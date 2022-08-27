У «Ак Барса» однажды уже была «дрим-тим». В 2004-м понабрали звезд НХЛ – и вылетели в первом раунде

Ковальчук, Ковалев, Лекавалье, Ричардс!

«Ак Барс» мощно усилился в это межсезонье: приехали топ-звезды – Александр Радулов, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев, еще из «Динамо» выменяли Станислава Галиева, из Балашихи переманили центрфорварда Кирилла Семенова, а оборону укрепили Василием Токрановым и Динаром Хафизуллиным. Сейчас команда Знарка считается чуть ли не главным фаворитом нового сезона.

Вот только звездный состав – далеко не гарантия победы. И «Ак Барс» об этом знает.

В Казани уже была команда, которую называли «дрим-тим» или «сборная мира». В 2004 году профсоюз игроков НХЛ не смог подписать новое коллективное соглашение с лигой – и наступил локаут. Хоккеисты массово поехали из Америки в Европу. Заметная часть – в Россию. Денежный фактор сыграл в этом не последнюю роль, но в основном им казалось, что чемпионат России был сильнейшим среди всех вариантов.

О том, что сезон не состоится было понятно еще до того, как 15 сентября комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн официально объявил локаут Поэтому уже многие звезды начали приезжать в Россию заранее.

Состав «Ак Барса» за лето пополнили Илья Ковальчук, Алексей Морозов, Денис Архипов и голкипер Фрэд Брэтуэйт. Договоренность с Ковальчуком и Морозовым была достигнута быстро – Илье вообще предложили контракт лучше, чем в НХЛ. А вот за Брэтуэйта пришлось побороться. По словам генерального менеджера казанцев Виктора Левицкого, серьезную конкуренцию составляла «Лада», которая пыталась подписать темнокожего вратаря «Коламбуса» в течение целого года.

А через пару месяцев после начала сезона, в ноябре, произошла, пожалуй, самая масштабная трансферная неделя в истории казанского клуба – если не российского хоккея вообще. За семь дней анонсировали контракты семи игроков топ-уровня: Лекавалье, Ричардса, Хабибулина, Салея, Ковалева, Каспарайтиса и Антропова. Первые двое – лидеры «Тампы» – по информации американской прессы, получили мощные контракты – более 300 тысяч долларов в месяц каждый. Суммарная зарплатная ведомость клуба, по слухам, превышала даже потолок зарплат НХЛ.

В декабре казанцы подписали контракт с Алексеем Житником из «Баффало», но и на этом не остановились. С таким мощным составом казалось, что «Ак Барс» – безоговорочный фаворит сезона. В 2005 году Казань праздновала свое 1000-летие – и почти все были уверены, что хоккейный клуб довольно легко преподнесет подарок городу. Но на деле оказалось все немного сложнее.

Тогда действовал строгий лимит на легионеров – лишь трое иностранцев в заявке на матч. Из-за лютого перебора игроков состав подвергался большой ротации – и не все были довольны малым айстаймом. Например, Дэвид Немировски, по ходу сезона перешедший в СКА, так прокомментировал свое решение: «Лучше играть в более скромном клубе, чем оставаться в запасе в суперзвездной команде» (да, в 2004-м СКА и правда был скромным клубом).

А тот же Брэтуэйт даже ненадолго уезжал в США из-за того, что ставка делалась на Хабибулина, который не попадал под лимит.

За пределами льда тоже все было не так просто. Условия тех лет в суперлиге шокировали даже российских энхаэловцев – что уж говорить про североамериканских звезд. Наибольшие вопросы – и даже страх – вызывали перелеты. Летали тогда на старых самолетах модели ЯК-42 и, по словам Николая Хабибулина, на каждый рейс садились, как на последний: «Было впечатление, что самолеты трещат по швам. Летишь, все трясется, полки отваливаются».

Ковальчук рассказывал, что в отелях проверяли, не воровали ли игроки полотенца. Лекавалье, по слухам, в туалет ходил с денежными купюрами из-за отсутствия туалетной бумаги. Во дворце спорта постоянно воровали клюшки. Каспарайтис вспоминал, что милиционеры не пропускали игроков на арену. В некоторых гостиницах вместо душа был кран, торчащий из потолка. Настоящий культурный шок. Легионеры того «Ак Барса» до сих пор травят байки о пребывании в России.

Но по словам Виталия Прошкина – единственного хоккеиста, который отыграл в том сезоне все матчи и в регулярном чемпионате, и в плей-офф – именно приезд энхаэловцев помог улучшить околохоккейную составляющую: «Стал появляться обслуживающий персонал, оказывалась поддержка хоккеистам. Поэтому они помогли нам развить хоккей не только тот, который на льду, но и тот, который его окружает».

На льду при этом не все складывалось гладко. Приехавшие из НХЛ игроки часто жаловались на судейство, им пришлось привыкать к другому размеру площадки, к другому стилю игры. У кого-то освоиться так и не получилось, Брэд Ричардс отыграл всего лишь 6 матчей, после чего сослался на травму живота и уехал домой.

Остальные иностранные звезды также не показали той игры, которую от них ждали. Самым результативным легионером стал Лекавалье, который в 30 матчах набрал 15 очков и отметился дракой с «Северсталью».

Присоединившиеся к «Ак Барсу» позднее Дэни Хитли и Михаэль Нюландер набрали 4 (в 11 играх) и 1 очко (в 5 матчах) соответственно. На их фоне приехавший из швейцарского чемпионата Ярослав Глинка выглядел куда лучше – 4+16 за 36 матчей.

У российских игроков акклиматизация прошла получше, но тоже не без скрипа. Илья Ковальчук уже по окончании сезона открыто высказал недовольство главным тренером команды Зинэтулой Билелятдиновым: «Но скажите, как я мог помочь команде, если проводил на льду 15 минут за матч?».

Билелятдинову досталась непростая задача. Он пришел в команду уже по ходу сезона, сменив Вуйтека. Не так просто руководить командой, пропустив предсезонку, толком не участвовав в комплектации состава и у которой стоит однозначная задача – победа. К тому же, Билелятдинов тогда руководил еще и сборной России, а совмещение постов редко приводит к успеху.

Регулярку «Ак Барс» играл будто не напрягаясь. Команда шла на 3-5 местах и, казалось, не особо стремилась вырваться в лидеры. Ведь главное начиналось потом – в плей-офф.

В итоге казанцы завершили регулярку на 4-м месте – и это выглядело идеальным вариантом: они избежали встречи с «Авангардом» с Яромиром Ягром и выходили на «Локомотив», у которого выиграли все матчи по ходу сезона. У Ярославля из локаутных звезд был только Алексей Яшин и перешедший по ходу сезона как раз из Казани Николай Антропов – фаворит в серии был очевиден.

Но как часто бывает, на деле все оказалось наоборот. Казанская дрим-тим оказалась практически беспомощной против крепкого, но не такого звездного «Локомотива». Первые два матча проходили в Казани – и гости оба забрали. «Ак Барс» зацепил одну победу в Ярославле, но уже в четвертом матче сезон для команды Татарстана завершился.

По ходу серии стала очевидна основная проблема «Ак Барса» – чехарда с составом. Не было даже понятно, на кого из вратарей сделана основная ставка. И в целом было ощущение, что игроки думали пройти ярославцев на одном коньке. Билелятдинов после первого матча возмущался: «В первом периоде у нас был мандраж. Удивительно, взрослые ведь ребята». После такой речи многие задавались вопросом, а управляет ли вообще главный тренер процессом.

Провальный сезон отчетливо показал, что нельзя набрать кучу звезд и все выиграть. Хоккей – командная игра, а казанская «сборная мира» была просто набором ярких личностей. По сути, «Ак Барс» был разрознен. Заокеанские звезды так и не смогли показать свои лучшие качества, а Билелятдинов не смог качественно управлять таким составом – как покажет время, для победы ему не нужна сборная из суперзвезд.

В следующее межсезонье произошла чистка состава. Помимо большого количества игроков, казанский клуб покинул генеральный менеджер команды Виктор Левицкий. Билелятдинов провел полноценную предсезонку с командой и с сыгранным составом. И уже в следующем сезоне «Ак Барс» выиграл чемпионат.

Фото: vk.com/hcakbars; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look, Victor Goryachev/Russian Look