Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках после столкновения с игроком

Здоровья Стиву Козари.

Матч «Питтсбурга» и «Тампы» (5:4) был полон событий: ассистентский хет-трик Никиты Кучерова, дубль и ассист Евгения Малкина на глазах у родителей. Яркие достижения российских игроков чуть не затмила страшная ситуация.

В третьем периоде в центральном круге столкнулись один из главных арбитров и хоккеист «Тампы».

Это Хэйдн Флери (191 см, 94 кг) не заметил судью Стива Козари и сбил его с ног. Столкновение сразу показалось серьезным.

Козари ударился затылком и какое-то время не двигался. Матч прервали на несколько минут, а ESPN даже не показывал повторы момента. На трибунах стояла оглушающая тишина. Все выдохнули, когда Стив сжал руку. Обошлось.

Конечно, игру Козари уже не продолжил. Ему надели фиксирующий воротник на шею, а после погрузили на носилки. Провожали Стива обе команды в полном составе – грустно стучали клюшками по льду в знак поддержки. Матч продолжился с одним главным арбитром и двумя линейными.

Характер травмы Козари пока неизвестен. О Флери, который также не вернулся в игру, конкретики тоже нет. В его случае это лишь сухие сообщения о повреждении верхней части тела. Нападающий приземлился лицом вниз и тоже покинул лед с посторонней помощью. Хэйдна под руки увезли партнеры, а в краге у него была окровавленная салфетка.

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Стив Козари – сверхопытный рефери. Ему 46 лет, в НХЛ уже 21 год. С сезона-2006/07 Козари работает главным судьей. К началу сезона-2023/24 Стив вышел на 1151 матч в регулярке и 136 игр в плей-офф. Он отработал на четырех финальных сериях Кубка Стэнли.

До НХЛ Козари работал в юношеских лигах, а затем отсудил 210 матчей в Западной хоккейной лиге. В сезоне-2002/03 Стив признавался там лучшим арбитром. Тем же летом он судил матчи Мемориального кубка. Параллельно Козари работал в полицейском участке округа Западная Колумбия.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан частично описал подробности инцидента с участием Козари: «Я поймал эпизод краем глаза. Они ударились шлем в шлем. Это действительно страшное столкновение. Не думаю, что Стив смог предотвратить падение. Мы, конечно, надеемся, что с ним все будет в порядке. Это был страшный момент в игре».

Другие участники матча высказывали переживания за обоих. Главное – здоровья.

Фото: East News /Larry MacDougal via AP; twitter.com/JG_PxP