Русскую историю НХЛ переписали в «Коламбусе»! Сразу четверо наших забили в одном матче

Похоже, Воронков остается в Америке.

В последние сезоны НХЛ было немало «русских» команд: «Тампа», «Сент-Луис», «Вашингтон» – но только «Коламбус» вписал себя в историю. Впервые в матче НХЛ четыре наши игрока – Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко – забили за один клуб! И помогли при этом «Блю Джекетс» обыграть «Бостон» (5:2), который, похоже, словил небольшой кризис.

Накануне матча все обсуждали только одного русского

Главная тема суток – возможное возвращение Дмитрия Воронкова в Россию. Слухи, казавшиеся странными для игрока, который закрепился в основе клуба НХЛ, оказались правдой: нападающий переехал за океан один, без близких – и вместе с незнанием английского это осложнило его адаптацию к американской жизни.

Надо отдать должное «Коламбусу»: генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен признал, что это действительно актуальная тема, и пообещал помочь Воронкову – даже собирается привлечь скаута Федора Тютина, игравшего в свое время за клуб. Не остались в стороне и болельщики – подготовили плакат «5-е звено любит тебя, Дмитрий!».

Агент Воронкова Джей Пи Бэрри перед матчем обнадежил: «Дмитрий после разговора с игроками и штабом поменял желание на 180 градусов и решил остаться. Его поддержали в этом даже родные и друзья».

Очевидно, такое общение Воронкову помогло. В первом периоде он забил классный индивидуальный гол: выиграл борьбу у борта и отправил шайбу в крошечное пространство между Джереми Свайменом и штангой.

Это десятое очко Воронкова в НХЛ – а «Коламбус» теперь единственная команда в лиге, у которой сразу два новичка набрали двузначное количество (у Адама Фантилли также 10). В ноябре у Дмитрия 8 очков – лишь Коннор Бедард из «Чикаго» и Коннор Зари из «Калгари» набрали больше (11 и 9 очков соответственно). Более того, Воронков набрал свои 10 очков за 17 матчей – это третий результат для новичков «Коламбуса»: быстрее были только Зак Веренски (затратил 9 игр) и Якуб Ворачек (13).

Ассистировал Дмитрию в его голе Егор Чинахов – во втором периоде он отличился уже сам: воспользовался ошибкой Мэтта Гжельчика и прошил Линуса Улльмарка, вышедшего на замену. Гол Чинахова в итоге стал победным:

Между этими шайбами был гол Ивана Проворова – и здесь неоценимый вклад внес все тот же Воронков, вновь роскошно закрывший вратаря:

А в третьем периоде настало время Кирилла Марченко. «Коламбус» получил двойное большинство – и капитан Бун Дженнер вывел партнера на пустые ворота:

Гол Кирилла вписал в историю НХЛ сразу всех россиян «Коламбуса»: впервые в составе одной команды в одном матче забили четыре наших хоккеиста. После пятой шайбы «Блю Джекетс» комментатор даже спросил: «Забил русский?» – но это был Джастин Дэнфорт (хотя он тоже играл в России – за «Витязь» в сезоне-2020/21). Это единственный гол «Коламбуса» без участия наших.

Все четверо отлично провели вечер: у Воронкова гол и «+3», у Проворова гол и 7 бросков, у Чинахова гол и пас, у Марченко гол и 4 броска. Егор стал второй звездой встречи, Дмитрий – третьей. Позже сами хоккеисты «Коламбуса» выбрали лучшим именно Воронкова.

«Это очень круто. Потрясающее воспоминание для всех нас, россиян. Это очень важно и придает нам уверенность и радость. Сегодня мы одержали классную победу» – поделился после матча Марченко.

А Проворов отметил усилия всей команды: «Мы провели очень цельный матч. Мы были быстрыми, сильными, создавали качественные моменты, принимали отличные решения. Когда позволяли пространство и время, мы несли опасность».

Игра «Коламбуса» налаживается, но проблем еще много

«Блю Джекетс» не могли обыграть «Бостон» почти четыре года – с 15 января 2020 года (3:0, в составе тогда был только один русский – Владислав Гавриков). Но сейчас куда важнее то, что победа подняла «Коламбус» с последнего места в Восточной конференции – туда опустилась «Оттава», у которой, правда, аж шесть матчей в запасе при отставании всего в два очка.

«Блю Джекетс» понемногу обретают себя: третья победа в четырех играх. Но поводов для беспокойства – масса: лидеры команды Патрик Лайне и Джонни Годро выступают слабо, Фантилли все еще ищет себя. А главный кошмар зарыт в обороне: 78 пропущенных в 23 матчах – предпоследнее место вместе с «Тампой», хуже только «Сан-Хосе». По среднему количеству голов в свои ворота «Коламбус» выглядит чуть лучше – 3,39 шайбы за матч, но это все равно караул и 21-е место в лиге. Хотя по последним четырем играм, в которых «Блю Джекетс» пропустили в общей сложности 8 раз, кажется, что ситуация выправляется.

Регулярный чемпионат

Фото: x.com/BlueJacketsNHL, AP Photo/Jay LaPrete