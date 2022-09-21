Федерер уходит миллиардером. Хотя еще в 2005-м жил без агента и недополучал

Великий и неповторимый Роджер Федерер уходит из тенниса. В конце сентября он проведет последний турнир в карьере – Кубок Лэйвера, к созданию которого непосредственно приложил руку.

Карьера Федерера – это не только огромный спортивный, но и невероятный коммерческий успех. Роджер – только на корте заработал больше 100 миллионов долларов, а вообще считается одним из шести спортсменов-миллиардеров.

Рассказываем его историю.

В 2018-м Роджер Федерер прекратил многолетнее сотрудничество с гигантом спортивной экипировки Nike. Одевать его сразу же стала компания Uniqlo, а вот с обувью возникли проблемы – японцы не производят теннисные кроссовки. Поэтому Федерер продолжил играть в Nike бесплатно.

В ноябре 2019-го швейцарец начал сотрудничество в компанией On Running – созданным в 2010-м производителем кроссовок, который стремительно рос и развивался. Швейцарские медиа сообщали, что Федерер стал не только лицом компании, но и инвестором. Говорилось, что он вложил 50 млн франков – примерно 54 млн долларов.

В рамках сотрудничества Федереру разработали именные кроссовки, которые называются просто Roger и стоят 200 долларов за пару. Из-за пандемии и травм представить их Федерер смог только весной 2021-го – именно в Roger Роджер играл на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».

После начала сотрудничества с Федерером дела у компании пошли еще более мощно, чем раньше. В отчетности, опубликованной летом 2021-го, On сообщала, что выручка за предыдущий год выросла на 86% до $343 млн, а еще у компании впервые за всю ее историю появилась чистая прибыль – четыре миллиона долларов.

Все эти цифры компания собрала и представила, поскольку готовилась к первичному размещению акций на американском рынке. Оно состоялось в октябре и прошло крайне успешно – On за счет продажи акций удалось привлечь около 900 млн долларов, и теперь общая стоимость компании оценивается в 10-11 млрд.

При чем здесь Федерер? Сообщается, что ему теперь принадлежит 3% компании. Его доля, которую он получил за счет инвестиции в $54 млн, теперь стоит около $300 млн.

Это огромный бизнес-успех для человека, который и так в коммерческом плане разрывает всех в теннисе и почти всех в спорте в целом. Например, в этом году он, по данным Forbes, заработал $90 млн, из которых ни доллара ни пришлось на призовые. По спонсорским доходам он обходит идущую второй Наоми Осаку на 35 млн.

Все это позволило ему стать одним из шести спортсменов, по ходу карьеры заработавших миллиард долларов. Кроме него это сделали Тайгер Вудс, Флойд Мэйвезер, Леброн Джеймс, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Путь к таким космическим цифрам для Федерера был непростым. И о нем в новой биографии швейцарца рассказал журналист The New York Times Кристофер Клэри.

• В конце 2002-го главным спонсором Федерера была компания Nike, платившая ему 100 тысяч долларов в год по пятилетнему контракту. Договор подходил к концу, и агент IMG Билл Райан вел переговоры. «Они предлагали всего 600 тысяч в год. Отец Роджера умолял меня согласиться. У меня до сих пор хранится его письмо: «Билл, уговори Роджера подписать контракт. Ему нужны деньги».

• Райан считал, что Федерер, на тот момент не выигравший ни одного «Шлема», заслуживал минимум миллион долларов в первый год нового соглашения. Переговоры затягивались.

• В этот момент Райан ушел из IMG – причем при таких обстоятельствах, что Федереру запретили поддерживать с ним любые деловые контакты, если он хотел оставаться клиентом агентства. Переговоры стали еще более сложными, потому что Райан не успел найти запасные варианты – конкурентов Nike, с которыми можно подписать контракт в случае провала сделки и предложения которых можно использовать, чтобы выбить более выгодные условия.

• В начале 2003-го Федерер все же подписал новый контракт с Nike. Но после ухода Райана из IMG он пошел на неожиданный шаг – сам разорвал договор с агентством. Его интересы стали представлять его будущая жена Мирка и отец.

• Первое время все специалисты сходились во мнении, что Федерер недополучает от спонсоров. Агент Энди Роддика Кен Мейерсон рассказывал Клэри в 2005-м, когда Роджер уже оформился в безоговорочного лидера мужского тенниса и заложил основу своего легендарного наследия: «Интересы Роджера представляются просто ужасно, он теряет миллионы и миллионы».

• По словам Мейерсона, он выбил Роддику контракт с Lacoste на $5 млн в год. Федерер от Nike получал максимум два. «Те, кто вели переговоры по его нынешнему контракту, сослужили плохую службу всем агентам. Они снизили расценки в целом по рынку. Его контракт должен стоить минимум 10 млн в год».

• По данным Forbes, в 2005-м Федерер заработал $14 млн. В рейтинге его обошли Андре Агасси (28 млн) и Мария Шарапова (19 млн). История Шараповой – вообще уникальный коммерческий успех, но на фоне Федерера она выглядела еще более блестящей.

• «Мы заключали контракт за контрактом и были намного впереди Федерера», – говорил агент Шараповой Макс Айзенбад. По словам работников IMG, Шарапова в тот период подписала сделок на 20 млн в год. У Федерера было меньше 10.

• Сейчас швейцарец объясняет коммерческую пассивность того периода нежеланием распылять силы. Но в итоге он осознал, что недополучает денег, а еще понял, что Мирке приходится слишком тяжело.

• В августе 2005-го во время поездки в США Федерер все же решил провести переговоры с разными агентствами – в том числе со своими бывшими представителями из IMG. Клэри рассказывает, что новый глава компании – миллиардер Тед Форстманн – лично занимался заманиванием швейцарца обратно в ряды клиентов.

• Для этого он попросил помощи у Моники Селеш. Она согласилась организовать встречу – и сделала это через Мирку. В итоге все прошло успешно, Форстманн и Федерер сблизились на почве любви к ЮАР.

• Кроме того, Селеш поручилась за своего агента Тони Годсика. Федерер в результате подписал контракт, Годсик стал представлять его интересы – и со временем стал близким другом и деловым партнером.

• Годсик активно взялся за дело. Например, в 2008-м Федерер подписал новый контракт с Nike – который приносил ему больше 10 млн в год. Тогда это считалось рекордом для тенниса.

• Другим важным достижением Годсика и Федерера стало сотрудничество с американской компанией Gillette – в 2007-м он вместе с Тайгером Вудсом и Тьерри Анри стал лицом бренда.

• Контракт с Gillette стал символом прорыва Федерера на американский рынок. Клэри утверждает, что в договорах с некоторыми спонсорами была прописана необходимость стать более популярным в США – и как раз в тот момент завязалась публичная дружба Федерера и Вудса, на тот момент одного из самых популярных спортсменов Америки. Дружба, по оценкам знакомых с ситуацией, была искренней – но и коммерчески выгодной. Например, Gillette выбрала Федерера в том числе и из-за связи с Вудсом.

• А потом Роджеру помогли и проблемы гольфиста – в 2009-м всплыла история его безумных сексуальных похождений и бесконечных измен, репутация была испорчена, и бренды начали перестраховываться, искать наиболее безопасных партнеров. «Роджер в этот момент мощно прорвался, потому что безопаснее него не существует», – говорил Айзенбад.

• В целом к середине 2010-го у Федерера уже сформировалось портфолио элитных спонсоров, и он зарабатывал уже $43 млн в год. Через три года эта цифра дошла до 71,5 млн и продолжала только расти. Например, в последние годы большой вклад в это внесло то, что от Nike швейцарец ушел к Uniqlo – на контракт, который приносит якобы 30 млн в год.

Последние два года Федерер практически не играл, но это совершенно не бьет по его банковскому счету. Наоборот, сейчас он чуть ли не на пике реализации своего коммерческого потенциала.

Ему просто понадобилось время, чтобы разогнаться.

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Фото: facebook.com/onrunning; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Alex Livesey, Mike Stobe; East News/Ferrari Press