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Русскую историю НХЛ переписали в «Коламбусе»! Сразу четверо наших забили в одном матче

НХЛ НХЛ
Коламбус Коламбус
Иван Проворов Иван Проворов
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
Бостон Бостон
Егор Чинахов Егор Чинахов
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Хоккей Хоккей

Похоже, Воронков остается в Америке.

В последние сезоны НХЛ было немало «русских» команд: «Тампа», «Сент-Луис», «Вашингтон» – но только «Коламбус» вписал себя в историю. Впервые в матче НХЛ четыре наши игрока – Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко – забили за один клуб! И помогли при этом «Блю Джекетс» обыграть «Бостон» (5:2), который, похоже, словил небольшой кризис.

Накануне матча все обсуждали только одного русского

Главная тема суток – возможное возвращение Дмитрия Воронкова в Россию. Слухи, казавшиеся странными для игрока, который закрепился в основе клуба НХЛ, оказались правдой: нападающий переехал за океан один, без близких – и вместе с незнанием английского это осложнило его адаптацию к американской жизни. 

Надо отдать должное «Коламбусу»: генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен признал, что это действительно актуальная тема, и пообещал помочь Воронкову – даже собирается привлечь скаута Федора Тютина, игравшего в свое время за клуб. Не остались в стороне и болельщики – подготовили плакат «5-е звено любит тебя, Дмитрий!».

Агент Воронкова Джей Пи Бэрри перед матчем обнадежил: «Дмитрий после разговора с игроками и штабом поменял желание на 180 градусов и решил остаться. Его поддержали в этом даже родные и друзья». 

Очевидно, такое общение Воронкову помогло. В первом периоде он забил классный индивидуальный гол: выиграл борьбу у борта и отправил шайбу в крошечное пространство между Джереми Свайменом и штангой.

Это десятое очко Воронкова в НХЛ – а «Коламбус» теперь единственная команда в лиге, у которой сразу два новичка набрали двузначное количество (у Адама Фантилли также 10). В ноябре у Дмитрия 8 очков – лишь Коннор Бедард из «Чикаго» и Коннор Зари из «Калгари» набрали больше (11 и 9 очков соответственно). Более того, Воронков набрал свои 10 очков за 17 матчей – это третий результат для новичков «Коламбуса»: быстрее были только Зак Веренски (затратил 9 игр) и Якуб Ворачек (13).

Ассистировал Дмитрию в его голе Егор Чинахов – во втором периоде он отличился уже сам: воспользовался ошибкой Мэтта Гжельчика и прошил Линуса Улльмарка, вышедшего на замену. Гол Чинахова в итоге стал победным:

Между этими шайбами был гол Ивана Проворова – и здесь неоценимый вклад внес все тот же Воронков, вновь роскошно закрывший вратаря:

А в третьем периоде настало время Кирилла Марченко. «Коламбус» получил двойное большинство – и капитан Бун Дженнер вывел партнера на пустые ворота:

Гол Кирилла вписал в историю НХЛ сразу всех россиян «Коламбуса»: впервые в составе одной команды в одном матче забили четыре наших хоккеиста. После пятой шайбы «Блю Джекетс» комментатор даже спросил: «Забил русский?» – но это был Джастин Дэнфорт (хотя он тоже играл в России – за «Витязь» в сезоне-2020/21). Это единственный гол «Коламбуса» без участия наших.

Все четверо отлично провели вечер: у Воронкова гол и «+3», у Проворова гол и 7 бросков, у Чинахова гол и пас, у Марченко гол и 4 броска. Егор стал второй звездой встречи, Дмитрий – третьей. Позже сами хоккеисты «Коламбуса» выбрали лучшим именно Воронкова.

«Это очень круто. Потрясающее воспоминание для всех нас, россиян. Это очень важно и придает нам уверенность и радость. Сегодня мы одержали классную победу» – поделился после матча Марченко. 

А Проворов отметил усилия всей команды: «Мы провели очень цельный матч. Мы были быстрыми, сильными, создавали качественные моменты, принимали отличные решения. Когда позволяли пространство и время, мы несли опасность».

Игра «Коламбуса» налаживается, но проблем еще много

«Блю Джекетс» не могли обыграть «Бостон» почти четыре года – с 15 января 2020 года (3:0, в составе тогда был только один русский – Владислав Гавриков). Но сейчас куда важнее то, что победа подняла «Коламбус» с последнего места в Восточной конференции – туда опустилась «Оттава», у которой, правда, аж шесть матчей в запасе при отставании всего в два очка. 

«Блю Джекетс» понемногу обретают себя: третья победа в четырех играх. Но поводов для беспокойства – масса: лидеры команды Патрик Лайне и Джонни Годро выступают слабо, Фантилли все еще ищет себя. А главный кошмар зарыт в обороне: 78 пропущенных в 23 матчах – предпоследнее место вместе с «Тампой», хуже только «Сан-Хосе». По среднему количеству голов в свои ворота «Коламбус» выглядит чуть лучше – 3,39 шайбы за матч, но это все равно караул и 21-е место в лиге. Хотя по последним четырем играм, в которых «Блю Джекетс» пропустили в общей сложности 8 раз, кажется, что ситуация выправляется.

Регулярный чемпионат

Коламбус – Бостон 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 15 Воронков (Чинахов)
2:0 – 25 Проворов (Силлинджер, Иржичек)
3:0 – 36 Чинахов ()
4:0 – 44 Марченко (Лайне, Дженнер)
4:1 – 48 Пойтрас (Хейнен, Макэвой)
5:1 – 53 Дэнфорт (Дженнер, Курали)
5:2 – 57 Бичер (Фредерик, Шаттенкирк)
Вратари: Мартин 31/33 – Улльмарк 18/20, Сваймен 17/19.

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Фото: x.com/BlueJacketsNHLAP Photo/Jay LaPrete

22 комментария

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Александр Филиппов
я честно кайфанул, когда с утра листал протоколы 💪💪💪💪
+47
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Лысый одуванчик
Тарасов выйдет - и в обороне попрет)))
+18
0
+18
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GMeazza
Пытаются тащить Коламбус в отличии от Гудро и Лайне которым как бы по статусу положено, но они вообще никакущие
+18
-1
+17
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Hola Hola
Ответ "Kuzya"
А где отменяют русских? То что пара стран в европе пытаются это ниочем. НХЛ тем и краше, что им пофиг
Нигде не отменяют, конечно. Футболисты, лыжники, фигуристы и прочие, видимо, сами отказываются выступать на международных соревнованиях. Зачем отрицать очевидное? Ну, а так да, НХЛ тем и краше, что им пофиг. Это я и хотел сказать.
+16
-1
+15
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56prost
... достижение на долгие лета,а ну если сами перепишут-Молодцы!
+6
0
+6
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Hola Hola
Особенно интересно в нынешнее время. Где-то русских отменяют, а в НХЛ они тем временем такие рекорды устанавливают. )
+9
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Ilya Mukhachev
Бостон-таки начал испытывать траблы после ухода ветеранов.
А Коламбусу, при всей радости за наших, еще пахать и пахать...
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Павел Мельников
Товарищи, агент Воронкова не Джей Пи Бэрри)
+1
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Cbj Fan
Ответ Павел Мельников
Товарищи, агент Воронкова не Джей Пи Бэрри)
У Черныха нет лицензии для НХЛ, но агентура, которой правят он и Николаев часто сотрудничает именно с Джей Пи Бэрри.
+1
0
+1
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Юрий Безуглый
Автор
Ответ Павел Мельников
Товарищи, агент Воронкова не Джей Пи Бэрри)
Агентом Воронкова его назвал битрайтер Коламбуса Аарон Порцлайн. Видимо, у Дмитрия есть представитель и в США
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Latenight Radio
Ответ Павел Мантлер
в одном матче? Это времена Ягра наверно, когда и результативность была больше.
Именно так
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Павел Мантлер
Ответ Latenight Radio
5 чехов забивали за Питтсбург
в одном матче? Это времена Ягра наверно, когда и результативность была больше.
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Latenight Radio
Ответ Andrey Belousov
Интересно было бы посмотреть игроки из каких европейских(Финляндия,чехия,Швеция) стран добивались таких достижений(не беру в расчет американцев и канадцев)
5 чехов забивали за Питтсбург
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Cbj Fan
Ответ GMeazza
Пытаются тащить Коламбус в отличии от Гудро и Лайне которым как бы по статусу положено, но они вообще никакущие
Лайне после сотрясения мозга, Годро уже набирает форму.
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DevilsFan
Раз в сто лет бывает. После такого события Воронков решил остаться. Вообще, не понимаю, зачем он сцену устроил. Четверо русских в команде, остальные игроки, уверен, поддержат. Или по хамству в магазине скучает, как Мальцев? Так тот играть не умел, вот и нёс чушь какую-то. А у Воронкова вроде и игра идёт, и драки были. Можно и на Ривза или Уилсона замахнуться для поднятия адреналина.
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Rofa
Кто бы мог подумать, что такое вообще может произойти.
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krem
по моему Марченко и Воронков , если всё и дальше так пойдет, вырастут в нападов хорошего уровня нхл. Но вот Чинахов совсем непонятен. Вроде всё что нужно что б заиграть имеется, третий сезон и полное доверие тренеров. Где результат, чего не хватает...🤷‍♂️)
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Andrey Belousov
Интересно было бы посмотреть игроки из каких европейских(Финляндия,чехия,Швеция) стран добивались таких достижений(не беру в расчет американцев и канадцев)
0
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