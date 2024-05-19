Макдэвид оставил «Эдмонтон» в плей-офф – проснулся и выдал хет-трик из ассистов

«Мы купили себе еще день».

Оказавшись на грани вылета, «Эдмонтон» собрался на домашний матч и уверенно победил «Ванкувер» – 5:1. В серии вновь сложилось равенство (3-3). По три очка набрали Райан Нюджент-Хопкинс (1+2), Эван Бушар (1+2) и Коннор Макдэвид (0+3). Для последнего серия складывается очень непросто.

Главный момент вечера по красоте – первый гол. Игрок «Эдмонтона» получил шайбу на выходе из собственной зоны, на скорости прошел троих и аккуратно забил в «домик». Вы уже подумали про Макдэвида? Зря: это был Дилан Холлоуэй!

В регулярке-2023/24 Холлоуэй набрал 9 (6+3) очков за 38 матчей. В плей-офф однажды оформил дубль против «Лос-Анджелеса» (4:5, ОТ). Тот матч был 24 апреля, а теперь Дилан снова вот так ярко напомнил о себе.

Пас ему отдал Леон Драйзайтль. Тем самым он продлил результативную серию со старта плей-офф до 11 матчей (8+15 – немец пока лидирует в гонке бомбардиров). Позже Драйзайтль отдал еще одну передачу и получил 100-е очко в плей-офф. Леон затратил на это лишь 60 матчей. Быстрее к этому приходили лишь величайшие: Уэйн Гретцки (за 46 матчей) и Марио Лемье (за 50).

«Ванкувер» быстро отыгрался: Нильс Хегландер сравнял меньше чем через две минуты. После этого на льду царила одна команда.

«Эдмонтон» мог выйти вперед еще в первом периоде, но гол Эвана Бушара отменили из-за помехи вратарю . Во втором не помешало уже ничего: Зак Хайман и тот же Бушар дали «Ойлерс» комфортное преимущество. Хайман, кстати, забил уже 10-й гол в этом плей-офф – теперь он единоличный лидер снайперского рейтинга. Валерий Ничушкин остался позади – и, увы, счетчик его голов остановился надолго .

Последняя шайба в матче на счету Эвандера Кейна. Он сделал это красиво:

Эмоции всего «Ванкувера» в этом матче отражает лицо капитана команды Куинна Хьюза:

А что же Макдэвид? Мы не зря обратили внимание и на его достижения. Три ассиста за игру – один из лучших показателей Коннора именно в серии с «Ванкувером». Во втором матче (4:3, ОТ) он выдавал 1+3, когда поучаствовал во всех голах «Эдмонтона». Зато в сумме за остальные встречи у Макдэвида было всего два паса.

Любопытно, что «Эдмонтон» провел качественный матч, забил пять, Макдэвид выбил три очка, но при этом «Ойлерс» ни разу не реализовали большинство! Более того, это произошло во второй раз подряд: уже 10 попыток «Эдмонтона» забить с лишним игроком на льду закончились неудачей.

Последний раз реализовать удаление смог Драйзайтль в четвертом матче (первое же в игре). Были на этом отрезке и розыгрыши 5 на 3 – оба раза ничего. При этом «Ойлерс» все еще сохраняют лидерство по проценту реализации среди всех участников плей-офф (36,8%). Всего на одну десятую отстает «Колорадо», чей показатель уже не изменится.

Еще интереснее, что «Эдмонтон» не позволяет и «Ванкуверу» забивать в собственном большинстве: те уже три матча подряд отличаются лишь в равных составах! За счет этого и нейтрализация у «Ойлерс» лучшая – мощные 90,6%.

Несмотря на отличный матч для себя и команды, Макдэвид сдержан: «Радоваться или быть довольным рано. Мы всего лишь купили себе еще один день, и я ожидаю той же самоотдачи и отваги от каждого. Я жду, что «Ванкувер» сыграет лучше, и ожидаю конкурентный и классный седьмой матч».

Повод для радости лично у Коннора все же есть. Он добрался до 21 очка в этом розыгрыше Кубка Стэнли – уже третий раз подряд. Лишь девяти хоккеистам до него удавалось такое.

Сыграть лучше «Ванкуверу» действительно необходимо. За весь матч у «Кэнакс» набралось всего 15 бросков. Вратарь Артур Шилов тоже не блеснул – лишь 81,5% отраженных бросков.

Естественно, главный тренер Рик Токкет недоволен: «Мы немного расстроены, но мы знаем, что мы хорошо возвращаемся после поражений. Сейчас нам нужно смыть этот матч. Некоторые ребята знают, что должны сыграть лучше, и у них есть 48 часов, чтобы вернуть энергию. [...] Играй так, будто ты хочешь стать героем в понедельник – вот как я считаю».

Именно в понедельник по североамериканскому времени пройдет седьмой матч. Впервые с 2002 года две канадские команды определят судьбу путевки в полуфинал в решающей встрече. В предыдущий раз «Торонто» прошел «Оттаву».

Победителя пары «Эдмонтона» и «Ванкувера» уже ждет «Даллас».

Фото: East News /CODIE MCLACHLAN/Getty AFP, Jason Franson/The Canadian Press via AP