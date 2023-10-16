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Тарасенко положил первую шайбу за «Оттаву»! После такой гениальной передачи сложно было не забить

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Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Артем Зуб Артем Зуб
Никита Кучеров Никита Кучеров
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Михаил Сергачев Михаил Сергачев
Матье Жозеф Матье Жозеф
Ридли Грейг Ридли Грейг
Хоккей Хоккей

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Разгоняется в новом клубе.

«Тампа» провела второй подряд выездной матч против соперника по Атлантическому дивизиону: днем ранее «Лайтнинг» уступили «Детройту» (4:6), а теперь встретились с Владимиром Тарасенко и его новым клубом – «Оттавой».

В отличие от Остона Мэттьюса и Евгения Малкина, нападающий «Сенаторс» вкатывается в сезон постепенно. Первую игру Тарасенко закончил с нулями, во второй сделал два ассиста, а «Тампе» забросил первую шайбу. Открыть счет голам за новый клуб помог Ридли Грейг – в отсутствие Джоша Норриса он исполнил роль центрфорварда второго звена.

Вот таким пасом 21-летний канадец вывел Тарасенко на пустые ворота:

В конце второго периода Тарасенко еще раз попал в протокол. И хотя его передача ушла явно не по адресу, отличился экс-игрок «молний» Матье Жозеф. Отметим активность Тарасенко в форчеке – именно он затруднил соперникам выход из зоны, отобрал шайбу и развернул голевую атаку.

Тарасенко провел отличный матч: не только 1+1, но и полезность +2, 4 броска в створ, 2 силовых приема – все это при 16 минутах айстайма. Меньше Владимира сыграли только четверо одноклубников.

Он быстро нашел взаимопонимание с Грейгом и похвалил его в послематчевом интервью: «Ребята создали для меня отличный момент, к тому же мы выиграли матч, так что это хороший день. Хороший пас Ридли. Думаю, он становится более уверенным и здорово играет. <...> На днях ко мне приехала семья; не буду врать, это важный момент. Для меня многое значит, что семья рядом».

Бодрый старт сезона – фирменная черта Тарасенко. В 7 сезонах из 12 он набирал как минимум три очка в трех первых матчах. Наиболее успешно Владимир начал в октябре прошлого года, когда выступал за «Сент-Луис» – 2 шайбы и 4 ассиста.

Другой «сенатор» Артем Зуб также отметился результативным действием в матче с «Тампой» – его передача помогла Брэди Ткачаку оформить дубль.

Несмотря на вторую игру за два дня и крупный итоговый счет (2:5), «Тампа» неплохо выглядела почти до самого конца второго периода. «Сенаторс» имели колоссальное преимущество по броскам (32:13 после 40 минут игры), но не поставили неразрешимых задач перед вратарем Мэттом Томкинсом – в отсутствие Андрея Василевского 29-летний канадец дебютировал в НХЛ. «Лайтнинг» дважды сравняли счет, а решающей стала результативная комбинация Тарасенко и Жозефа. Сил на камбэк у «Тампы» не осталось.

Никита Кучеров и Михаил Сергачев сыграли блекло: оба остались без очков и набрали по -2 в полезность. Кучеров в конце первого периода затеял стычку с Грейгом.

Что же до Тарасенко, то он быстро влился в новый коллектив и уже оправдывать статус одной из главных звезд «Оттавы».

Оттава – Тампа-Бэй 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Дата проведения
16 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Тарасенко (Чикран, Грейг)
1:1 – 21 Сирелли (Жанно, Рэддиш)
2:1 – 28 Ткачак (Жиру)
2:2 – 33 Жанно (Хедман, Эйссимонт)
3:2 – 39 Жозеф (Тарасенко)
4:2 – 52 Ткачак (Зуб, Сэндерсон)
5:2 – 57 Штюцле (Корписало, Ткачак)
Вратари: Корписало 22/24 – Томкинс 33/37.

3 комментария

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Элтай Шахмаров
надеюсь будет получать больше времени, лишь бы без травм🙏
+4
0
+4
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zukarello
Пас действительно - отменный
+1
0
+1
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бернер тайлера 9ер9ена
неужели он почувствовал его спиной...
0
0
0
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