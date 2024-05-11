Задоров – лучший снайпер-защитник в плей-офф НХЛ! Его фирменный гол – с острого угла

Но Макдэвид еще сильнее.

«Эдмонтон» в первом овертайме победил «Ванкувер» (4:3) и сравнял счет в серии (1-1). Лучший в проигравшей команде – Никита Задоров. Защитник набрал 2 (1+1) очка.

У Задорова – 7 очков в 8 матчах!

Двумя днями ранее «Ванкувер» спасался, и Задоров сначала сравнял счет после сольного прохода, а затем ассистировал Дакоте Джошуа в победной шайбе. Сейчас все вышло наоборот: сперва Никита отметился передачей , а в конце второго периода отличился сам. Причем почти таким же способом , как и в серии первого раунда против «Нэшвилла». Обе шайбы зашли в ближний угол – есть вопросы к вратарям или бросок Задорова настолько хорош?

У Никиты 7 (4+3) очков в 8 матчах этого плей-офф – личный рекорд уже пал: прежде лучшим результатом были 5 (3+2) баллов в 15 играх за «Колорадо» в сезоне-2019/20. Задоров – третий бомбардир «Ванкувера» (после нападающих Джей Ти Миллера и Брока Босера) и второй снайпер (после все того же Босера). Более того, Задоров неожиданно ворвался в топ самых результативных защитников:

Невероятно, но факт: 29-летний защитник делит 11-е место в списке лучших снайперов лиги – опережает Нэтана Маккиннона, Брэда Маршанда, Давида Пастрняка, Мику Зибанежада (у всех них по 3 шайбы). Позади остался и Кэйл Макар – защитник «Колорадо», который по карьере набирает в среднем больше одного очка за игру в плей-офф.

Макдэвид – зверь: набирает почти по 2,5 очка за игру

К сожалению для Задорова и всего «Ванкувера», его шайба не стала победной. «Эдмонтон» задавил соперника в третьем периоде, сравнял счет и выиграл на старте овертайма.

Главными творцами победы стали Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид – суперзвезды «Ойлерс» приняли участие во всех шайбах команды (1+3 у обоих). Особенно красивой вышла третья – в исполнении капитана «Ойлерс»:

Коннор и Леон с отрывом возглавляют таблицу бомбардиров плей-офф НХЛ: 17 (2+15) очков у канадца и 16 (6+10) – у немца. Все это – лишь за 7 матчей. Следующий за ними, Мэттью Ткачак, отстает прилично – 13 очков.

Лидеры «Ойлерс» набирают в среднем свыше 2 очков за игру – 2,43 у Макдэвида и 2,28 у Драйзайтля. Они заметно опережают график прошлого сезона (вообще-то очень мощного): тогда у Макдэвида было 20 очков, а у Драйзайтля 18 в 12 матчах.

Но и без удачи звезды «Эдмонтона» не обошлись. Во втором периоде Коннор заехал клюшкой по лицу капитану «Кэнакс» Куинну Хьюзу. У того даже пошла кровь, но судьи пропустили фол – Макдэвид избежал наказания.

Счет в серии сравнялся. Команды отправляются в Альберту – им предстоят две игры на льду «Эдмонтона».

Фото: East News /Ethan Cairns/The Canadian Press via AP, DEREK CAIN/Getty AFP