«Чувствую себя идиотом». Боль Непомнящего и Каруаны на турнире претендентов – шли ва-банк, но проиграли оба

17-летний Гукеш Доммараджу сенсационно выиграл турнир претендентов в Торонто и стал самым молодым в истории соискателем шахматной короны.

К последнему туру в лидерах также шли Ян Непомнящий и Фабиано Каруана , в их партии и разыгралась главная драма турнира. Оба отставали от Гукеша на полбалла и нуждались в победе – особенно когда индиец сыграл свой матч вничью и увеличил отрыв до одного очка.

Перевести турнир в тай-брейк могла лишь результативная партия. Но обоюдоострая игра стала болью и для Яна, и для Фабиано.

Непомнящий и Каруана – ветераны турнира претендентов. Россиянин участвовал трижды – на его счету две победы, американец – пять раз (одна победа). Но шахматная корона не покорилась никому – в решающий момент они проигрывали либо Магнусу Карлсену , либо Дин Лижэню .

Каруана около 10 лет входит в число супергроссмейстеров и многими считается стабильным №2 в мире. За умение просчитывать большое число вариантов на доске он обрел репутацию едва ли не игрока-компьютера. Выиграть у него по заказу черными фигурами – архисложная задача.

Но партии турнира, несмотря на классический формат, иногда превращались почти в блиц (а то и в «пулю»), доходя до цейтнота. Как и в этой встрече.

Непо и Фаби дебютировали ферзевым гамбитом, и американец постепенно наращивал преимущество.

После 20-го хода движок оценивал позицию на +1,4 в пользу белых, а к 35-му уже на +5,6. С поправкой на бездушность компьютера это можно трактовать как уверенный выигрыш.

При этом россиянин играл быстрее и задвинул черную пешку на h2 – она оказалась настоящей занозой для Каруаны и ключевой в партии.

К тому моменту американец действовал уже с явным дефицитом времени (до добавления 30 минут требовалось сделать еще несколько ходов) и упустил выигрышные комбинации для взятия пешки. В цейтноте он моментами выглядел нервно и суетливо, в итоге допуская контригру.

Несмотря на это, Фаби вновь и вновь возвращал себе преимущество, но серия неточностей периодически его обнуляла. На 61-м ходу оценка в пользу белых вновь взлетела, на этот раз до +8,2.

Ян каждый раз спасался чудом, то и дело затаскивая Каруану в игру на три результата. К моменту, когда пешка h2 наконец достигла цели, игра перешла в ферзевое окончание с почти нулевыми шансами на чью-либо победу.

Гроссмейстеры, как бы отрицая этот факт до последнего, пытались замучить друг друга еще 30 долгими ходами. Но спустя 6 часов со старта матча Каруана предложил ничью – Ян сначала ответил ужимкой и согласился лишь спустя 20 секунд.

Диалог после партии вышел трогательным:

– Мне очень жаль, – сокрушался Ян насчет того, что соперник не воспользовался шансами.

– Это моя вина, – ответил Фабио.

Каруана не мог поверить, что упустил лидерство на турнире, и после матча пустился в самокритику: «Я чувствую себя идиотом. Не выиграть в такой позиции – просто невероятно ».

А Гукеш, напротив, был доволен: «Можно вздохнуть с облегчением, я так счастлив. Пока следил за их безумной партией, меня переполняли эмоции ».

Непомнящий коротко написал в соцсетях: «I was there» («Я был там»), словно прощаясь с турниром претендентов. А затем еще и поделился драматичной музыкой , превратив итог матча в реквием.

Фото: скриншоты трансляции Chess.com и ютуб-канала ФИДЕ; fide.com /Michal Walusza and Maria Emelianova/Chess.com