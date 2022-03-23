Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

Причем уходит уже второй раз.

Эшли Барти уходит из тенниса. Это совершенно неожиданная и историческая новость, хотя бы потому, что:

• она первая ракетка мира. До нее только одна теннисистка уходила, будучи лучшей в мире, – Жюстин Энен в 2008 году.

Бельгийка, которой было 25 лет (как и Барти), тогда рассказала: «Я тщательно обдумывала это решение примерно с конца 2007-го. Я ухожу первой ракеткой мира, и для меня это важно – потому что лучше уходить, находясь на вершине. У меня нет никаких сожалений».

По словам Барти, у нее сожалений тоже нет и она тоже начала думать об уходе еще в прошлом году.

• она выиграла уходит непобежденной (да еще и на серии из 11 побед подряд), а ее последний матч – выигранный финал Australian Open-2022.

Тут ее можно сравнить с Питом Сампрасом, который ушел после победы на US Open-2002 – но ему было уже за 30, и до официального завершения карьеры он еще год подумывал продолжить.

• Барти уходит из тура второй раз. Она уже завершала карьеру в 2014-м, когда ей было всего 18 лет. Тогда причины были психологические – она была очень талантливой, на ней висело много ожиданий, а она просто хотела пожить жизнью простой молодой девушки.

В итоге полтора года она занималась крикетом, давала уроки тенниса (за $16,5 в час), а потом вернулась и постепенно начала доминировать.

Сейчас причину ухода она объяснила так: «Во второй фазе карьеры у меня изменился взгляд – счастье уже не зависело от результатов. Для меня успех в понимании, что я отдала все что могла.

Я знаю, сколько работы требуется, чтобы выжимать из себя максимум. И я много раз говорила команде, что уже не могу. У меня нет физического рвения, эмоционального желания и всего остального, что требуется для борьбы на высочайшем уровне. Я знаю, что сил вообще нет.

Для меня это успех. Я отдала все, что во мне было, этой прекрасной игре. И я очень рада. Для меня это успех».

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Барти уходит безоговорочно лучшей теннисисткой мира.

• с 2019 года она выиграла больше трети турниров, в которых приняла участие – 12 из 33.

• всего на ее счету 15 титулов, включая три «Больших шлема» – «Ролан Гаррос»-2019, «Уимблдон»-2021 и Australian Open-2022. До карьерного ТБШ не хватило только US Open, но ее тренер сразу сказал – если там не поменяют мяч, Барти его не выиграет. Последнее поражение в карьере Эшли потерпела как раз в Нью-Йорке в прошлом году.

• она 112 недель подряд пробыла первой ракеткой мира – это пятый результат в истории. И она может обойти идущую четвертой Крис Эверт (113 недель), если ее не сразу уберут из рейтинга.

• сейчас ее отрыв от идущей второй Иги Швентек составляет больше 2000 очков. И это при том, что в прошлом году она провела всего 13 турниров (выиграла пять), а в этом вообще два (выиграла оба).

• Всего Барти была №1 на протяжении 119 недель (седьмой результат в истории) и закончила в этом качестве три сезона подряд – что до нее удавалось только четырем теннисисткам в истории.

• В начале 2020-го были сомнения в легитимности ее первой строчки – потому что из-за пандемии она пропустила почти весь сезон (в сентябре вместо защиты титула на «Ролан Гаррос» выиграла турнир по гольфу) и оставалась №1 во многом из-за заморозки рейтинга. Но в 2021-м она быстро доказала, что никаких сомнений в ее лидерстве быть не должно – Барти просто выигрывала титул за титулом.

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В объявлении о завершении карьеры Барти сказала: «Я знаю, что уже это делала, но в этот раз у меня совершенно другие ощущения. Я очень благодарна теннису за все, что он мне дал. Он воплотил все мои мечты.

Но я знаю, что пришло время отойти, гнаться за другими мечтами».

Из-за этого возникает ощущение, что решение окончательное. Но нужно помнить – после первого завершения карьеры она вернулась через полтора года. И Энен, история которой больше всего напоминает историю Эшли, продержалась без тенниса примерно столько же.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Daniel Pockett, Julian Finney; Gettyimages.ru/David Ramos; East News/MARTIN KEEP/AFP