если они (россияне и белорусы) хотят говорить, то пусть говорят правдиво и точно, а не врут».

ATP и WTA пока не отходят от позиций, занятых после уимблдонского решения. Они считают отстранение несправедливым и нарушающим соглашения между турами и британцами. Daily Mail сообщила, что ATP на следующей неделе будет обсуждать возможные меры защиты отстраненных. Наиболее вероятным вариантом выглядит частичная заморозка рейтинга (у отстраненных не будут списывать прошлогодние очки), но есть и более радикальные – вплоть до лишение британских турниров возможности разыгрывать очки.

Глава WTA Стив Саймон тоже подтвердил изначальное решение организации: «У нет такой же юрисдикции по «Большим шлемам», как по соревнованиям под эгидой WTA. Были прецеденты, когда случались похожие ситуации и на турнир налагались санкции и взимались штрафы. В ближайшее время мы обдумаем дальнейшие действия. Думаю, в скором времени от нас последует определенная реакция. Но как именно мы поступим, пока не ясно».

Возможно, реагировать придется не только на решение британцев – ведь появилась информация, что власти Италии давят на организаторов турнира в Риме и требуют не пускать туда игроков из России и Беларуси. Таких позиций придерживается, например, президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго.

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Фото: globallookpress.com/Rob Prange, Ludvig Thunman, Chris Emil Janssen