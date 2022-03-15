Медведев лишится первого места в рейтинге – из-за раннего поражения на неприятном харде Индиан-Уэллс

Пробудет первым три недели.

Даниил Медведев – монстр хардовых кортов. Из девяти крупнейших турниров на харде он выигрывал шесть, включая US Open. Но его пример показывает, что хард, конечно, универсальное покрытие, но не везде одинаковое.

На медленном и цепком харде Медведеву очень тяжело. А его проблемы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс в очередной раз это продемонстрировали. В понедельник он проиграл Гаэлю Монфису в третьем круге – 6:4, 3:6, 1:6.

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1. Медленный хард для Медведева плох тем, что на нем у него хуже работает агрессия. Несмотря на популярное мнение, что Даниил – оборонительный игрок, на самом деле к вершинам тура он прорвался именно за счет прогресса в быстрых атаках. А когда корт медленный, с этим возникают проблемы.

2. Кроме того, подача становится менее устрашающей. Особенно против таких ребят, как Монфис – с отличной реакцией и стремлением гасить второй мяч.

3. Конкретно Монфис на таком покрытии неудобен еще и тем, что он очень скоростной. Медведеву и так сложнее прошить медленный корт, а против Гаэля – так вообще.

4. В итоге Даниил постепенно начал больше ошибаться. Это, кстати, довольно симптоматичный момент – довольно часто Медведев в ответ на сопротивление и затягивание розыгрышей начинает отвечать ошибками. Особенно много их становится во вторых половинах подобных матчей, когда еще включается усталость.

5. Плюс, в понедельник Гаэль тактически сыграл очень грамотно. С одной стороны, он был готов действовать сверхагрессивно – например, регулярно лупить с форхенда под 170 км/ч. Или встречать вторую подачу в корте и очень активно.

6. С другой стороны, он грамотно использовал пространство. Мощь позволяла выдавить Даниила за заднюю линию, а дальше включались косые и короткие удары, дропшоты, рывочки к сетке. Разнообразие.

7. И все это разнообразие к тому же реализовывалось на очень высоком уровне. Отличная иллюстрация – две подачи с руки, которыми Гаэль выиграл два очка. В туре такие подачи популярны, но в основном выполняются плохо – игроки просто стремятся удивить коротким и мягким мячом.

Монфис обе подачи с руки крутил так, что создавал дополнительные проблемы.

В целом это картина матча – Медведев (в том числе из-за покрытия) сыграл ниже своего уровня, а Гаэль выстрелил намного выше среднего уровня тура. И заслуженно победил.

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А Даниил теперь потеряет первую строчку рейтинга – в понедельник его на 55 очков обойдет Новак Джокович. Правление Медведева в туре продлится пока что всего три недели.

Дальше «Мастерс» в Майами, где Даниилу предстоит защищать 180 очков. У Джоковича сгорит всего 45, но во Флориде серб выступать не будет – его все же не пустили в США из-за отсутствия прививки.

Так что для возвращения на первую строчку Медведеву потребуется полуфинал.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Antoine Couvercelle / Pano