11 комментариев

В выходные в Дубае прошел турнир King of the Table – заметное событие в армрестлинге.

Для России оно еще интереснее благодаря экс-бобслеисту Алексею Воеводе, который в главном поединке карда сошелся с легендарным Джоном Брзенком из США.

Заслуги Воеводы в армспорте не вызывают сомнений и не уступают бобслейным: и там, и там победы на чемпионатах и Кубках мира. Но среди рукоборцев он не соревновался с 2016-го, хоть и оставался здесь медийной персоной.

Чем же закончилось его возвращение?

На King of the Table не отменяют Россию. Воевода вышел с триколором и гербом, а перед схваткой напомнил об олимпийских регалиях

Воевода тоже сразу обозначил высокую планку. В предматчевом комментарии на King of the Table представился олимпийским чемпионом – да, он действительно побеждал на бобслейных трассах Сочи-2014 вместе с Александром Зубковым, но оба лишились наград из-за допинг-бана.

С которым, очевидно, так и не согласились. А знаменитое решение Мосгорсуда, сделавшее Зубкова «олимпийским чемпионом на территории России», тоже никто не отменял.

В армспорте эти темы едва ли кого-то беспокоят. King of the Table существует будто в иной реальности: россияне участвуют без санкций, национальная символика не запрещена. Вот и Воевода вышел против Брзенка в кепке с гербом и налокотнике с триколором. А в феврале тут под флагом России выступал другой известный армфайтер Денис Цыпленков (кстати, тоже против Брзенка).

И все это в одном карде с украинцем Сергеем Калиниченко, который здесь же спокойно дает интервью на русском языке.

Брзенку 59 лет, и он все еще в порядке. Матч с Воеводой это показал

Раскрутка в соцсетях преподносила событие как битву 19 лет спустя. Последняя встреча Брзенка и Воеводы была в 2004-м и закончилась победой россиянина.

Перед новым матчем в пользу нашего чемпиона как минимум говорил возраст (43 года против 59), также он был чуть тяжелее оппонента (111 кг против 104 кг). С другой стороны, Воевода много лет не соревновался, а к поединку, по его же словам, готовился семь месяцев с нуля.

Брзенк – глыба армрестлинга, все равно что Джордан для баскетбола. К 59 годам он выиграл все возможные титулы и продолжает биться с лучшими, хотя, несмотря на все регалии, уже не столь силен в абсолютном весе. Тот же Цыпленков в феврале разгромил его без видимых усилий – 6:0.

Учитывая популярность Брзенка, он мог бы стать для Воеводы отличным трамплином для возвращения в армспорт. Впрочем, Алексей вряд ли сомневался в форме ветерана: «Человек не молодеет, но в то же время армрестлинг – такой вид спорта, который показывает, что возраст – не помеха».

Их поединок из 6 раундов это подтвердил.

Начало для Воеводы сложилось кошмарно: в первой половине он летел со счетом 0:3, хотя упорно боролся, а стартовый раунд едва не выиграл по фолам (Брзенк набрал два из трех возможных, но в решающей попытке выиграл).

Второй раунд отметился диалогом с судьями: соперник почти прижал руку россиянина, которому в последний момент зачли фол и хотели дать переигровку. Но сам Воевода решил не спорить и согласился с баллом для американца. Третий раунд Брзенк уже забрал без шансов.

В четвертом Воевода наконец оказался сильнее и сохранил надежду на камбэк, но уже в пятом уступил снова. Поведя 4:1, Брзенк обеспечил итоговую победу.

При этом накал лишь усилился. Экс-бобслеист повздорил с кем-то из присутствующих в зале и стал подзывать к себе.

Ругань на смеси английского и русского попала в эфир, включая панч от Воеводы: «За базаром следи, э! Урод, #####».

Причина конфликта, впрочем, так и не прояснилась.

После перепалки Воевода забрал еще и шестой раунд, но тот стал скорее утешительным. Итог – 2:4.

Воевода опять задумался об уходе из армспорта. В 2016-м у него уже был неудачный камбэк – тогда он уступил другому американцу

Проиграв Брзенку, россиянин во флеш-интервью рассказал, что волновался за столом и что «очень сомневается» насчет продолжения карьеры в армспорте.

Алексей с самого начала был осторожен и не давал прогнозов, но, вероятно, ждал иного результата. И свое состояние оценивал довольно позитивно: «Сейчас я в отличной форме. Сравнить с пиком в 2004-м в армрестлинге нельзя – это два разных человека. Но общая физическая форма у меня как раз является фактически лучшей», – говорил он незадолго до матча.

Среди тех, кто удивился исходу поединка, был и Денис Цыпленков.

«Я в небольшом шоке, конечно. Очень легко у Джона получилось выиграть. Видно было, что пару поединков он заходил в свои неудобные стороны. Но, как мы знаем Джона, он любит экспериментировать. Да, там не получилось, но если бы ему надо было, он бы, конечно, туда не запускал. Джон красавчик, а Лехе – тренироваться дальше.

Главное – не забрасывать. Я надеюсь, мы его переубедим, в принципе, он долго-то и не готовился. Может быть, чуть-чуть дать времени побольше и сделать реванш. Времени было мало, Джон-то у нас постоянно в обойме выступает. А Леха просто психологически, наверное, был не готов, уже не выступал больше 5 лет. Это сказывается», – отметил Цыпленков, которому в ноябре предстоит матч с не менее громкой вывеской (против эпатажного канадца Девона Ларрата на турнире East vs West).

К слову, в 2016-м Воевода уже возвращался в армспорт и почти сразу ушел. После поражения другому американцу Тиму Бреснану.

Но кажется, сейчас эта дисциплина привлекает все больше внимания. Например, чемпионат Европы-2022 показывали на олимпийском канале, также были слухи о том, что этот спорт всерьез рассчитывает попасть хотя бы в паралимпийскую программу.

В 2014-м Воевода так рассказывал о переходе в бобслей:

«Когда я в очередной раз выиграл чемпионат мира по армрестлингу, я с грустью посмотрел на статью в сочинской газете, где была написана крошечная заметка о том, что я стал чемпионом мира, а рядом огромный разворот – «Бобслеистка Виктория Токовая стала восьмой на Олимпиаде».

Меня это поразило, ведь я занял первое место в мире – и несколько слов, а тут восьмое – и столько восторга, почему так? Объяснение оказалось простым: бобслей – олимпийский вид спорта. Я пошел в спортшколу, спросил, что это за бобслей. Оказалось, спросил вовремя».

Возможно, теперь настало время армрестлинга? И Воевода все же решит в нем остаться.

Фото: скриншоты с трансляции канала Core Sports.