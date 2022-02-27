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«Спорт сейчас не важен». Рублев взял 3 титула за 2 недели, а у его призыва к миру – 22 млн просмотров

Андрей Рублев Андрей Рублев
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«Не надо войны, пожалуйста».

Последние две недели Андрей Рублев напряженно работал. Сначала он выиграл титул в Марселе, потом полетел в Дубай, добрался дотуда во вторник в 2 часа ночи, а уже вечером играл первый матч. Четыре дня спустя он выиграл трофей – по дороге трижды подряд отыгравшись с 0:1 по сетам, а в финале победив Иржи Веселы 6:3, 6:4.

В Марселе он выиграл титул не только в одиночке, но и в паре – с украинцем Денисом Молчановым. После чего сказал: «Мы обычные люди, мы не политики. Мы занимаемся спортом, а спорт сближает людей. Болельщики поддерживают свои команды, своих игроков. И в итоге мы все вместе. Все просто. Мир всем».

 
 
 
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Публикация от #O13Provence (@open13marseille)

Третий матч в Дубае Андрей проводил в день старта спецоперации, начатой по приказу президента РФ Владимира Путина (Роскомнадзор в субботу потребовал удаления части материалов 10 российских СМИ, где события были названы иначе).

Рублева спросили, каково ему вообще играть в такой ситуации: «Матч в такой ситуации не имеет значения. Не имеет значения, как это влияет на игру, на меня. Происходящее намного ужаснее. В такие моменты ты понимаешь, насколько важен мир и уважение, единство. Мы должны заботиться о планете и друг о друге. Это самое важное».

А после четвертого матча Рублев сделал простой жест, который неожиданно разлетелся по миру. После игры вместо традиционного автографа на камере он написал: «Не надо войны, пожалуйста».

 

Видео этого момента, залитое канадским каналом TSN Sports, в твиттере посмотрели 22 миллиона раз (на 15:30 воскресенья по Москве). Посты об этом моменте стали одними из самых популярных на спортивных сайтах по всему миру. А еще вышли далеко за пределы спорта – например, о поступке Рублева написал TMZ, который обычно сосредотачивается на слухах о звездах.

Из-за того, как широко распространилось видео, многие комментировавшие не знали, что автографы на камере – это теннисная традиция, ради которой перед линзой всегда выставляют специальное стекло. Многие переживали, что Андрей написал прямо на объективе.

И в воскресенье после победы на турнире Рублев продолжил: «Сейчас не важен теннис. Сейчас не важен спорт. Сейчас важен мир во всем мире. Нужно поддерживать друг друга».

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Фото: REUTERS/Suhaib Salem

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