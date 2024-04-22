«Чувствую себя идиотом». Боль Непомнящего и Каруаны на турнире претендентов – шли ва-банк, но проиграли оба
17-летний Гукеш Доммараджу сенсационно выиграл турнир претендентов в Торонто и стал самым молодым в истории соискателем шахматной короны.
К последнему туру в лидерах также шли Ян Непомнящий и Фабиано Каруана, в их партии и разыгралась главная драма турнира. Оба отставали от Гукеша на полбалла и нуждались в победе – особенно когда индиец сыграл свой матч вничью и увеличил отрыв до одного очка.
Перевести турнир в тай-брейк могла лишь результативная партия. Но обоюдоострая игра стала болью и для Яна, и для Фабиано.
Непомнящий и Каруана – ветераны турнира претендентов. Россиянин участвовал трижды – на его счету две победы, американец – пять раз (одна победа). Но шахматная корона не покорилась никому – в решающий момент они проигрывали либо Магнусу Карлсену, либо Дин Лижэню.
Каруана около 10 лет входит в число супергроссмейстеров и многими считается стабильным №2 в мире. За умение просчитывать большое число вариантов на доске он обрел репутацию едва ли не игрока-компьютера. Выиграть у него по заказу черными фигурами – архисложная задача.
Но партии турнира, несмотря на классический формат, иногда превращались почти в блиц (а то и в «пулю»), доходя до цейтнота. Как и в этой встрече.
Непо и Фаби дебютировали ферзевым гамбитом, и американец постепенно наращивал преимущество.
После 20-го хода движок оценивал позицию на +1,4 в пользу белых, а к 35-му уже на +5,6. С поправкой на бездушность компьютера это можно трактовать как уверенный выигрыш.
При этом россиянин играл быстрее и задвинул черную пешку на h2 – она оказалась настоящей занозой для Каруаны и ключевой в партии.
К тому моменту американец действовал уже с явным дефицитом времени (до добавления 30 минут требовалось сделать еще несколько ходов) и упустил выигрышные комбинации для взятия пешки. В цейтноте он моментами выглядел нервно и суетливо, в итоге допуская контригру.
Несмотря на это, Фаби вновь и вновь возвращал себе преимущество, но серия неточностей периодически его обнуляла. На 61-м ходу оценка в пользу белых вновь взлетела, на этот раз до +8,2.
Ян каждый раз спасался чудом, то и дело затаскивая Каруану в игру на три результата. К моменту, когда пешка h2 наконец достигла цели, игра перешла в ферзевое окончание с почти нулевыми шансами на чью-либо победу.
Гроссмейстеры, как бы отрицая этот факт до последнего, пытались замучить друг друга еще 30 долгими ходами. Но спустя 6 часов со старта матча Каруана предложил ничью – Ян сначала ответил ужимкой и согласился лишь спустя 20 секунд.
Диалог после партии вышел трогательным:
– Мне очень жаль, – сокрушался Ян насчет того, что соперник не воспользовался шансами.
– Это моя вина, – ответил Фабио.
Каруана не мог поверить, что упустил лидерство на турнире, и после матча пустился в самокритику: «Я чувствую себя идиотом. Не выиграть в такой позиции – просто невероятно».
А Гукеш, напротив, был доволен: «Можно вздохнуть с облегчением, я так счастлив. Пока следил за их безумной партией, меня переполняли эмоции».
Непомнящий коротко написал в соцсетях: «I was there» («Я был там»), словно прощаясь с турниром претендентов. А затем еще и поделился драматичной музыкой, превратив итог матча в реквием.
Фото: скриншоты трансляции Chess.com и ютуб-канала ФИДЕ; fide.com/Michal Walusza and Maria Emelianova/Chess.com
Если по существу, он же не украл эту возможность. А честно добавился права на участие, как вице-чемпион.
Гукеш сильно удивил, после обидного проигрыша Фируздже собрался и дожал. 17 лет, а уже минимум вице-чемп. Хорош
По этому Карлсен (вероятно величайший шахматист в истории) в матче с Карякиным абсолютно каждую партию пытался свести к ничьей (а Сергей был не против)? Потому что Магнус слаб ментально?
Крайне странная логика.
бывало он делил первое место, да, не без этого.
Ян понимал что позиция у Фабиано лучше,стоял пару раз на чистый проиграш...
Мог на всё "забить" (ибо шансов на победу не было вообще!),а всё равно боролся.
И его слова адресованные Каруане являются доказательством бескомпромиссности и честности борьбы.
А Каруана честно ответил Яну,что ничья является следствием его собственных ошибок.
Хикару не выиграл,поэтому поздравления товарищу Гукешу.
Во-первых, коэффициент Бергера является доп показателем для определения мест КРОМЕ первого. Если равенство за первое место, то он не применим по регламенту, т.к. тайбрейк.
Во-вторых, он применяется уже по финальным результатам, его расчет до того, как все сыграли со всеми, не очень логичен.
Так что Ян всегда лидировал, но не всегда единолично.
Яйца надо показывать в борьбе за титул, а не оплакивать свою беспомощность в решающих ситуациях.
Отличное замечание.
Если он хотел выиграть турнир и устроить реванш китайцу, нужно было рисковать и брать партии у Фируджи и Абасова во втором круге, а не катать кислые ничьи.