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У «Ак Барса» однажды уже была «дрим-тим». В 2004-м понабрали звезд НХЛ – и вылетели в первом раунде

Алексей Житник Алексей Житник
локаут
Илья Ковальчук Илья Ковальчук
Алексей Ковалев Алексей Ковалев
Николай Антропов Николай Антропов
Николай Хабибулин Николай Хабибулин
Денис Архипов Денис Архипов
Винсент Лекавалье Винсент Лекавалье
Ак Барс Ак Барс
Михаэль Нюландер
Брэд Ричардс Брэд Ричардс
Дарюс Каспарайтис Дарюс Каспарайтис
Фред Брэтуэйт
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Ковальчук, Ковалев, Лекавалье, Ричардс!

«Ак Барс» мощно усилился в это межсезонье: приехали топ-звезды – Александр Радулов, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев, еще из «Динамо» выменяли Станислава Галиева, из Балашихи переманили центрфорварда Кирилла Семенова, а оборону укрепили Василием Токрановым и Динаром Хафизуллиным.  Сейчас команда Знарка считается чуть ли не главным фаворитом нового сезона.

Вот только звездный состав – далеко не гарантия победы. И «Ак Барс» об этом знает.

В Казани уже была команда, которую называли «дрим-тим» или «сборная мира». В 2004 году профсоюз игроков НХЛ не смог подписать новое коллективное соглашение с лигой – и наступил локаут. Хоккеисты массово поехали из Америки в Европу. Заметная часть – в Россию. Денежный фактор сыграл в этом не последнюю роль, но в основном им казалось, что чемпионат России был сильнейшим среди всех вариантов.

О том, что сезон не состоится было понятно еще до того, как 15 сентября комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн официально объявил локаут Поэтому уже многие звезды начали приезжать в Россию заранее.

Состав «Ак Барса» за лето пополнили Илья Ковальчук, Алексей Морозов, Денис Архипов и голкипер Фрэд Брэтуэйт. Договоренность с Ковальчуком и Морозовым была достигнута быстро – Илье вообще предложили контракт лучше, чем в НХЛ. А вот за Брэтуэйта пришлось побороться. По словам генерального менеджера казанцев Виктора Левицкого, серьезную конкуренцию составляла «Лада», которая пыталась подписать темнокожего вратаря «Коламбуса» в течение целого года.

А через пару месяцев после начала сезона, в ноябре, произошла, пожалуй, самая масштабная трансферная неделя в истории казанского клуба – если не российского хоккея вообще. За семь дней анонсировали контракты семи игроков топ-уровня: Лекавалье, Ричардса, Хабибулина, Салея, Ковалева, Каспарайтиса и Антропова. Первые двое – лидеры «Тампы» – по информации американской прессы, получили мощные контракты – более 300 тысяч долларов в месяц каждый. Суммарная зарплатная ведомость клуба, по слухам, превышала даже потолок зарплат НХЛ.

В декабре казанцы подписали контракт с Алексеем Житником из «Баффало», но и на этом не остановились. С таким мощным составом казалось, что «Ак Барс» – безоговорочный фаворит сезона. В 2005 году Казань праздновала свое 1000-летие – и почти все были уверены, что хоккейный клуб довольно легко преподнесет подарок городу. Но на деле оказалось все немного сложнее.

Тогда действовал строгий лимит на легионеров – лишь трое иностранцев в заявке на матч. Из-за лютого перебора игроков состав подвергался большой ротации – и не все были довольны малым айстаймом. Например, Дэвид Немировски, по ходу сезона перешедший в СКА, так прокомментировал свое решение: «Лучше играть в более скромном клубе, чем оставаться в запасе в суперзвездной команде» (да, в 2004-м СКА и правда был скромным клубом).

А тот же Брэтуэйт даже ненадолго уезжал в США из-за того, что ставка делалась на Хабибулина, который не попадал под лимит. 

За пределами льда тоже все было не так просто. Условия тех лет в суперлиге шокировали даже российских энхаэловцев – что уж говорить про североамериканских звезд. Наибольшие вопросы – и даже страх – вызывали перелеты. Летали тогда на старых самолетах модели ЯК-42 и, по словам Николая Хабибулина, на каждый рейс садились, как на последний: «Было впечатление, что самолеты трещат по швам. Летишь, все трясется, полки отваливаются».

Ковальчук рассказывал, что в отелях проверяли, не воровали ли игроки полотенца. Лекавалье, по слухам, в туалет ходил с денежными купюрами из-за отсутствия туалетной бумаги. Во дворце спорта постоянно воровали клюшки. Каспарайтис вспоминал, что милиционеры не пропускали игроков на арену. В некоторых гостиницах вместо душа был кран, торчащий из потолка. Настоящий культурный шок. Легионеры того «Ак Барса» до сих пор травят байки о пребывании в России.

Но по словам Виталия Прошкина – единственного хоккеиста, который отыграл в том сезоне все матчи и в регулярном чемпионате, и в плей-офф – именно приезд энхаэловцев помог улучшить околохоккейную составляющую: «Стал появляться обслуживающий персонал, оказывалась поддержка хоккеистам. Поэтому они помогли нам развить хоккей не только тот, который на льду, но и тот, который его окружает».

На льду при этом не все складывалось гладко. Приехавшие из НХЛ игроки часто жаловались на судейство, им пришлось привыкать к другому размеру площадки, к другому стилю игры. У кого-то освоиться так и не получилось, Брэд Ричардс отыграл всего лишь 6 матчей, после чего сослался на травму живота и уехал домой. 

Остальные иностранные звезды также не показали той игры, которую от них ждали. Самым результативным легионером стал Лекавалье, который в 30 матчах набрал 15 очков и отметился дракой с «Северсталью».

Присоединившиеся к «Ак Барсу» позднее Дэни Хитли и Михаэль Нюландер набрали 4 (в 11 играх) и 1 очко (в 5 матчах) соответственно. На их фоне приехавший из швейцарского чемпионата Ярослав Глинка выглядел куда лучше – 4+16 за 36 матчей.

У российских игроков акклиматизация прошла получше, но тоже не без скрипа. Илья Ковальчук уже по окончании сезона открыто высказал недовольство главным тренером команды Зинэтулой Билелятдиновым: «Но скажите, как я мог помочь команде, если проводил на льду 15 минут за матч?».

Билелятдинову досталась непростая задача. Он пришел в команду уже по ходу сезона, сменив Вуйтека. Не так просто руководить командой, пропустив предсезонку, толком не участвовав в комплектации состава и у которой стоит однозначная задача – победа. К тому же, Билелятдинов тогда руководил еще и сборной России, а совмещение постов редко приводит к успеху.

Регулярку «Ак Барс» играл будто не напрягаясь. Команда шла на 3-5 местах и, казалось, не особо стремилась вырваться в лидеры. Ведь главное начиналось потом – в плей-офф.

В итоге казанцы завершили регулярку на 4-м месте – и это выглядело идеальным вариантом: они избежали встречи с «Авангардом» с Яромиром Ягром и выходили на «Локомотив», у которого выиграли все матчи по ходу сезона. У Ярославля из локаутных звезд был только Алексей Яшин и перешедший по ходу сезона как раз из Казани Николай Антропов – фаворит в серии был очевиден.

Но как часто бывает, на деле все оказалось наоборот. Казанская дрим-тим оказалась практически беспомощной против крепкого, но не такого звездного «Локомотива». Первые два матча проходили в Казани – и гости оба забрали. «Ак Барс» зацепил одну победу в Ярославле, но уже в четвертом матче сезон для команды Татарстана завершился. 

По ходу серии стала очевидна основная проблема «Ак Барса» – чехарда с составом. Не было даже понятно, на кого из вратарей сделана основная ставка. И в целом было ощущение, что игроки думали пройти ярославцев на одном коньке. Билелятдинов после первого матча возмущался: «В первом периоде у нас был мандраж. Удивительно, взрослые ведь ребята». После такой речи многие задавались вопросом, а управляет ли вообще главный тренер процессом.

Провальный сезон отчетливо показал, что нельзя набрать кучу звезд и все выиграть. Хоккей – командная игра, а казанская «сборная мира» была просто набором ярких личностей. По сути, «Ак Барс» был разрознен. Заокеанские звезды так и не смогли показать свои лучшие качества, а Билелятдинов не смог качественно управлять таким составом – как покажет время, для победы ему не нужна сборная из суперзвезд.

В следующее межсезонье произошла чистка состава. Помимо большого количества игроков, казанский клуб покинул генеральный менеджер команды Виктор Левицкий. Билелятдинов провел полноценную предсезонку с командой и с сыгранным составом. И уже в следующем сезоне «Ак Барс» выиграл чемпионат.

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Фото: vk.com/hcakbars; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look, Victor Goryachev/Russian Look

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