«Ванкувер» – во втором раунде! Команду вытащили вратарь-резервист и травмированный форвард

Сутер-герой из «Ванкувера».

«Ванкувер» в шестом матче серии против «Нэшвилла» оформил выход во второй раунд. «Предаторс» дали тяжелейший бой, но для успеха не хватило самой малости – хотя бы одного гола. «Кэнакс» вырвали минимальную победу (1:0) за полторы минуты до сирены.

Последняя игра серии стала бенефисом вратарей – Юусе Сароса («Нэшвилл») и Артура Шилова («Ванкувер»). «Нэшвиллу» не помогли даже 4 минуты подряд в большинстве, когда у соперника удалили Брока Босера.

Казалось, игра уверенно идет к овертайму, но развязка пришла раньше. В конце матча защита «Предаторс» забыла на пятаке нападающего Пьюса Сутера – и тот не простил.

На льду во время единственного гола находился Никита Задоров, но в протоколе ему места не хватило – голевая комбинация случилась без его участия. Примерно так же россиянину не повезло и в четвертой игре, в которой «Ванкувер» устроил сумасшедший камбэк с 1:3 на последних минутах.

В оставшееся время «Нэшвилл» устроил навал вшестером, а на последние полминуты получил еще и большинство. «Ванкувер» оборонял ворота всей командой и удержал победу.

Что надо знать о героях матча – оба прошли через серьезные сложности

Нападающий Пьюс Сутер прямо сейчас не может питаться твердой пищей. Вместо нее ест мягкую – через соломинку. Кажется, все дело в неудачном попадании шайбы. В одном из матчей она прилетела прямо в лицо Сутеру после броска от защитника Суси. Тогда на лице Пьюса была кровь, он ушел в раздевалку. После этого Сутер выходил на лед с травмой.

На ситуацию со здоровьем теперь сослался и главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет: «На протяжении всей серии он [Сутер] всегда боролся у ворот. Пару раз ему прилетало по голове, шайба попадала в лицо. Он сходил к стоматологу, мало спал, ел мягкую пищу. Это жесткий хоккей. Ты проходишь через боль, а потом появляешься и забиваешь такой важный гол».

Сам Сутер продвигает такую модель успеха: надо бесконечно трудиться и повторять все наработки на льду – результат придет. Таким подходом явно пользуется и вратарь «Ванкувера» Артур Шилов. Ему пришлось тяжело из-за конкуренции, но в нужный момент Шилов не подвел.

После травмы Тэтчера Демко могло показаться, что шансы «Кэнакс» падают. Но сначала Кейси ДеСмит, а затем и Шилов прекрасно его подменили. Латышский новичок стал стеной: в трех матчах забрал две победы, пропустил всего 5 шайб (1,7 за матч, 93,75% отраженных бросков) и оформил шатаут в решающей игре.

За последние 30 лет лишь четыре новичка сохраняли ворота сухими в играх, закрывавших серию: Акира Шмид, Мэтт Мюррей, Кэри Прайс, Илья Брызгалов.

Кроме того, Шилов предотвратил 3,21 гола – невероятные 1,07 за матч. Обе победы при нем «Ванкувер» одержал в одну шайбу – без него их бы просто и не было.

«Ванкуверу» пора налаживать атаку и тренировать меньшинство – дальше будет сложно

Серия «Кэнакс» и «Предаторс» стала самой нерезультативной в первом раунде – всего 4,16 шайбы за матч. Любопытно, что «Ванкуверу» для прохода хватило 13 шайб со 121 броска – в среднем игроки канадской команды наносили по 20,2 за игру.

Из-за этого Сарос, который полностью отыграл всю серию (не считая замен на шестого полевого), ухитрился выбить очень крепкие 2,02 шайбы за матч при всего 90% отраженных. Ярче всего выделяется третья игра: ее канадский клуб забрал всего с 12 бросками.

«Нэшвилл» привычно для себя вылетел в первой же серии: в прошлом сезоне «Предаторс» пропустили плей-офф, а до этого во второй раунд «хищники» проходили еще в сезоне-2017/18.

«Ванкувер» же последние три розыгрыша Кубка Стэнли пропустил, а теперь поборется с «Эдмонтоном» за выход в полуфинал. У «Ойлерс» в первом раунде блистали спецбригады – 45% реализации лишнего и 100% нейтрализации (оба показателя – лучшие среди всех участников Кубка Стэнли). От того, насколько хорошо «Ванкувер» с этим справится, главным образом и зависит исход новой серии.

Фото: East News /AP Photo/George Walker IV