Федотов уехал в «Филадельфию». Что его там ждет?

Переход, занявший 21 месяц.

Иван Федотов наконец-то доехал до НХЛ – 29 марта «Филадельфия» объявила о переходе нашего вратаря. Путь вышел невероятно тернистым.

В июле-2022 Федотов прямо с интервью попал в армию, а через год переподписал соглашение с ЦСКА (посмотрите на лицо Ивана после службы – это же настоящий Гарольд, скрывающий боль), из-за чего ИИХФ и КХЛ перессорились, а сам Федотов получил четырехмесячный бан, на который ЦСКА благополучно забил.

Год в армии, очевидно, повлиял на игровые качества Федотова. Весной-2022 Иван взял Кубок Гагарина в составе ЦСКА с роскошными 93,7% отраженных бросков и 1,85 пропущенными шайбами в среднем за игру. В регулярке-2023/24 у Федотова лишь 91,4% и 2,37 шайбы соответственно.

Впрочем, генерального менеджера «Филадельфии» Даниэля Бриэра такая статистика не смущает: он видит нашего вратаря в основе, для начала – запасным.

В НХЛ Иван будет играть под 82-м номером, хотя привычный 28-й свободен. Федотов объяснил выбор так: «Думал взять его и обсуждал в клубе эту тему. Но в «Филадельфии» под ним играл Клод Жиру. Он набрал много очков, провел много сезонов. Может, его однажды выведут из обращения – я не знаю. Но мы решили, что себя и свою игру лучше ассоциировать с другим номером».

У «Филадельфии» не первый сезон огромные проблемы с вратарями

«Флайерс» идут третьими в Столичном дивизионе – не благодаря вратарям, а скорее вопреки. Ни один из четверки задействованных не выиграл больше половины матчей, которые начинал в основе.

Швед Самуэль Эрссон – одно из главных вратарских открытий сезона и лучший в «Филадельфии» прямо сейчас. Но если лучший вратарь отражает лишь 89,5% бросков и пропускает по 2,73 гола за матч – у вас серьезные проблемы. Шведу 24, это его первый полноценный год в основе, и он проводит его достойно, но вряд ли «Флайерс» идут в плей-офф за достойным вылетом в первом раунде. А статистика Эрссона подразумевает, что «Филадельфии» для победы нужно забивать минимум четыре за матч.

Из всех вратарей «Филадельфии» лишь Картер Харт отразил больше 90% бросков (90,6% – 31-е место среди всех вратарей НХЛ, сыгравших не менее 10 матчей). Харта теперь можно вообще не учитывать – у канадца серьезные проблемы с законом (его обвиняют в изнасиловании ), и есть неиллюзорная вероятность, что Картер больше не сыграет в хоккей на профессиональном уровне. Харту грозит до 25 лет лишения свободы – столько же, сколько он прожил. Если только канадец не сбежит в КХЛ – а уже пошли слухи о переходе в «Ак Барс» .

29-летний Кэл Петерсен – «легенда» не меньше Джека Кэмпбелла из «Эдмонтона». У обоих контракты на несколько лет с зарплатой $5 млн за сезон, и оба настолько отвратительно играли, что отправились в АХЛ. В основе «Филадельфии» Петерсен провел лишь 5 матчей с кошмарными 86,4% отраженных бросков (то есть, голом становится каждый седьмой бросок по его воротам) и 3,90 пропущенными шайбами за игру. Вполне естественно, что «Флайерс» отправили Петерсена на драфт отказов – помощи от него немного, а спуск в фарм хотя бы экономит команде $1,15 млн.

Феликс Сандстрем к 27 годам все еще на контракте новичка – по окончании сезона он станет неограниченно свободным агентом, и сложно найти причины, по которым швед останется. За карьеру в НХЛ у него лишь 4 победы в 30 матчах, а в этой регулярке в 5 матчах – 1 победа, 82,3% отбитых бросков и 3,87 гола за игру. Оба перспективных вратаря системы «Флайерс» провели сезон в КХЛ. Федотов наконец-то приехал, как и Алексей Колосов (минчанин в АХЛ), поэтому Сандстрем наверняка не получит даже двусторонний контракт.

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В таких условиях российский вратарь даже после армии и не самого впечатляющего сезона в КХЛ выглядит кандидатом в основу.

Федотова действительно очень ждали. Даже обсуждают новый контракт

«Филадельфия» считала подписанный в мае-2022 однолетний контракт действующим, но не отработанным – Иван провел тот год в Северном флоте, так что «Флайерс» просто сдвинули сезон. Летом соглашение истекает – и Даниэль Бриэр, по сообщениям инсайдера Кевина Курза, уже беседовал с Федотовым о продлении на два года.

Новый контракт с голкипером, который еще не сыграл ни одного матча в НХЛ, а меньше года назад в составе команды Военно-Морского флота пропускал лакросс, может казаться авантюрой. Но по ходу регулярки-2023/24 Иван, как отметил Бриэр, улучшил игру, действовал превосходно во второй половине сезона и в плей-офф. На него реально надеются.

Долгожданное появление Федотова впервые за долгие месяцы даст «Филадельфии» стабильный тандем. Эрссон уже переподписался на два года, и если Иван, который наверняка выйдет в основе хотя бы раз в оставшихся 8 матчах регулярки, не провалится, то также останется в команде.

Новый контракт хочет и сам Иван: «Эта организация проявляла большое внимание и уважение ко мне, моей личности и моим интересам. Я ценю это. И неважно, тут личные отношения или бизнес. Но это реально дорогого стоит. Очень хочу оправдать доверие».

Что ждет Федотова под руководством Тортореллы?

Главное, чем известен главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла – эшелонированная оборона и маниакальная тяга к дисциплине. «Флайерс» идут шестыми в лиге по опасным допущенным броскам – это значит, что полевые игроки максимально осложняют жизнь соперникам в достижении легких бросков из опасных позиций. Это явно поможет Ивану не пропускать много шайб, пока он войдет в ритм – темп игры в НХЛ выше, чем в КХЛ.

Федотов уже пообщался с Тортореллой. В интервью «Матч ТВ» россиянин описал тренера так: «Тренер старой закалки. Я почувствовал серьезность в отношении к делу. И при этом уловил ментальность русской души, потому что тренер достаточно прямолинейный, при этом позитивный».

К слову про ментальность русской души: однажды Торторелла уже пересекался с российским голкипером – в «Коламбусе» при нем блистал Сергей Бобровский. Система, выстроенная тренером, помогла Сергею взять еще одну «Везину» как лучшему вратарю регулярки (в 2017-м). И до сих пор Бобровский остается единственным русским вратарем, кто сделал это дважды.

Рост Федотова – аж 202 см, никогда в НХЛ не было такого высокого вратаря (прежний рекордсмен – 201-сантиметровый Микко Коскинен). С учетом веса (92 кг) Федотов как раз подходит под систему Тортореллы. Иван перекрывает большую часть ворот, быстро перемещается и хорошо справляется с первым броском. Полевые наверняка получат указание блокировать броски, пока Федотов не освоится.

Тренер вратарей «Филадельфии» с 2015 года – Кэм Диллабо. Он нередко сталкивается с критикой, но имеет чемпионский опыт. Диллабо входил в штаб «Лос-Анджелеса», когда «Кингс» брали Кубки Стэнли в 2012 и 2014 годах. Федотов уже сейчас отметил его сильные стороны: «Как я знаю, он хороший психолог и этик. Это очень важно во вратарском деле».

Как бы цинично ни звучало, в эпоху вратарской турбулентности Иван попал в «Филадельфию» в идеальный момент. Его не зря так долго ждали.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев; AP /Derik Hamilton, Chris Szagola, Gene J. Puskar